Jak zadbać, by nawet na urlopie pracownik nie zapomniał o firmie. Są sposoby

Przyjęło się, że urlop to czas, w którym pracownik powinien wypoczywać i ładować baterie z dala od służbowego maila i zawodowych spraw. Są jednak firmy, które w tym czasie chcą zadbać o integrację z pracownikami. Eksperci przyznają, że to ciekawy i warty wprowadzenia pomysł, ale musi być mądrze przeprowadzony.

Sezon urlopowy w pełni. Większość pracowników właśnie wyleguje się na plaży, zdobywa kolejne szczyty gór lub też po prostu remontuje dom czy pielęgnuje ogród. Obojętnie, gdzie spędzamy urlop, wolne od pracy należy nam się jak psu buda. Wolne, które - jak podkreśla wielu psychologów - powinno być całkowicie pozbawione wątków zawodowych. Nie sprawdzamy służbowej poczty, nie odbieramy służbowych telefonów. Pełny chillout i ładowanie baterii. Bo pamiętajmy, że zgodnie z art. 152 § 1 Kodeksu pracy pracownik ma prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, który musi trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (wliczając w ten okres weekendy i ewentualne święta).

Czy w związku z tym urlop to dobry czas, by zacieśniać więzi między firmą a pracownikiem? Wiele firm decyduje się na taki krok. Jednak by przyniósł on pozytywne efekty, trzeba pamiętać o kilku kluczowych regułach.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Katarzyna Wilga z Lightness, firmy specjalizującej się w szkoleniach z employer brandingu, podkreśla, że przede wszystkim organizowanie wewnętrznych inicjatyw czy konkursów wymagających aktywności pracownika podczas urlopu powinno mieć dobrowolny charakter.

- Nie może być to nic obciążającego lub wymagającego większego zaangażowania. Nie możemy oczekiwać, że pracownik podczas urlopu będzie poświęcał czas sprawom firmowym, nawet jeżeli przyświecać ma temu jakiś szczytny cel - podkreśla.

Także Rafał Glogier-Osiński, country manager firmy LMC Polska, która jest właścicielem aplikacji Praca Za Rogiem, systemu do rekrutacji Teamio oraz portalu do mierzenia kultury organizacyjnej Atmoskop.pl, zaznacza, że tylko od pracodawcy zależy, czy chce, żeby pracownicy mieli dobre doświadczenia związane z pracodawcą podczas swoich dni wolnych.

- Bo zgodnie z prawem pracodawca nie może ingerować w czas wolny pracowników. Pytanie jest proste: jaka jest kultura firmy? Czy taka, w której pracownicy czują się częścią organizacji, wiedzą, po co w niej są, jakie są jej wartości i się pod nimi podpisują? Jeżeli tak, to działania, które dotyczą czasu wolnego pracowników nie powinny dziwić. Jeżeli natomiast pracodawca zaproponuje nagle coś bez uprzedzenia, to jego działania mogą zostać źle przyjęte, odrzucone i taka ad hoc aktywność będzie skazana na porażkę. Chyba że ma oznaczać nową strategię i początek zmian w kulturze organizacyjnej - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl.

Korzyści z angażowania

Szef LMC Polska zapewnia, że mądrze przeprowadzona tego typu akcja przynosi wiele korzyści.

- Zmniejsza się dystans między pracodawcą a pracownikami, którzy mogą stać się bardziej lojalni wobec pracodawcy i nie szukać pracy w innej firmie. Co więcej, publikując takie zdjęcia w mediach społecznościowych, pracownicy mogą stać się ambasadorami firmy - wymienia korzyści.

Zaś Katarzyna Wilga dodaje, że treści przedstawiające zespół, ich pasje, podróże, przygody, hobby, sposoby spędzania czasu wolnego, pokazują siłę zespołu, który tworzą pojedynczy, ciekawi ludzie i można je skutecznie wykorzystać podczas rekrutacji.

- Kandydaci chcą wiedzieć, z kim będą pracować, a posty ze zdjęciami najdziwniejszych, najdalszych, najpiękniejszych miejsc, które w czasie urlopu odwiedzili pracownicy, uchylają rąbka tajemnicy - wskazuje ekspertka HR.

Aktywność krok po kroku

Katarzyna Wilga wyjaśnia, że aby zmotywować zespół do działania i zaangażowania w tego typu aktywności, powinniśmy zacząć od przedstawienia celu działań i korzyści wynikających z zaangażowania w projekt.

- Jeżeli prowadzimy działania employer brandingowe lub zamierzamy to robić; w firmie panuje zdrowa atmosfera, warto wykorzystywać różne okazje do zaangażowania w nie pracowników. Firmowy upominek (w postaci np. kubka termicznego, ręcznika plażowego, bluzy czy skarpetek z logo firmy), wręczony przed sezonem wakacyjnym z prośbą o zdjęcie z wakacji, nie jest niczym złym. Pracownik musi jednak wiedzieć, jak zdjęcie zostanie wykorzystane. Warto mu udostępnić przykładowy szkic wpisu i poinformować, że chcielibyśmy pokazać światu zespół od “ludzkiej strony” (również docenić w ten sposób pracowników). I nie jest to obowiązkowe, ale zdecydowanie przyczyni się do realizacji firmowych celów - wyjaśnia Wilga.

fot. unsplash.pl

Rafał Glogier-Osiński dodaje, że jest wiele możliwości zintegrowania się podczas urlopu. Poza konkursami polegającymi na przesłaniu zdjęcia obrazującego logo firmy podczas wakacji pracownika, można zastosować też innego rodzaju animacje, a tu już „sky is the limit”.

