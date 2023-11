Jak zwiększyć liczbę kobiet na kierowniczych stanowiskach? "Pytanie za milion dolarów"

Wszystkie dane mówią, że kobiet w zarządach spółek, na kierowniczych stanowiskach jest mniej. Dużo mniej niż mężczyzn. Według Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci udział kobiet w zarządach największych spółek giełdowych w UE wynosił 31,3 proc. w roku 2021. We Francji było to 45,3 proc., na Cyprze zaledwie 8,5 proc. Dlaczego, pana zdaniem, tak się dzieje?

Poziomy te są znacznie wyższe niż w innych obszarach polskiej gospodarki. Nie zmienia to faktu, że kobiet w zarządach w biznesie jest mniej. Wpływać na to mogą głównie dwa czynniki. Pierwszy historyczny, drugi kulturowy. Wymieszanie tych dwóch elementów daje wynik taki, jaki widzimy w statystykach.

Czyli co, kobiety kulturowo zostały skierowane do wychowywania dzieci i dbania o dom?

Prawdą jest to, że kobiety są nieproporcjonalnie bardziej obciążone obowiązkami domowymi, opieką nad dziećmi i osobami starszymi niż mężczyźni. Najczęściej polskie mamy pracują zawodowo w pełnym wymiarze czasu i jednocześnie w dużo większym stopniu niż ojcowie są odpowiedzialne za obowiązki domowe i opiekuńcze. Ten nierówny podział czasu stwarza bariery dla awansu kobiet w pracy i zmniejsza ich bezpieczeństwo ekonomiczne.

Uchwalona niedawno przez Unię Europejską dyrektywa promująca równowagę płci gwarantuje kobietom 40 proc. miejsc w radach nadzorczych lub przynajmniej 33 proc. miejsc we władzach spółek giełdowych. Czy sytuacja jest na tyle zła, że trzeba ją regulować przepisami?

Temat nie jest nowy. Niby wszyscy się zgadzają, że kobiet powinno być na kierowniczych stanowiskach więcej, niby wszyscy określają swoje cele w tym zakresie, zobowiązują się do zatrudniania coraz większej liczby kobiet, ale mimo to przez lata w tym zakresie niewiele się zmieniło. Oczywiście jest postęp, ale nie jest on tak szybki, jak byśmy chcieli.

Pod koniec ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął tzw. dyrektywę o kobietach w zarządach. (fot. Unsplash/ Andreea Avramescu)

I właśnie ten brak progresu skłania nas do podejmowania tak zdecydowanych kroków jak uregulowanie tej kwestii odgórnymi przepisami.

Narzucanie odgórnych rozwiązań nie przynosi oczekiwanych skutków

A może to jest krok w dobrą stronę. Dotychczasowe dane Światowego Forum Ekonomicznego wskazują, że przy obecnym tempie zmian równowagę zatrudnienia pod względem płci osiągniemy za 132 lata.

Odgórne narzucenie firmom wytycznych może być kolejnym „kamyczkiem do ogródka”, przez co temat potrzeby wyrównania szans będzie potraktowany poważniej. Bez wątpienia większy udział kobiet w rynku pracy jest niezbędny. Do budowania gospodarki przyszłości ważne jest, aby nie tylko kobiety, ale i wszystkie mniejszości były reprezentowane w miejscu pracy. Mam jedynie wątpliwości, czy samo wprowadzenie dyrektywy rozwiąże problem.

Skąd te wątpliwości?

Nie od dziś wiadomo, że jeżeli chce się kogoś skłonić do wykonania konkretnej czynności poprzez narzucenie mu odgórnych przepisów, to jego automatyczną reakcją będzie niechęć.

Dużo lepiej przewodzić organizacji, która wierzy w to, co robi, dzieli wspólną wizję i działa według wspólnie opracowanej strategii, a do jej realizacji nikt nie musi nikogo skłaniać odgórnymi przepisami. Dlatego politykę równości i różnorodności powinno wdrażać się na jak najwcześniejszym etapie kształtowania się kultury organizacji, nie wspominając już o edukacji równościowej.

Co zrobić, żeby tę lukę zlikwidować?

