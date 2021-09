Jak zachęcić pracowników do powrotu do biur? Ten element może być kartą przetargową

Elastyczna formuła pracy, dzięki której będzie można wybrać pracę zarówno zdalną, jak i stacjonarną, może zachęcić do powrotu do biura - tak twierdzi 57 proc. pracowników biurowych. Według 51 proc. respondentów ważne jest też zapewnienie warunków do bezpiecznego wykonywania pracy.

Autor: jk

• 20 wrz 2021 16:43





raca hybrydowa, ale częściej w biurze niż w domu to zdaniem 38 proc. badanych pracowników biurowych najlepszy model pracy (Fot. Shutterstock)

33,4 proc. pracowników fizycznych i 59,8 proc. pracowników biurowych potwierdza, że zmienił się sposób wykonywania pracy po ogłoszeniu pandemii.

Praca hybrydowa, ale częściej w biurze niż w domu to zdaniem 38 proc. badanych pracowników biurowych najlepszy model pracy. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Według 57 proc. pracowników biurowych zachętą do powrotu do biur powinna być elastyczna formuła pracy.

Wyniki badania „Dwa światy – oczekiwania i potrzeby pracowników biurowych oraz fizycznych” realizowanego dla Sodexo Benefits&Rewards obrazują skalę transformacji, jaką przeszło wiele firm z różnych sektorów oraz różnorodność doświadczeń pracowników.

Zmiany związane z trybem wykonywania pracy częściej deklarują reprezentanci środowiska pracy umysłowej - pandemia wpłynęła na blisko 2/3 badanych „białych kołnierzyków”, natomiast o istotnych zmianach w sposobie pracy mówił jedynie co trzeci ankietowany pracownik fizyczny.

Co czwarty pracodawca wprowadził zmiany w kulturze organizacji firmy - najczęściej były to wideokonferencje, spotkania wirtualne (58 proc.) oraz zdalne spotkania wewnętrzne (56 proc.). Takie rozwiązania były naturalnie częściej wdrażane w przypadku pracowników biurowych, natomiast w firmach zatrudniających pracowników fizycznych najczęściej spotykaną zmianą była praca zmianowa.

Elastyczność ważna jak nigdy

Jak będzie wyglądać praca przyszłości? Na to pytanie trudno odpowiedzieć, ale z pewnością pandemia wpłynęła na wyobrażenia pracowników na temat idealnego trybu pracy. Z badania zrealizowanego dla Sodexo wynika, że praca wyłącznie zdalna preferowana jest bardziej przez młodsze pokolenia Millennials i Zoomers niż przez przedstawicieli starszych generacji.

Co może zachęcić pracowników do powrotu do biura? Na przykład elastyczna formuła pracy, dzięki której będzie można wybrać pracę zarówno zdalną, jak i stacjonarną – tak twierdzi 57 proc. badanych pracowników biurowych. Według 51 proc. respondentów ważne jest też zapewnienie warunków do bezpiecznego wykonywania pracy.

- Kolejne fale pandemii utwierdzają w przekonaniu, że potrzebna jest otwartość na nowe rozwiązania i wielowymiarowe spojrzenie na sprawy pracownicze, tym bardziej, że scenariusz na kolejne miesiące wciąż jest niepewny. Sprzymierzeńcem okazują się technologie, dzięki którym można usprawniać komunikację, ulepszać warunki pracy i personalizować ofertę benefitową. Organizacje, po wykonaniu motywacyjnego restartu, znalazły się dzisiaj w punkcie, w którym warto wyciągnąć wnioski z wcześniejszych doświadczeń i wykonać kolejne kroki – w stronę jeszcze lepszego dopasowania do zmieniających się realiów oraz zwiększania efektywności i motywacji pracowników – podsumowuje Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits & Rewards Services Polska. Niedopasowane benefity Pandemia zmieniła także podejście do benefitów. Okazuje się, że poziom zadowolenia pracowników jest zróżnicowany. Połowa pracowników fizycznych (52 proc.) oraz nieco ponad połowa pracowników biurowych (59 proc.) oceniła działania pracodawców w związku z funkcjonowaniem firmy w czasie pandemii jako zupełnie lub raczej wystarczające. Jedną z kluczowych bolączek stanowi niedopasowanie benefitów do potrzeb - na ten aspekt zwróciło uwagę 53 proc. badanych, którzy uznali, że działania ich pracodawców były niewystarczające, przy czym stwierdziło tak 61 proc. pracowników fizycznych i 49 proc. pracowników biurowych. Blisko co czwarty badany napotkał na jakikolwiek problem w korzystaniu z benefitu w związku z pandemią. Pracodawcy podejmowali różne decyzje związane z ofertą świadczeń pozapłacowych. Najczęstsze zmiany w polityce benefitowej dotyczyły likwidacji części benefitów lub zmniejszenia ich wartości.

