Jak zarządzać globalną firmą? Liderzy przyszłości w akcji

CEO Challenge Procter & Gamble, firmy posiadającej szerokie portfolio popularnych i cieszących się dużym zaufaniem marek, takich jak Pampers, Ariel, Gillette, Always czy Pantene, to jeden z programów, dzięki którym adepci biznesu mają okazję poznać charakter pracy w międzynarodowej firmie FMCG.

W ciągu dwudniowego wydarzenia przyszli liderzy poddają próbie swoje umiejętności biznesowe i menedżerskie, podejmując się ambitnego wyzwania, jakim jest stworzenie strategii rynkowej dla jednego z wiodących brandów.

CEO Challenge odbywa się w Polsce po raz czwarty. Zwycięski zespół już wkrótce uda się na europejski półfinał do Frankfurtu, by zmierzyć się z zespołami z całego kontynentu i powalczyć o finał konkursu w Meksyku.

W tegorocznej edycji przedmiotem rywalizacji 30 uczestników, podzielonych na trzyosobowe zespoły, był plan na rynkowy sukces marki Pantene. Ocenie jury składającego się z doświadczonych menedżerów firmy podlegała nie tylko strategia biznesowa, ale także niezbędne dla każdego lidera cechy, takie jak zdolność krytycznego myślenia, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań czy umiejętność podejmowania decyzji i pracy w zespole.

Uczestnicy programu doskonale poradzili sobie z tymi wyzwaniami, a na najwyższym podium stanął zespół w składzie: Natalia Wojtaszuk, Piotr Szulc i Wojciech Bronisz z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. W kwietniu będą reprezentować środkowoeuropejską filię Procter & Gamble podczas półfinałowych rywalizacji we Frankfurcie.

- Organizatorzy postawili przed nami wyjątkowo ambitne zadanie. Tym razem nie wystarczyło zaprezentować się jako ekspert od marketingu, logistyki czy finansów. Kluczem do sukcesu był tak naprawdę sposób, w jaki ze sobą współpracowaliśmy oraz to, jak wykorzystywaliśmy umiejętności i style zarządzania każdego z członków zespołu, tak by zaprojektować najlepsze rozwiązania. Poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko, ale co najważniejsze, zdobyte podczas programu doświadczenia pomogą mi w wyborze mojej drogi zawodowej - powiedziała Natalia Wojtaszuk, finalistka tegorocznego etapu regionalnego.

Władza kontra przywództwo: Oto jak powstają liderzy Program CEO Challenge to więcej niż zwykła symulacja biznesowa. Zadania, z którymi mierzą się uczestnicy są odzwierciedleniem rzeczywistych wyzwań, przed którymi stają na co dzień managerowie firmy. Dotyczy to także tych, którzy dopiero do niej dołączyli. Zgodnie z zasadą „Day 1 Responsibility", początkującym managerom od razu powierza się odpowiedzialność za konkretne obszary biznesowe. Od pierwszego dnia w firmie mają więc szansę realizować projekty, które są źródłem sukcesu rynkowego marek i poprawiają codzienne życie konsumentów. - Każdego dnia nasze marki docierają do 5 miliardów konsumentów na świecie. Dbamy o to, by jak najlepiej spełniały oczekiwania konsumentów, a swoimi działaniem poprawiały jakość życia. Dzięki temu, że goszczą w tak wielu domach, mogą też pomagać wpływać na postawy czy promować zmiany kulturowe i społeczne. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, istnieje zapotrzebowanie na działania biznesowe prowadzone z poczuciem odpowiedzialności. Konsumenci chcą wiedzieć, jaki wpływ na środowisko wywierają wybierane przez nich marki, czy prowadzą odpowiedzialne praktyki biznesowe, czy dbają o równe szanse dla wszystkich i działają etycznie. Tworzenie lepszego świata jest jednym z wyzwań, jakie przed nami stoją. Młodzi liderzy są dla nas inspiracją zarówno w kontekście naszego biznesu, jak i dla naszej wspólnej przyszłości - mówił Marcin Półchłopek, dyrektor marketingu P&G w Europie Centralnej, podczas sesji otwierającej program CEO Challenge. Czytaj też: Jaki powinien być dobry lider? Uczestnicy programu mieli okazję przekonać się, że zarządzanie globalną firmą to wyzwanie, które wymaga od przyszłych liderów nie tylko umiejętności biznesowych, ale także wzięcia na siebie odpowiedzialności za przyszłość środowiska i społeczeństwa, w którym funkcjonuje. - Dla mnie to niesłychanie ważne, że firma słucha młodego pokolenia i stwarza warunki rozwoju kariery, która jest czymś więcej niż wspinanie się po szczeblach korporacyjnej drabiny, umożliwiając tym samym wpływanie na otoczenie zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Cieszę się, że mogłem dowiedzieć się o takich kampaniach jak najnowsza Always Akcja-Donacja czy o projektach, jakie P&G prowadzi w kontekście rozwiązania problemów ochrony środowiska - powiedział Piotr Szulc, uczestnik CEO Challenge.