Zadała pani pytanie za milion dolarów. Gdybyśmy wiedzieli, jak skutecznie to zrobić, to nie potrzebowalibyśmy tych przepisów. To, co z pewnością jest konieczne, to bycie otwartym na różnorodność oraz autentyczna chęć wprowadzenia tej zmiany. Ważne jest również ułatwianie godzenia życia rodzinnego z zawodowym, np. zwiększając dostępność usług opieki nad dziećmi i osobami starszymi, ograniczając dysproporcje w urlopach macierzyńskich i tacierzyńskich czy poprawiając godzinową elastyczność w prawie pracy.

To, co powinno się zadziać obok odgórnych dyrektyw, to programy w firmach, w ramach których pracodawcy wspierają np. młodych rodziców w łączeniu ról zawodowych z prywatnymi. Co ważne, działania nie mogą się ograniczać wyłącznie do kobiet. Jako pracodawcy powinniśmy zachęcać zatrudnionych mężczyzn, by odciążali partnerki. Szczególnie ważnym aspektem różnorodności jest również wspieranie w rozwoju kariery dostosowane do potrzeb kobiet, zapewnianie im niezbędnych narzędzi i zasobów do pełnienia ról przywódczych. Kobiety są gotowe do obejmowania stanowisk w zarządach firm, natomiast mentalnie nie zawsze czują się przekonane, że mogą taką rolę pełnić.

Większe pieniądze i zmiana w sposobie zarządzania - argumenty za kobietami na kierowniczych stanowiskach

Jak skutecznie zachęcać kobiety, by decydowały się pełnić funkcje zarządcze w firmach?

Trzeba mówić o plusach i korzyściach, jakie płyną z zarządzania różnorodnością. A tych jest sporo. Według raportu McKinsey & Co firmy, w których stanowiska kierownicze zajmuje ponad 30 proc. kobiet, częściej osiągają lepsze wyniki od firm, w których kobiet jest mniej. Z kolei z badania Credit Suisse wynika, że spółki z wyższym wskaźnikiem różnorodności osiągały wyższą o 2 pkt proc. marżę EBITDA oraz wyższy o 16 proc. wskaźnik ceny do zysku.

To jedna strona medalu. Druga jest taka, że coraz większą rolę w zarządzaniu organizacjami odgrywa empatyczne podejście do współpracowników. Poszukiwane będą osoby, które potrafią budować zespoły, organizacje w oparciu o empatyczne podejście. A taka umiejętność jest przewagą kobiet. To jest moje prywatne zdanie i zdaję sobie sprawę, że wielu moich kolegów myśli inaczej.

Podchodzi pan sceptycznie do narzucania czegoś przepisami, tymczasem w kwietniu 2023 r. weszła unijna dyrektywa, która wydłużyła urlop rodzicielski o 9 tygodni. Do tego wolnego prawo ma wyłącznie rodzic, który nie był wcześniej na urlopie. W Polsce oznacza to, że nowy urlop skierowany jest najczęściej do ojców. Eksperci prognozowali, że niewielu z nich zdecyduje się skorzystać z tego rozwiązania. Tymczasem – jak podała Fundacja Share the care – w samym sierpniu 2023 r. na urlop rodzicielski poszło więcej ojców niż przez cały 2022 rok, czyli 4,9 tys. Więc może to narzucanie nie zawsze jest złe…

Bardzo się cieszę, że tak się dzieje. Wspomniana dyrektywa „work-life balance” ułatwia kobietom powrót do pracy po urodzeniu dziecka poprzez wprowadzenie elastycznych form pracy i zwiększa aktywność mężczyzn w korzystaniu z uprawnień rodzicielskich. Stwarza to możliwości nie tylko dla rodziców, ale także dla pracodawców. Firmy mogą wspierać zdrowsze środowisko pracy i zwiększać zadowolenie, produktywność i retencję pracowników.

Jednak w przypadku przepisów odgórnie określających procent kobiet na najwyższych stanowiskach pozostaję bardziej sceptyczny co do ich długofalowej skuteczności. Chciałbym jednak, abyśmy już w niedalekiej przyszłości nie musieli rozmawiać o parytetach i abyśmy żyli w takiej rzeczywistości, że osoba doceniania jest za to, kim jestem i jak pracuje, a nie za to, jaką ma płeć.

