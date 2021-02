Jaka praca po pandemii? Za hybrydowym modelem przemawia najwięcej

Reed Hastings, co-CEO Netflixa w wywiadzie dla „The Wall Street Journal” mówił o hybrydowym modelu pracy, jako tym najbardziej realnym w przyszłości. Jego zdaniem pandemia pokazała, że biuro to nie tylko przestrzeń, ale również siatka relacji usprawniająca komunikację w firmie. Maciej Wójcik, partner zarządzający w firmie TDJ Estate czy Magdalena Bylinowicz, menedżer wykonawczy w firmie HRK podobnie widzą przyszłość modeli pracy.





Relacje są bardzo ważne. To, czego nam brakuje podczas pracy zdalnej, to spontaniczne kontakty, czyli rozmowy w kuchni czy żarty - mówi Malwina Puchalska-Kamińska (Fot. Pixabay)

Największy zwrot w kierunku pracy zdalnej firmy wykonały na początku pandemii. Nie ma się co dziwić, wtedy nikt nie wiedział z czym dokładnie wiąże się walka z wirusem z Wuhan. Nie było czasu na oswojenie się z nową sytuacją. Badanie przeprowadzone na samym początku pandemii na zlecenie Gumtree.pl i Randstad Polska wśród pracowników umysłowych pokazało, że odsetek osób mających możliwość pracy zdanej zdecydowanie wzrósł po wybuchu pandemii koronawirusa - przed marcem 2020, możliwość pracy zdalnej miało 41 proc. z nich, w czerwcu 2020 było to już 76 proc.

Również dane GUS wskazują na ogromny wzrost osób wykonujących obowiązki zawodowe z domu. W pierwszym kwartale 2020 roku do poziomu 6,4 proc. wzrósł odsetek osób, które wykonywały swoją pracę z domu. Rok wcześniej było to 4,8 proc. Przy czym o prawdziwym "wystrzale" tej formy aktywności zawodowej możemy mówić w dwóch ostatnich tygodniach marca. Wtedy wskaźnik poszybował w górę i wyniósł 14,2 proc. W obydwu przypadkach mowa oczywiście o pracownikach, którzy możliwość pracy z domu mieli. Np. produkcja, transport czy też budowlanka musiały pracować po staremu. Przecież zdalnie niczego nie wybudujemy ani też nie zawieziemy.

Zobacz pełną relację z panelu "Kalejdoskop trendów", w którym dyskusja o nowych modelach pracy była jedną z czterech części:

Jednym z sektorów, który niemal z dnia na dzień przeszedł na pracę zdaną był sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Pracuje w nim ok. 350 tys. ludzi. Przejście na pracę online było dla firm z tego obszaru czymś naturalnym. 70 proc. pracodawców dokonało tego w ciągu pierwszego kwartału 2020 r. W tej chwili większość biur jest zamknięta. Te, które nie zamknęły się całkowicie, dopuszczają niewielką liczbę osób, które mogą przebywać w pomieszczeniach - ok. 5-10 proc.

- Organizacje z naszej branży na co dzień świadczą zdalnie usługi swoim firmom matkom. Z założenia główne siedziby wymagają świadczenia tego typu pracy w wielu językach za pomocą łącz cyfrowych. W efekcie przejście na home office nas nie było to wyzwaniem, jednak jego skala dała się mocno we znaki. Wszyscy z nas jako ludzie odczuwamy utrudnienia i wyzwania związane z pracą zdalną - mówi Janusz Dziurzyński, prezes ABSL. Przyznaje też, że branża z czasem wróci do biur.

Praca hybrydowa zostanie na dłużej

W swojej opinii nie jest odosobniony. W podobnym tonie wypowiadają się również najwięksi giganci. Kilka miesięcy temu Reed Hastings, co-CEO Netflixa w wywiadzie dla „The Wall Street Journal” mówił o hybrydowym modelu pracy, jako tym najbardziej realnym w przyszłości. Jego zdaniem pandemia pokazała dosadnie, że biuro to nie tylko przestrzeń, ale również siatka relacji usprawniająca komunikację w firmie. Dlatego z pięciu dni w tygodniu, tylko 1 będziemy pracować z domu, przez 4 będziemy przyjeżdżać do biura. Inny przykład to firma konsultingowa JP Morgan, która planuje model pracy z domu w wymiarze 2 dni w tygodniu lub 1-2 tygodnie w miesiącu.

