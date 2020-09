Jak zmienią się biura w post-covidowej rzeczywistości?

Biuro nie zmieni swej funkcji, ale z całą pewnością przestrzenie, w których pracujemy, przejdą metamorfozę - uważa Bartłomiej Solik, dyrektor operacyjny w TDJ Estate.





Jak wyglądają powroty do biura?

- Jako pracownicy biurowi dostosowujemy się do nowej rzeczywistości, w której jeszcze przez najbliższe miesiące musimy nauczyć się koegzystować z wszechobecnym wirusem. W .KTW zauważamy stopniowy powrót naszych najemców do przestrzeni biurowych. Obecne obłożenie obiektu to 25 proc. Najemcy częściowo korzystają z formuły pracy zdalnej, np. w TDJ wprowadziliśmy 3 dni pracy w biurze 2 dni home office. We wrześniu w .KTW powitaliśmy kolejnego najemcę - firmę Sii wraz ze 150 nowymi pracownikami. Zmiany te świadczą o tym, iż najemcy coraz śmielej wracają do biur.

Na jaką skalę, Państwa zdaniem, ma miejsce home office?

- W .KTW średnio 75 proc. wszystkich pracowników przebywa na home office. Szacujemy, iż wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym poziomie we wszystkich śląskich biurowcach.

