Jak sprawić, by z twarzy pracownika nie schodził szeroki uśmiech

Uczestnicy badania najnowszej edycji Employee Experience Survey, wskazywali, że pozytywne doświadczenia pracownika mają ogromny wpływ na jego zaangażowanie (81 proc.), wydajność w pracy (79 proc.) oraz ogólne wyniki biznesowe (78 proc.). Co więc zrobić, by pracownik jak najczęściej miał na twarzy szczery uśmiech?

Skuteczna komunikacja wewnątrz firmy to jeden z kluczowych czynników wpływających na pozytywne doświadczenie pracownika (fot. unsplash.pl)

Skuteczna komunikacja wewnątrz firmy to jeden z kluczowych czynników wpływających na pozytywne doświadczenie pracownika (fot. unsplash.pl)

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG, 60 proc. z ponad 1 300 zapytanych HR managerów uważa, że działy HR stracą na znaczeniu, jeśli nie będą w stanie zidentyfikować oraz zrozumieć wyzwań, przed jakimi stoi branża i przygotować na nie swoich pracowników. Dziś wiele firm zdaje sobie już sprawę z ich strategicznego znaczenia. Autorzy badania prognozują, że jednym z kluczowych zadań HR jest kształtowanie pozytywnych doświadczeń pracowników. Co trzeba zrobić, by być o krok przed konkurencją i jak mogą w tym pomóc nowe technologie?

Skuteczna komunikacja wewnątrz firmy to jeden z kluczowych czynników wpływających na doświadczenie pracownika. Zapewnienie sprawnego obiegu informacji może być wyzwaniem szczególnie w większych przedsiębiorstwach, z rozbudowaną strukturą organizacyjną. W czasie pandemii i konieczności rozmawiania ze sobą online, wyraźnie można było zobaczyć jak dużą pełni rolę i jak trudna jest do realizacji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tutaj sytuację może uratować dobrze dobrany system HRM (system zarządzania zasobami ludzkimi) dostarczający firmie narzędzi, dzięki którym cała komunikacja wewnętrzna będzie mogła odbywać się w ramach jednego programu.

– Umożliwia to też sprawne informowanie pracowników o wszystkich sprawach firmy, np. publikowanie komunikatów dotyczących planowanych zmian czy wyników kwartalnych i nagrodach finansowych. Każdy pracownik jest więc dobrze poinformowany, a w poszukiwaniu konkretnej informacji nie musi przekopywać się przez sterty maili. Przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania biznesowego wszystkie wiadomości, dokumenty oraz dane dotyczące poszczególnych projektów znajdują się w jednym miejscu, co znacznie ułatwia też pracę zespołową - wymienia Filip Fludra z Exact Software Poland.

Jak dodaje, inną ciekawą funkcją systemów HRM jest możliwość kolportowania wśród pracowników ankiet, np. dotyczących zadowolenia z pracy.

- Tego typu działania dają pracownikom poczucie, że pracodawca liczy się z ich zdaniem, a managerom możliwość wpływu na doświadczenia swoich podwładnych - dodaje.

O ogromnej roli komunikacji wewnętrznej, szczególnie w czasie pandemii, w rozmowie z PulsHR.pl mówił m.in. Marc Burrage, dyrektor zarządzający Hays Poland.

- Skuteczność jasnej, regularnej i otwartej komunikacji kadry kierowniczej z członkami zespołów, a także jej przełożenie na morale pracowników podczas okresu największej niepewności, była dla mnie jedną z kluczowych lekcji - podkreślał Burrage.

Rozwój na pierwszym miejscu

W wielu firmach coraz popularniejszą strategią staje się zarządzanie przez cele: motywowanie do osiągania określonych wyników oraz zachęcanie do rozwoju kompetencji. W małych zespołach pracownicy swoje cele kwartalne czy oczekiwania mogą przedyskutować z managerem. Wraz z rozwojem firmy, taki bezpośredni kontakt może być utrudniony.

Na potrzebę ciągłego kształcenia się zwrócił uwagę również rząd w "Polityce Przemysłowej Polski”.

„Pracownik nie będzie już mógł przez całą karierę korzystać z tych samych, nabytych w młodości, kompetencji. Aby umiejętności wykorzystywane w gospodarce były kompatybilne z rozwijającą się technologią i procesem produkcji, konieczne będzie uczestniczenie pracowników w ciągłym procesie ich rozwijania. Kluczową zdolnością może stać się sama umiejętność szybkiej nauki i dostosowania do zmiennych warunków. Konieczną zmianą będzie większy udział pracodawców w procesie kształcenia i szkolenia kadr, zarówno aktualnych, jak i przyszłych” - czytamy w założeniach nowej „Polityki Przemysłowej Polski”.

Tutaj również sprawdzi się system HRM. Korzystając z niego managerowie HR mogą monitorować rozwój podwładnych oraz zarządzać ich talentami. Wgląd w takie profile mają również pracownicy. Mogą dzięki temu m.in. samodzielnie sprawdzać swoje postępy, planować karierę oraz przeglądać kalendarz dostępnych w firmie szkoleń i zdalnie zgłaszać chęć udziału w tych, które uznają za najciekawsze i najbardziej rozwojowe.

Miłe doświadczenia, lepsze wyniki finansowe

Employee experience (EX) to suma wszystkich doświadczeń pracownika związanych z pracą w danym miejscu. Na EX składają się zatem nie tylko takie czynniki jak wysokość wynagrodzenia czy możliwości awansu. Pracownicy równie często zwracają uwagę na atmosferę, kulturę organizacji oraz relacje w zespole i z managerami. Podczas pandemii na znaczeniu zyskały zaś takie aspekty jak elastyczność czasu pracy czy wykorzystanie technologii usprawniających pracę zdalną oraz komunikację w zespole.

Respondenci, którzy wzięli udział w najnowszej edycji Employee Experience Survey, wskazywali, że doświadczenie pracownika ma ogromny wpływ na jego zaangażowanie (81 proc.), wydajność w pracy (79 proc.) oraz ogólne wyniki biznesowe (78 proc.). A te czynniki, w dłuższej perspektywie, mogą przełożyć się również na lepsze osiągnięcia finansowe firmy. Kompleksowe podejście do zarządzania EX oraz wykorzystanie do tego odpowiedniego oprogramowania, może się zatem opłacić.