Jak walczyć o pracownika i zatrzymać go w firmie? Raport Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej

Raport skupia się na dwóch wyzwaniach, jakimi są dla firm rekrutacja i retencja (zatrzymywanie) pracowników w dobie niskiego bezrobocia.

W raporcie zauważa się, iż przedsiębiorstwa produkcyjne mają większe problemy z rekrutacją i retencją niż przedsiębiorstwa usługowe.

Z ankiety, która posłużyła do sporządzenia raportu, wynika, że jako klucz do walki o ludzi firmy wymieniają zdrowie i dobrostan pracowników.

Za główną barierę, która uniemożliwia realizację pomysłów takiej aktywności, ankietowani uważają ograniczenia finansowe.

Raport stara się zgłębić dwa najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed firmami w dobie rynku pracownika. Są to rekrutacja i retencja pracownicza - czyli sytuacja, gdy organizacja stara się zatrzymać zatrudnionego na jego stanowisku. W ocenie ankietowanych przedstawicieli firm oba te elementy są ze sobą nierozerwalnie związane. Aż 2 na 3 pytane przedsiębiorstwa przyznają, że mają trudności z rekrutacją pracowników i ich utrzymaniem w firmie. Wartym zauważenia jest fakt, że w badaniu udział wzięły zarówno firmy z sektora produkcyjnego, jak i z sektora usług.

Diagnoza

Jak dotkliwe są to wyzwania? O tym czytamy wstępie do omawianej publikacji:

"Patrząc na doświadczenia członków BPCC, sytuacja na polskim rynku pracy jest nadal możliwa do opanowania. To, czego nam potrzeba, to nowy zestaw narzędzi HR. Badanie przeprowadzone wśród członków Izby pokazuje, w jaki sposób pracodawcy reagują za pomocą kombinacji „miękkiego” HR-u - jak np. wspieranie zdrowia pracowników lub aranżacja środowiska pracy - oraz „twardych” narzędzi - benefitów i pakietów motywacyjnych."

Jak przekonują analizujący dane w tym też wstępie, chociaż rekrutacja i utrzymanie pracowników stanowią wyzwanie, to z pewnością nie jest ono nie do pokonania. Za elementy, które mogą pomóc autorzy analizy wymieniają: wciąż płynące do Polski inwestycje zagraniczne, rozwijające się usługi wspólne oraz wzrost wartości dodanej, jaką w działalności oferują polscy pracownicy i przedsiębiorstwa.

"Dzięki wzrostowi produktywności i PKB szybszemu niż w całej Europie Zachodniej powody do inwestowania w Polsce pozostają tak samo silne jak zawsze" czytamy optymistyczny akcent na końcu wspomnianego wstępu. Nawet jeśli zaznacza się, że inwestorzy muszą pamiętać o nowych realiach na polskim rynku pracy - na przykład. wzrosłej od tego roku płacy minimalnej.