- Można zorganizować konkursy, gamifikację, zachęcić do rywalizacji sportowej online. Ważne, by zaproponować aktywności spójne z kulturą organizacyjną firmy: będą wtedy autentyczne i pracownicy z chęcią wezmą w nich udział. W ramach animacji można zorganizować pikniki wakacyjne dla pracowników i ich rodzin - podkreśla.

Inny sposób, o jakim mówi, polega na wykorzystaniu przez pracodawcę różnego rodzaju świadczeń.

- Przykładowo dofinansowania urlopu lub konkretnych aktywności - biegu czy spływu kajakowego. Jeśli ma ośrodek wypoczynkowy, to może go udostępniać pracownikom w specjalnej, niższej cenie. Może też dać dodatkowe dni wolne lub zgadzać się na bezpłatne dni urlopowe, jeśli pracownik potrzebuje ich przed rozpoczęciem czy zakończeniem płatnego urlopu - wymienia.

Angażowanie w praktyce

Katarzyna Wilga podaje też przykłady firm, które doskonale stosują takie rozwiązania w praktyce. Pierwsza to agencja konsultingowa z Krakowa manaHR, która specjalizuje się w przygotowywaniu raportów płacowych. Na jej profilach w społecznościach już od pierwszych ciepłych dni pojawiają się zdjęcia pracowników ubranych w koszulki czy bluzy z logo firmy, którzy wypoczywają w różnych regionach świata.

- Niech Was nie zmyli przewaga wakacyjnego kontentu na naszej stronie. Jesteśmy w kulminacyjnym punkcie lipcowej edycji badania i w najbliższych dniach będziemy mogli zdradzić Wam, jak wyszło (spoiler: bombowo!:)). A w międzyczasie kolejni maniacy wyjeżdżają w różne miejsca ładować poziom many. Tym razem Aga H zabrała naszą madżentę w Bory Tucholskie - możemy przeczytać na ich profilu na Facebooku.

Inna firma, która stosuje ten pomysł w praktyce, to działający w branży IT Infolet. Na swoim profilu na Instagramie tuż po rozpoczęciu sezonu urlopowego przypomniała, że co roku jej pracownicy przysyłają do biura pocztówki z wakacji.

fot. Instagram/Infolet

- Ostatni dzień roku szkolnego to dla wielu osób oficjalny początek sezonu urlopowego, a dla lubiących spontaniczne wypady to znak, że czas planować wymarzone wakacje (wiadomo, później może nie być miejsca). Standardowo u nas (pewnie jak wszędzie) są dwa typy osobowości: #teammorze i #teamgóry. W tym roku na prowadzenie wysuwają się fani szumów fal, ponieważ przyszła do nas pierwsza pocztówka do kolekcji, prosto ze słonecznej Turcji. Koniecznie daj nam znać, w którym teamie jesteś. A jeśli urlop masz już zaplanowany, to może najwyższy czas pomyśleć o nowych wyzwaniach - napisali przedstawiciele firmy w poście promującym to rozwiązanie.

Wypoczynek - po pierwsze i najważniejsze

Jednak nie wszystkich udaje się przekonać do propozycji angażowania pracowników przebywających na urlopie. Sceptycznie do takiego pomysłu odnosi się Katarzyna Harmata, head of marketing w Project: People.

- Według mnie urlop to okres, kiedy pracownik powinien odpoczywać i nabierać sił. Wierzę, że to pozwoli mu w pełni się zregenerować i wrócić do firmy z uśmiechem i naładowanymi bateriami. W trakcie urlopu nie dzwonimy do siebie i nie wysyłamy maili. To nasza zasada, która pozwala zachować balans między życiem zawodowym i prywatnym - mówi.

Jak dodaje, w firmie jednak nie brakuje wspólnych okazji do integracji między pracownikami, które nie muszą się odbywać w sezonie urlopowym czy też angażować wypoczywających pracowników.

- Na co dzień dbamy o dobrą atmosferę oraz integrację pracowników z firmą. Robimy to poprzez organizowanie różnorodnych eventów, m.in. warsztatów strategicznych, na których całym zespołem decydujemy o rozwoju firmy, comiesięcznych integracji czy urodzin każdej osoby z zespołu. Inną formą są wydarzenia edukacyjne organizowane tylko dla naszych pracowników. Prowadzimy je sami, ucząc się od siebie wzajemnie i jednocześnie ćwicząc umiejętności autoprezentacji. Dzięki temu integrujemy się i wymieniamy wiedzą - opowiada Katarzyna Harmata.