Praca na własny rachunek to marzenie wielu osób. Jednak nie każdy decyduje się na podjęcie takiego kroku. Niektórych przeraża już kwestia samego założenia firmy. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że obecnie założenie firmy jest o wiele prostsze niż wcześniej, a wszelkich formalności można dopełnić online. Chcesz się dowiedzieć, jak otworzyć firmę przez internet? Przeczytaj nasz artykuł!

Jak założyć firmę przez internet?

Założenie firmy online wcale nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się niektórym wydawać. Jak otworzyć firmę przez internet? Można to zrobić za pośrednictwem strony biznes.gov.pl. Tam, na osobę, która zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, czeka specjalny kreator, który znacznie ułatwia złożenie wniosku. Kreator zadaje użytkownikowi pytania i na podstawie udzielonych odpowiedzi, przygotowuje wniosek. Warto przy tym dodać, że kreator tworzy wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, ale nie tylko. Wysyła również zgłoszenie do ZUS-u lub KRUS-u, GUS-u i urzędu skarbowego. Tym samym, za pomocą jednego kreatora, można załatwić wszystkie niezbędne formalności związane z założeniem firmy.

Założenie firmy online w PKO BP

Chcesz jeszcze bardziej uprościć proces zakładania firmy przez internet? Załóż firmę w PKO BP. To rozwiązanie, dzięki któremu, składając jeden wniosek, otworzysz konto firmowe, a jednocześnie zarejestrujesz działalność gospodarczą. Wszystkie formalności załatwisz oczywiście online, bez wizyty w oddziale. Jak założyć firmę przez internet w PKO BP? Jeśli masz już konto indywidualne w PKO BP, otworzysz konto firmowe i zarejestrujesz firmę za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO lub w aplikacji IKO. Jeśli jeszcze nie jesteś klientem PKO BP, najpierw musisz założyć w tym banku konto osobiste, a dopiero później będziesz mógł zarejestrować firmę online. W razie potrzeby istnieje też opcja założenia serwisu iPKO bez konta.

Założenie firmy przez internet – jakie informacje będą potrzebne?

Żeby móc założyć firmę online w PKO BP, trzeba spełnić kilka warunków. Jakich?

Wymagany wiek – minimum 18 lat

Polskie obywatelstwo

adres zamieszkania w Polsce

Brak zgłoszonych działalności w CEIDG

Konto indywidualne w PKO BP

Co więcej, zakładając firmę online, we wniosku trzeba będzie umieścić takie informacje, jak:

nazwa firmy,

e-mail i nr telefonu firmy,

adres firmy (również korespondencyjny),

rodzaj działalności gospodarczej i kody PKD,

forma prowadzenia księgowości (w tym również forma rozliczania podatku).

Jak widać, niewiele potrzeba, by założyć firmę przez internet. Dopełnienie wszelkich formalności, jeszcze nigdy nie było tak proste i wygodne.