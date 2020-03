Jak zarządzać zespołem w czasach pandemii

Jak podkreślają specjaliści od zarządzania, wyzwaniem, na które firmy mogą nie być gotowe, jest przystosowanie się menedżera do nowych warunków i – w dłuższym okresie – utrzymanie na odpowiednim poziomie motywacji własnej i pracowników.

By praca zdalna przynosiła oczekiwane efekty, należy pamiętać o kilku zasadach: zaufaniu, regularności czy elastyczności.

Istotne jest także, by menedżer dbał o zachowanie odpowiedniego balansu między pracą a potrzebą zarządzania rozproszonym zespołem.

W części firm adaptacja do sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa nastąpiła dość szybko. Mowa o przedsiębiorstwach, które już wcześniej stosowały nowoczesne narzędzia pracy czy komunikacji, miały też odpowiednie procedury.

Jednak, jak podkreślają specjaliści zarządzania, wyzwaniem, na które firmy mogą nie być gotowe, jest przystosowanie się menedżera do nowych, kryzysowych warunków i – w dłuższym okresie – utrzymanie na odpowiednim poziomie motywacji własnej i pracowników.

– Nagle znaleźliśmy się w sytuacji, w której modne w ostatnich latach w biznesie pojęcie VUCA, nabrało bardzo realnego wymiaru. Zmienność (ang. volatility), niepewność (uncertainty), złożoność (comlesity), niejednoznaczność (ambiguity) towarzyszą nam każdego dnia - i będą towarzyszyć jeszcze długi czas. W organizacjach nadszedł czas hiperzwinności, hiperwspółpracy i hiperzaufania – komentuje Tomasz Owczarek, psycholog i wykładowca programu Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Jego zdaniem, by praca zdalna przynosiła dobre efekty, warto stosować kilka reguł.

Regularność

Jednym z istotnych elementów pozostaje regularność w kontaktach z zespołem. Wprowadzenie częstych spotkań online (np. w formie połączeń wideo) pomóc może nie tylko utrzymać rytm pracy czy ustalać priorytety. Takie wirtualne zebrania – co w tej wyjątkowej sytuacji jest niezmiernie ważne – stają się okazją do rozmowy o nastrojach i do zwykłego koleżeńskiego podtrzymywania „dobrego ducha” w zespole.

- O ile w typowej sytuacji biurowej spotkania nie muszą odbywać się zbyt często, bo bezpośredni kontakt umożliwia bieżącą wymianę informacji, o tyle w sytuacji pracy zdalnej warto rozważyć częstsze regularne spotkania online. Będą bardziej mobilizowały i wzmacniały poczucie pracy zespołowej – tłumaczy Owczarek.

Elastyczność i zaufanie

Jak zaznacza Tomasz Owczarek praca w formule home office (szczególnie gdy jednocześnie na wielu pracowników spadł obowiązek nie tylko opieki nad dziećmi, ale i zastąpienia im nauczycieli) wymaga zaakceptowania elastyczności godzin pracy. - Zaplanowane, regularne spotkania powinny mieć stałe terminy, ale przynajmniej niektóre zadania można realizować o różnych porach. Trudno będzie egzekwować pracę od godz. 8 do 16... Zarówno menedżer, jak i członkowie zespołu, powinni to zaakceptować, wypracowując zarazem taką formułę działania i – co niezwykle ważne - komunikacji, by zachować płynność realizacji zadań – podkreśla Owczarek. Istotne jest też zaufanie do zespołu. Menedżer, który nie ma bezpośredniego dostępu do swego zespołu, łatwo może wpaść w pułapkę nadmiernej kontroli. Częste telefony, ponaglające czy przypominające maile będą miały tzw. przeciwskuteczny efekt. Nieustanne sprawdzanie może okazać się czynnikiem demotywującym, zniechęcającym. Pamiętaj o sobie Podobnie jak podczas podróży samolotem w przypadku awarii maseczkę najpierw zakładamy sobie, potem dziecku... Menedżer, który nie zadba o siebie, nie będzie w stanie zadbać o zespół. Zestresowany szef przełoży napięcie na pracowników. – Dr Sue Varma, amerykańska psychiatra i doradczyni w dziedzinie zdrowia w sytuacji, w której się znaleźliśmy – odosobnienia, izolacji społecznej i obaw o zdrowie – zaleca rozwiązanie, które nazywa „4 razy M dla psychicznego wzmocnienia”: Mindfulness, Mastery, Movement, i Meaningful engagement. Praktykuj więc uważność, np. ćwicząc jogę czy wykonując ćwiczenia oddechowe. Pielęgnuj mistrzostwo, czyli zajmuj się rzeczami, w których jesteś dobry i przypomnij sobie trudności, z którymi sobie świetnie poradziłaś/poradziłeś. Ruszaj się – aktywność fizyczna obniża napięcie, pozwala ujść emocjom. Dbaj o wspierające relacje – bądź w kontakcie z bliskimi i dalszymi, dawaj i odbieraj słowa wsparcia, optymizmu. I to samo podpowiedz członkom swojego zespołu – podsumowuje Tomasz Owczarek z GFKM.