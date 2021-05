Jak zwolnić pracownika, by jeszcze nam podziękował. Stosuje to coraz więcej firm

W czasie pandemii, gdy liczba wręczanych wypowiedzeń poszła mocno w górę, outplacement nabrał większego znaczenia. Jeśli dobrze go wykorzystamy, jako pracodawcy będziemy postrzegani jako firma społecznie odpowiedzialna, zachowamy dobre relacje z byłymi pracownikami, będziemy postrzegani jako wiarogodny przedsiębiorca, unikniemy potencjalnych problemów wewnątrz organizacji (np. koszt utraty motywacji wśród pozostałej załogi), obniżymy koszty przyszłych rekrutacji czy unikniemy potencjalnych kosztów sądowych.

Konsekwencje walki z pandemią zmusiły wielu pracodawców do konieczności zmniejszenia liczby pracowników w firmach. Najnowsze dane GUS wskazują, że choć największe fale zwolnień mamy już za sobą, to nadal widoczne są minimalne spadki w zatrudnieniu. W kwietniu 2021 r. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające co najmniej 9 osób) minimalnie, bo o 0,2 proc. zmniejszyło się względem notowanego miesiąc wcześniej.

- Było to wynikiem między innymi zmniejszania wymiaru etatów, zakończenia i nie przedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemicznej), a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miało też pobieranie przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych – co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach - wyjaśnił GUS w komunikacie.

W praktyce oznacza to, że tylko w kwietniu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca pracodawcy zlikwidowali ok. 13 tys. etatów, czyli około tyle osób otrzymało od pracodawcy wypowiedzenie, musiało pożegnać się z firmą i zacząć poszukiwania nowej pracy. Choć w maju coraz głośniej mówi się o lawinie rekrutacji (z raportu „Rynek pracy w czasie COVID-19” przygotowywanego przez firmę doradczo-audytorską Grant Thornton i portal Element, w kwietniu 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci 282,8 tys. nowych ofert pracy. To najwięcej od stycznia 2020 roku i aż o 100 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), która jest pokłosiem odblokowania gospodarki, to również coraz częściej rząd mówi o IV fali pandemii COVID-19.

Zwolnienie - rzecz zawsze nieprzyjemna

- W dobie pandemii, jak i każdego kryzysu, przedsiębiorstwa stają przed koniecznością redukcji personelu. Często są to pracownicy kompetentni, efektywnie realizujący cele i zadania stanowiskowe, wobec których w normalnych warunkach organizacja nie podjęłaby decyzji o zwolnieniu. Dla wielu firm i osób nimi zarządzających jest to bardzo trudna, lecz konieczna do podjęcia decyzja personalna wynikająca często z przesłanek tylko i wyłącznie ekonomicznych - w rozmowie z PulsHR.pl komentuje Anna Kuziemko, ekspert, business partner w K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego.

Jak dodaje, przeprowadzenie zwolnień zawsze jest trudnym wyzwaniem. Bo z jednej strony jest firma, która stoi przed dylematem "zwolnić część pracowników albo po równi pochyłej zmierzać do utraty płynności finansowej", z drugiej mamy pracownika kompetentnego, związanego z firmą przez wiele lat, lojalnego i … zdruzgotanego zaistniałą sytuacją (tym, „co firma mi zrobiła, mimo że tak wiele dla niej poświęciłem”?).

- Większość zwalnianych osób w takiej sytuacji czuje gniew, żal, rozgoryczenie... i niewiele ma to wspólnego z racjonalnym myśleniem ani z tym, jak się zmierzyć z zaistniałą sytuacją i jak aktywnie i konstruktywnie wyjść na rynek pracy – często jest tak, że osoby, które są zwalniane, przez wiele lat nie były na tym rynku aktywne. Ten gniew i te negatywne emocje związane z sytuacją utraty pracy, w której znaleźli się zwalniani pracownicy, mogą skutkować bardzo negatywnymi konsekwencjami w kontekście wizerunku firmowego, a przecież nie o to firmom chodzi - przestrzega Anna Kuziemko.

Outplacement na ratunek

Jeśli firmy stają przed wyzwaniem, jakim jest zmniejszenie liczby pracowników, powinny pomyśleć o programach outplacementowych. Outplacement to nic innego jak zestaw działań, jakie może podjąć pracodawca, by proces zwolnień przebiegał jak najskuteczniej i spowodował jak najmniejsze negatywne konsekwencje dla firmy.

- Zwalniany pracownik w przyszłości może być naszym klientem, sprawdzonym kontaktem biznesowym, ambasadorem lub chodzącą antyreklamą. Wszystko zależy od sposobu zakończenia współpracy - przekonuje Katarzyna Richter, ekspert z zakresu HR i psychologii międzykulturowej.

Podkreśla, że outplacement jest system korzystnym dla obu stron. Pracownicy otrzymują wsparcie w sytuacji, w której zmuszeni są znaleźć inne miejsce pracy czy źródło dochodu, co jest procesem wysoce stresogennym, z drugiej strony outplacement pozwala firmie załagodzić negatywne emocje zwalnianych osób, nie dopuszczając tym samym do rozprzestrzeniania przez nich niekorzystnych opinii na temat środowiska pracy w danym miejscu.