Także Maciej Wójcik, partner zarządzający w firmie TDJ Estate jest zdania, że mimo obecnych zawirowań, segment biurowy w dalszy ciągu będzie się rozwijał.

- Aktualna sytuacja na rynku pokazuje, że deweloperzy biurowi są umiarkowanymi optymistami. Mogę odnieść się tutaj do kilku inwestycji, które zostały wstrzymane. Niemniej jednak, część z tych inwestycji ruszyła już w roku 2020 r. Pandemia kiedyś się skończy - mówi Maciej Wójcik.

- Patrząc na rynek deweloperski w Polsce możemy powiedzieć, że podaż jest duża. Mamy 1,7 mln metrów kwadratowych powierzchni biurowej, która będzie oddana w latach 2021-2022 - dodaje.

W jego opinii pracownicy będą skłaniać się ku hybrydowemu modelu pracy. - To z pewnością wpłynie na powierzchnię najmu, ale nie spowoduje, że biurowce będą stały puste. Z pewnością ucierpią biurowce mniej prestiżowe, które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury, ale najlepsze obiekty zawsze będą cieszyły się zainteresowaniem - wyjaśnia. Dodaje też, że obecnie firmy zwracają większą kwestię na rzeczy związane z bezpieczeństwem. Liczy się bezdotykowe poruszanie się po biurze czy jakość powietrza we wnętrzach.

Sam również ma doświadczenia z pracą z domu. W pierwszym okresie pandemii pracował wyłącznie z domu, teraz TDJ postawiło na hybrydowy model pracy.

- Było to bardzo interesujące doświadczenie, ale patrząc z perspektywy czasu efektywność spadała. Brak możliwości bezpośredniego spotkania z klientami, pracy kreatywnej z kolegami, dochodzą kwestie relacyjne, nie tylko ja ale wszyscy pracownicy spółki tęsknią za tym, by porozmawiać ze sobą na korytarzu, a nie tylko na oficjalnych spotkaniach - wspomina Wójcik.

Także Malwina Puchalska-Kamińska, psycholog, trenerka, wykładowca na Uniwersytecie SWPS przyznaje, że część osób chce wrócić do biura, choć stoją za tym różne powody.

- Warunki życiowe mają duży wpływ na postrzeganie pracy zdalnej. Są osoby, które pracują w kawalerce albo razem z kilkuosobową rodziną. One mają zupełnie inne warunki do pracy niż ci, którzy mieszkają w domku z ogródkiem - mówi Malwina Puchalska-Kamińska. Nie bez znaczenia jest również wiek. Młodym osobom najbardziej brakuje bezpośredniego kontaktu i relacji w pracy.

- Relacje są bardzo ważne. To, czego nam brakuje podczas pracy zdalnej, to spontaniczne kontakty, czyli rozmowy w kuchni czy żarty. Często słyszę to na szkoleniach - wyjaśnia psycholog.

Zdalna rekrutacja nie ma granic

Magdalena Bylinowicz, executive manager w HRK, pytania o to, jak na rekrutację wpłynęły ostatnie miesiące, wskazuje, że rekrutacja to obszar, który od dłuższego czasu korzystał z takich opcji jak wideokonferencje, dlatego też przejście na tryb home office nie był tu tak bolesny jak w przypadku innych branż.

- Z jednej strony ułatwiło kontakt z kandydatami. Narzędzia do komunikacji mamy w komputerach, więc wygospodarowanie godziny na spotkanie z rekruterem jest łatwiejsze niż kiedyś, kiedy wiązało się to z dojazdem na spotkanie. Pod tym względem jest nam zapewne łatwiej - wyjaśnia Bylinowicz.

- Natomiast sama pandemia i czas niepewności nie sprzyja decyzjom o zmianie miejsca zatrudnienia - dodaje Bylinowicz. - Pracując zdalnie od roku i z perspektywa kolejnego roku, relacje z firmą, szefem, współpracownikami rozluźniają się.

Zwraca również uwagę na inne kwestie. Podczas pracy zdalnej nie mamy spotkań przy kawie czy wspólnych imprez. Właśnie z tego powodu - jej zdaniem - całkowity home office nie utrzyma się.

- Kandydaci i klienci chcą wrócić do biura, chociażby w modelu hybrydowym - mówi ekspert HRK.