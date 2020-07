Jak zdaniem Polaków styl życia wpływa na pracę

Stażysta, praktykant, fachowiec, specjalista, menedżer czy kierownik – to tylko jedna z wielu ról, które pełnimy w życiu. Przychodząc do pracy, przynosimy z sobą postawy ze sfery prywatnej. Dzielimy się ze współpracownikami pasjami, a rozważając zmianę zawodową - szukamy miejsc, które w jakimś stopniu stanowią odbicie naszego stylu życia - zauważa we wstępie do raportu Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl.

W pracy nie znikają przecież nasze przyzwyczajenia i postawy z życia prywatnego. Szukamy miejsc zatrudnienia, które są bliskie naszemu sposobowi funkcjonowania. Penetrujemy internet, by znaleźć opinie na temat atmosfery i zasad panujących w firmie.

Wszystko po to, żeby dobrze się czuć w tym miejscu i wśród ludzi, z którymi każdego dnia spędzamy przecież 8 godzin. Wspólnie nie tylko pracujemy, ale także jemy, rozwiązujemy problemy czy dzielimy się informacjami z życia prywatnego.

Jednym z zagadnień omawianych w raporcie stały się relacje międzyludzkie ze współpracownikami. Przy czym przyjaźń budzi tu głównie pozytywne uczucia Polaków, związki – wyraźnie rzadziej.

Z raportu wynika, że 61 proc. badanych postrzega przyjaźnie w pracy jako zjawisko pozytywne, co trzeci respondent nie ma na ten temat skrajnej opinii (28 proc.), a tylko co dziesiąty – odnosi się do niego negatywnie. Podobna liczba zapytanych uważa, że praca jest łatwiejsza, gdy wykonują ją osoby pozostające w dobrych relacjach prywatnych (59 proc.), a także że taka sytuacja poprawia atmosferę w zespole (61 proc.).

Co równie ważne: aż 57 proc. badanych uważa, że zaprzyjaźnieni ze sobą pracownicy lepiej wykonują obowiązki służbowe, a tylko 12 proc. Polaków nie zgadza się z tym stwierdzeniem. 43 proc. uważa pracę za dobre miejsce na poznanie nowych przyjaciół, a tylko 15 proc. sądzi odwrotnie. Warto jednak zauważyć, że 41 proc. respondentów uchyliło się w tej sprawie od wyraźnej opinii.

Jednocześnie z wyraźnie większym dystansem podchodzimy do pracy jako miejsca, w którym można związać się z drugą osobą. Tylko 28 proc. badanych Polaków uważa, że biuro to odpowiednia przestrzeń, by znaleźć przyszłego partnera lub partnerkę. Niewiele mniej (23 proc.) odnosi się do takiej perspektywy negatywnie. W przypadku tego pytania najczęściej unikano skrajnych opinii – aż połowa respondentów nie odpowiedziała na nie ani przecząco, ani twierdząco.

Według respondentów budowie relacji w zespole sprzyjają przede wszystkim fizyczne spotkania: imprezy integracyjne, wyjazdy firmowe czy wspólne warsztaty. Pandemia spowodowała jednak tu znaczne zmiany – w związku z izolacją społeczną i ograniczeniami „fizyczne” spotkania stanęły pod znakiem zapytania, wszelkiego rodzaju aktywności i wyjazdy zakładające bezpośredni kontakt trzeba było przełożyć lub odwołać. Rośnie natomiast liczba aktywności integracyjnych w przestrzeni wirtualnej.

- W pracy – niezależnie czy fizycznie czy wirtualnie - spędzamy sporą część dnia. Codziennie spotykamy się z tymi samymi osobami, dlatego łączą nas wspólne doświadczenia. W ostatnich latach waga relacji w pracy zyskała na znaczeniu. Pokazują to odpowiedzi badanych, ceniących „biurkowe” przyjaźnie. Wyniki podkreślają, że jakże istotną cechą dobrego pracodawcy jest umiejętność wspierania budowy tych relacji. Może to robić przez wyjazdy integracyjne, wewnętrzne grupy zainteresowań, wymianę wiedzy czy wspieranie prywatnych pasji zespołu. Ważne pozostaje także upewnienie pracowników, że są traktowani z sympatią niezależnie od poglądów czy pochodzenia - komentuje Łukasz Marciniak, ekspert Grupy Pracuj.

Jak dodaje, w obliczu epidemii koronawirusa możliwości realizacji tego typu działań stanęły pod znakiem zapytania. - Najbliższe miesiące będą ciekawym testem kreatywności pracodawców w kwestii utrzymywania więzi w zespole bez „fizycznych” form integracji. Firmy zaczęły mocniej pobudzać aktywności w firmowych sieciach społecznościowych, organizować wewnętrzne konkursy, przykładać większą wagę do komunikacji wewnętrznej. Trudno jednak prognozować, by tego typu działania w pełni wypełniły lukę po spotkaniach i wyjazdach integracyjnych - uważa Marciniak.

Nowa rola biur

Jak piszą eksperci Pracuj.pl w raporcie, w drugiej połowie maja i czerwcu 2020 część firm zaczęła ponownie otwierać dostęp do biur dla pracowników. O całkowitym powrocie do sytuacji sprzed pandemii nie sposób było jednak mówić.

