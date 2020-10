Jak zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami? To wyzwanie dla pracodawców

- Pandemia COVID-19 przyspieszyła transformację cyfrową w wielu organizacjach (praca zdalna, home office), co niesie nowe szanse zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dla których mobilność stanowiła poważną barierę do podjęcia pracy - mówi Majka Lipiak, założycielka Leżę i Pracuję.

Blisko dwa i pół miliona Polaków żyje z poważnymi ograniczeniami sprawności. (Fot. Pixabay)

Blisko dwa i pół miliona Polaków żyje z poważnymi ograniczeniami sprawności, a ich współczynnik aktywności zawodowej wynosi zaledwie 28,8 proc. i należy do jednego z najniższych w Europie.

Skomplikowane procedury prawne oraz nadmiernie rozbudowana biurokracja, to najczęstsze przeszkody na drodze do ich zatrudnienia.

Takie wnioski płyną z raportu "Zdalniacy" przygotowanego przez Fundację Leżę i Pracuję.

Fundacja Leżę i Pracuję jest przedsiębiorstwem społecznym – pierwszą w Polsce agencją marketingową stworzoną po to, by umożliwić pracę zdalną osobom z niepełnosprawnością ruchową.

- Naszym celem jest zachęcenie polskich firm do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami również poprzez obalanie mitów związanych z tym procesem. Pandemia COVID-19 przyspieszyła transformację cyfrową w wielu organizacjach (praca zdalna, home office), co niesie nowe szanse zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dla których mobilność stanowiła poważną barierę do podjęcia pracy. Mam nadzieję, że nasz raport posłuży jako przewodnik z wartościowymi poradami oraz wskazówkami dla wszystkich firm, które rozważają rekrutacje osób z niepełnosprawnościami - mówi Majka Lipiak, założycielka Leżę i Pracuję.

W tej chwili w agencji pracuje na stałe dwanaście osób, siedem z nich to osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Również ministerstwo pracy uważa, że przymusowe przestawienie się na wykonywanie pracy z domu, poprawi sytuację osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z danymi GUS w II kwartale 13,1 proc. wszystkich pracujących wykonywało pracę w domu. Obecnie MRPiPS przygotowuje przepisy wprowadzające pracę zdalną do Kodeksu pracy na stałe. Zdaniem resortu zmiany te mogą przyczynić się także do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zamieszkujących w dalszych zakątkach Polski, z ograniczonymi możliwościami komunikacyjnymi.

- Praca zdalna stanowi niewątpliwie ogromną szansę na poprawę możliwości osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy i na ich rozwój zawodowy, ale może też być ograniczeniem w budowaniu i utrzymywaniu więzi międzyludzkich i powodować zamknięcie osoby niepełnosprawnej w środowisku domowym. Z tego powodu taka forma pracy powinna być dostępna, wszędzie tam, gdzie da się ją zastosować, ale jednocześnie powinien być to wolny i świadomy wybór każdego pracownika. Dlatego przy tworzeniu przepisów ważne jest zabezpieczenie interesów obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy), co oznacza że wszystkie kwestie związane z pracą zdalną powinny być przedyskutowane na forum Rady Dialogu Społecznego. Zależy nam na wypracowaniu porozumienia w tej sprawie - podkreśla minister Marlena Maląg. Stratup dla rozwoju Zdalniacy to również nazwa startupu utworzonego przez fundację, który łączy pracodawców i pracowników z niepełnosprawnościami. Pierwszym beneficjentem Zdalniaków jest firma Huawei Polska, która zatrudniła Aleksandra Wulknera, absolwenta Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Transportu i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Aleksander dodatkowo ukończył kurs doradcy podatkowego, podstaw księgowości oraz liczne kursy obsługi programów komputerowych typu Ms Office czy Photoshop. Od 7 lat, na skutek wypadku podczas treningu sportowego, jest osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Jednak kompetencje i możliwości Aleksandra pozwoliły mu podjąć pracę w Huawei Polska na stanowisku asystenta departamentu PR. Swoją pracę, dzięki technologicznym możliwościom oraz charakterowi wykonywanej pracy może wykonywać z domu w formie zdalnej, pozostając w stałym kontakcie ze współpracownikami i przełożonymi. Praca Aleksandra daje duży wkład w działania departamentu, a on sam z sukcesami buduje swoją karierę mimo niepełnosprawności. - Od dawna jako jeden z celów stawiamy sobie walkę z wszelkimi wykluczeniami i realizujemy go z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Jako organizacja wierzymy, że rozwiązania, które tworzymy pomagają w pokonywaniu barier i ograniczeń, łącząc ze sobą ludzi - o różnych potrzebach, oczekiwaniach oraz możliwościach - na całym świecie - mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