Z kolei Paweł Gniazdowski, ekspert zarządzania karierą, country manager Lee Hech Harrison, przypomina, że oprócz działań związanych z dostarczaniem wiedzy o ofertach pracy i projektach rekrutacyjnych działania firm w ramach outplacementu zawierały szereg aktywności, które można zakwalifikować jako rozwijanie umiejętności ważnych na rynku pracy (komunikacja podczas interview, nawiązywanie kontaktów networkingowych, negocjowanie ofert, autoprezentacja, CV, wiedza o rynku itp.) oraz tworzenie społeczności networkingowej ułatwiającej kontakty i mobilizującej się do działań na rynku pracy.

- Istotną częścią programu outplacementowego jest też wsparcie psychologiczne. Outplacement to bowiem nie usługa dla poszukujących pracy, ale dla tych, co właśnie pracę stracili, a to psychologicznie duża różnica. Nagła i odczytywana najczęściej jako niesprawiedliwa utrata pracy, oprócz licznie opisywanych psychologicznych efektów przeżywania utraty i zakłócenia poczucia bezpieczeństwa, to spadek wiary w siebie z różnymi niekorzystnymi następstwami dla aktywności na rynku pracy i poziomem autoprezentacji podczas interview - wyjaśnia ekspert LHH.

Outplacement w czasie pandemii

Anna Kuziemko przypomina, że programy outplacementowe nie są niczym nowym, a ich historia sięga końca lat 40. ubiegłego wieku. W Polsce zaczęły rozwijać się w latach 90. XX w. Jednak programy tego typu należały do rzadkości i najczęściej słyszeliśmy o nich w kontekście firm zagranicznych, które opiekę nad zwalnianym pracownikiem najczęściej mają wpisaną w swoją kulturę organizacyjną.

- To, co jest obecnie i w dobie współczesnych kryzysów istotne, to przede wszystkim skuteczność działań outplacementowych. Decyduje o tym nie forma, a skuteczność i jakość podejmowanych działań, które przekładają się na znalezienie nowego miejsca pracy przez osobę objętą pomocą. Forma bez względu, czy nam się to podoba, czy nie, jest coraz częściej on-line i przyznam, że jest to skuteczne - zaznacza ekspertka K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego.

Zauważa też, że w czasie pandemii możliwe są różnorodne formy pomocy zwalnianym pracownikom (wszystkie on-line), w tym pomoc w aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej, określenie mocnych stron i kierunków (rozwojowych) zawodowych osób objętych programem i nie do przecenienia jest tutaj rola kontaktu bezpośredniego, aczkolwiek przy obecnej wirtualizacji jest możliwe efektywne działanie w tym zakresie.

- Kluczem jednak do powodzenia programu outplacementowego staje się zdolność do dotarcia do grupy potencjalnych pracodawców, czy to będą kontrahenci lub podwykonawcy firmy, czy też klienci firmy konsultingowej (rekrutacyjnej), którą zaprosimy do realizacji programu outplacementowego - wyjaśnia.

Na znaczenie formy online w czasie pandemii zwraca uwagę również Paweł Gniazdowski. Wskazuje, że outplacement „przedpandemiczny” był w dużej części usługą realizowaną poprzez spotkania „na żywo” i spotkania grupowe, jednak bardzo mocno wspierany narzędziami on-line, multimediami, specjalnymi, dedykowanymi profilami w mediach społecznościowych. Pandemia spowodowała - jak na całym rynku pracy - zwrot w kierunku online.

- Spora liczba uczestników programów wybierała program w wersji on-line, dlatego po pojawieniu się w Polsce wirusa z Wuhan i wprowadzeniu obostrzeń, jedyną zmianą, którą należało przeprowadzić, było zaproponowanie tej wersji wszystkim uczestnikom. Proces ten zajął kilka dni i zakończył się powodzeniem. Liczba realizowanych programów nie spadła, a nawet (w kwietniu 2020) znacząco wzrosła. Oczywiście nie możemy udawać, że nic się nie stało – wartość kontaktu osobistego dla zwiększenia skuteczności w poszukiwaniu pracy i zarządzaniu karierą pozostaje niezmienna. Człowiek jest istotą społeczną, a nie tylko społecznościową - podkreśla Gniazdowski.

Dlaczego warto

Ekspert LHH pytany o plusy prowadzenia programów outplacementowych podkreśla, że są one rzetelnym narzędziem uspokajania nastrojów w załogach w trudnych czasach.

- W okresach większego bezrobocia, które są trudne dla pracowników, często podkreślaną korzyścią jest dawanie przewagi konkurencyjnej. Uczestnicy, dzięki programom, docierali do ofert pracy nieco szybciej niż ich konkurenci na rynku, wypadali w rozmowach nieco lepiej i lepiej potrafili się dopasować do wymagań potencjalnych pracodawców. I to „nieco” stanowiło o sukcesie i przesądzało o wartości programów. Tak zapewne będzie i teraz - wskazuje Gniazdowski.

Zaznacza też, że wzrośnie rola wsparcia psychologicznego, jakie pracodawcy zapewniają w ramach programów. - Sytuacja trudnego rynku pracy to zwiększenie poczucia niepewności i zagubienia – dobry program outplacementowy umie zaadresować te zagrożenia i pomaga przetrwać trudne chwile, które w przypadku recesji na rynku pracy mogą trwać dłużej niż w ostatnich latach - zapewnia ekspert.

Jako ostatnie wymienia również dobre kontakty z przedstawicielami firm rekrutacyjnych, które mogą ułatwić osobom zwalnianym z firmy szybkie wejście na ścieżkę kariery. Przy czym wzrośnie rola profesjonalnego i szerokiego networkingu, a sieć kontaktów osobistych da przewagę nad tymi, którzy polegają wyłącznie na kontaktach społecznościowych.