Wykres obrazuje dwa główne problemy w grupie badanych przedsiębiorstw (źródło: Raport BPCC HR Review 2020) Co warto zauważyć, przedsiębiorstwa produkcyjne mają większe problemy z rekrutacją i retencją niż przedsiębiorstwa usługowe. Nowo powstałe firmy zgłaszają również mniejszy problem niż firmy działające na polskim rynku od ponad trzech lat. Dla niemal wszystkich pytanych firm, sytuacja w 2020 roku się pogorszy albo pozostanie na takim samym poziomie w kontekście pozyskiwania pracowników. Dobrostan pracowników Jakie więc są główne trendy w aktywności HR firm, jakie powinno się brać pod uwagę, na przykładzie firm zgrupowanych w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej, a które pomagają unikać powyższych trudności? Po pierwsze, trzeba zadbać o zdrowie i dobrostan pracowników. Aż 59 przedstawicieli firm jednoznacznie stwierdziło, że stara się im to zapewnić. Firmy też starają się prowadzić aktywną politykę w kontekście dobrostanu psychicznego zatrudnionych (20 odpowiedzi pozytywnych) i ich relacji w środowisku pracy (34 odpowiedzi pozytywne). Odpowiedź na pytanie o dobrostan pracowników było pytaniem wielokrotnego wyboru. (źródło: Raport BPCC HR Review 2020) Ci przedstawiciele firm, którzy odpowiedzieli twierdząco na powyższe pytanie zostali poproszeni o doprecyzowanie swojej polityki wobec pracowników. Oto, jak ukształtowały się ich szczegółowe odpowiedzi: (źródło: Raport BPCC HR Review 2020) Najczęściej wskazywano trzy narzędzia wykorzystywane przez firmy do wspierania zdrowia i dobrostanu fizycznego, psychicznego i relacyjnego pracowników: wewnętrzne kampanie informacyjne, wydarzenia poświęcone dobrostanowi oraz warsztaty dla pracowników. Respondentów pytano również o świadczenia, rozwiązania prawne i narzędzia rozwoju zawodowego dla pracowników jako rozwiązania problemów związanych z rekrutacją i utrzymaniem pracujących. Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną opcję w tym pytaniu: (źródło: Raport BPCC HR Review 2020) Tylko dwie ze 124 firm zadeklarowały, że nie przyjęły żadnych rozwiązań w celu rozwiązania problemów związanych z rekrutacją i utrzymaniem pracowników. Co się sprawdza? Na koniec ankiety poproszono respondentów o ocenę skuteczności działań podejmowanych w celu poprawy wyników rekrutacji oraz działań podejmowanych w celu utrzymania pracowników. 25 proc. przedsiębiorstw mierzy skuteczność działań podejmowanych w celu poprawy wyników rekrutacji, a 27 proc. robi to w zakresie skuteczności działań podejmowanych w celu utrzymania pracowników. W większości przypadków firmy albo mierzą skuteczność obu działań, albo nie mierzą ich wcale. Za najbardziej przydatne aktywności, które sprawdzają się w rekrutacji pracowników uchodzą wśród respondentów: polecenia pracowników, strategia budowania marki pracodawcy, świadczenia finansowe i pozapłacowe oferowane pracownikom, usprawnienie wewnętrznych procesów i organizacji rekrutacji, programy praktyki zawodowej, współpraca z agencjami zatrudnienia, współpraca ze szkołami i uniwersytetami/politechnikami. W przypadku, kiedy firmy starają się utrzymać zatrudnionych wymieniane są zwłaszcza: wzrost wynagrodzeń, świadczenia finansowe i pozapłacowe, określenie ścieżek rozwoju zawodowego pracowników, programy szkoleniowe, imprezy firmowe, elastyczny czas pracy i uelastycznienie środowiska pracy, czy specjalnie opracowane dla tego celu programy poświęcone utrzymaniu pracowników. Bariery W końcu zapytano respondentów, jakie w ich ocenie problemy ograniczają działania mające na celu zwiększenie efektywności rekrutacji i utrzymywania pracowników. Oto główne odpowiedzi: (źródło: Raport BPCC HR Review 2020) Konkluzja Wniosek płynący z całego raportu, który wymienia i referuje w publikacji Paweł P. Mlicki z Izby brzmi: Zarówno rekrutacja, jak i utrzymanie pracowników stanowią wyzwanie dla firm. Przedsiębiorstwa przyjęły wiele skutecznych rozwiązań, działań i narzędzi, aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, jednak muszą pokonać pewne przeszkody, by można było mówić o pełnym sukcesie. Kluczowym elementem, na jaki sugeruje się w raporcie postawić nacisk, jest dobrostan pracowników (nazywany też z angielskiego well-being). Autorzy raportu są przekonani, że działania w tym zakresie mogą stanowić skuteczną strategię w zwiększaniu retencji pracowników. Martwi natomiast, że well-beingu relacyjny jest wciąż słabo zagospodarowany. Metodologia raportu W powstaniu raportu uczestniczyły różne przedsiębiorstwa. Mikrofirmy stanowiły 11 proc. próby badawczej, małe firmy 21 proc. a średnie i duże przedsiębiorstwa odpowiednio 32 i 35 proc. Większość analizowanych podmiotów należało do profilu firm usługowych (74 proc.) a mniejszość produkcyjnych (26 proc.). Większość badanych firm działała w Polsce powyżej 3 lat (89 proc.). Badanie w formie papierowej ankiety zostało przeprowadzone podczas czterech spotkań zorganizowanych przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową w czterech miastach Polski, w Krakowie (24 września 2019 r.), we Wrocławiu (10 października), w Poznaniu (22 października) i w Warszawie (27 listopada). Ankietę przesłano również on-line do wszystkich członków Izby w dniu 25 listopada z prośbą o o wypełnienie jej przez osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniach. Ostateczny termin odesłania ankiet upłynął 2 grudnia. Odesłano łącznie 130 ankiet, z czego 124 zostały przetworzone. Sześć z nich zostało wykluczonych z analizy ze względu na niewystarczającą liczbę udzielonych odpowiedzi.