Pracodawcy, którzy mogli sobie pozwolić na dalszą pracę zdalną zespołów – np. bez znaczącego spadku efektywności – wprowadzali różnego rodzaju rozwiązania obniżające ryzyko zakażeń. Należały do nich m.in. dobrowolny wybór miejsca pracy przez pracowników, udostępnienie tylko części biurek w budynku czy rotacyjna obecność w biurach poszczególnych zespołów.

Według ekspertów sytuacja ta będzie się utrzymywać jeszcze przez wiele miesięcy. Wielki test pracy zdalnej, jakim był wybuch pandemii, w wielu środowiskach wypadł zaskakująco pozytywnie. Jak wpłynie to na rolę biur i innych przestrzeni pracy w życiu firm?

Z jednej strony zdecydowana większość pracowników (89 proc.) chce pracować przynajmniej częściowo zdalnie po opanowaniu pandemii. Z drugiej jednak - ponad połowa twierdzi, że dzięki pandemii mocniej docenili możliwość spotkań ze współpracownikami w siedzibie firmy.

Można się spodziewać, że biura stopniowo będą ewoluować w stronę miejsc dedykowanych aktywnej pracy zespołowej, organizacji spotkań projektowych i budowaniu więzi między współpracownikami. Rzadziej natomiast posłużą jako przestrzeń traktowana wyłącznie jako miejsce indywidualnej, codziennej pracy w stale wyznaczonym miejscu.

Jak rozwiązania typu hot desc i open space oceniają pracownicy? Tylko 1 na 5 osób pozytywnie ocenia rozwiązania tego typu, a ponad połowa wypowiada się negatywnie. Blisko 60 proc. zapytanych o idealne miejsce pracy, wskazuje takie, w którym każdy pracownik ma przypisane własne biurko. Dla 30 proc. respondentów badania informacja o hot-deskach nie miałaby żadnego wpływu na decyzję o podjęciu pracy w danej firmie. Dla ponad 50 proc. zaś „gorące biurka” nie są elementem zachęcającym do zatrudnienia.

Mobilizacja do utrzymania porządku na biurku, kontakt z większą liczbą pracowników czy możliwość swobodnej zmiany miejsca to najczęściej wymieniane przez respondentów zalety takiego rozwiązania. Blisko połowa osób aktywnych zawodowo uważa, że pracownicy mogą czuć się niekomfortowo bez własnego miejsca w biurze, a także, że może być to powód do konfliktów czy rywalizacji o lepsze biurka.

Zdecydowanie bardziej pozytywnie niż w wypadku „gorących biurek” oceniamy open-space. Blisko 7 na 10 respondentów badania Pracuj.pl dobrze widzi open space i podkreśla, że tak zagospodarowana przestrzeń nie wpłynęłaby na decyzję o zmianie pracy. Jednak - kiedy można wybierać - dla ponad połowy idealna byłaby przestrzeń podzielona na mniejsze pokoje.

Dress code w firmie

Jednym z elementów związanych z naszym stylem bycia jest nasz ubiór. Eksperci Pracuj.pl zapytali też o te kwestie. Choć elegancki garnitur i garsonka, firmowe uniformy, długie spodnie i długie rękawy mogą kojarzyć się z dyskomfortem (zwłaszcza w okresie wakacyjnym), to - jak pokazują wyniki raportu Pracuj.pl - aż 55 proc. badanych Polaków pozytywnie ocenia zjawisko dress code. Z niechęcią postrzega je tylko 15 proc.

Jednocześnie firmowe polityki ubioru dla znacznej części badanych nie należą jeszcze do kluczowych czynników, branych pod uwagę przy wyborze pracy. Ponad połowa respondentów (51 proc.) twierdzi, że informacja o dress code nie miałaby żadnego wpływu na ich chęć pracy w firmie, do której aplikują. 27 proc. ankietowanych bardziej chciałoby pracować w firmie z góry ustalonymi zasadami ubioru, a 22 proc. - że zmalałaby ich chęć rekrutacji do pracodawcy, u których jest ściśle obowiązująca etykieta stroju.

Z raportu wynika, że aż 7 na 10 (71 proc.) osób jest zdania, że w idealnym miejscu pracy powinna istnieć swoboda ubioru – ale z zachowaniem granic i zasad. Tylko co piąty badany jest zwolennikiem bardziej ścisłego dress code, a co dziesiąty – pełnej swobody ubioru.

- Ubiór buduje tzw. pierwsze wrażenie, co ma szczególnie duże znaczenie u pracowników mających ciągły kontakt z klientami. Wizerunek pracownika to także wizerunek firmy, dlatego powinien być on spójny z jej wartościami. Jeśli dana firma chce być utożsamiana z profesjonalizmem i usługami z wysokiej półki, to wówczas wskazany będzie ciemny garnitur, jasna koszula, skórzane półbuty. Z kolei jeśli to branża kreatywna, wówczas można sobie pozwolić na większą swobodę, bo to także będzie pokazywać wartości firmy - komentuje wyniki raportu Michał Kędziora, ekspert mody męskiej, autor bloga Mr Vintage.