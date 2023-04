Jak sprawić, by pracownik naprawdę pokochał swoją pracę?

- Budowanie strategii ebrandingowej jest jak składanie puzzli, wszystkie elementy muszą do siebie pasować. Dopiero po złożeniu tych klocków możemy zobaczyć efekt naszej pracy. Z marką pracodawcy jest tak samo. Kawałek po kawałku odsłaniamy firmę, by w końcu pokazać, jacy jesteśmy. I tu podstawowa sprawa; bądźmy szczerzy i naturalni, w innym wypadku narażamy się na śmieszność - komentuje wyniki badań redaktor naczelny PulsHR.pl Rafał Kerger.

- Nie oszukujmy się także w innej sprawie - dobra pensja ma największe znaczenie dla pracowników. Pieniądze dają stabilizację i poczucie bezpieczeństwa, pozwalają się rozwijać i szkolić. Oczywiście sama fama że płacimy dobrze nie wystarczy, by skutecznie przyciągnąć i zatrzymać najlepszych ludzi. Pracownicy chcą czegoś więcej niż tylko pieniędzy. W pracy spędzamy sporo czasu, dlatego tak istotne jest, by było zwyczajnie przyjemnie. Zawsze lepiej pracuje się w przyjaznej atmosferze - dodaje.

Autorzy badania podkreślają, że warunki materialne to nie tylko stricte wynagrodzenie czy system benefitów pozapłacowych. To także możliwość rozwoju i szkoleń, która dla pracowników jest wyjątkowa istotna.

Możliwość rozwoju zawodowego niezmiennie od lat stanowi ważną kwestię dla pracowników. Jest to także jeden z elementów, który decyduje o dołączeniu do firmy lub pozostaniu w niej. Jak wynika z badania Hays Poland, 98 proc. badanych wykazuje się otwartością na zdobywanie nowych umiejętności.

Dla pracowników istotne jest także samo biuro i fakt jak, jest wykorzystywane.

- Pandemia COVID-19, mimo niedawnego wygaśnięcie, niewątpliwie zaznaczyła swój ślad w postaci nowych doświadczeń pracowników związanych z pracą zdalną czy hybrydową. Powstał nowy pryzmat patrzenia na dominujący wcześniej tryb pracy w biurze. Badanie pokazuje, że miejsce pracy jest ocenianie przez pracowników w wielu wymiarach. To więcej niż tylko fizyczna przestrzeń czy stanowisko pracy. Okazuje się, że biuro, w zależności od tego, jak jest zorganizowane, może być albo katalizatorem albo inhibitorem istotnych procesów grupowych. Takim procesem jest np. praca zespołowa czy komunikacja między pracownikami - badanie pokazuje, że ten czynnik jest kluczowy, aby pracownik nawiązał emocjonalną relację ze swoim miejscem pracy. Co istotne, w badaniu to właśnie aspekt emocjonalny (nastawienie, nastrój, oczekiwania) biura okazał się równie ważny, co jego aspekt fizyczny (wyposażenie, sprzęt, umeblowanie itd.) - komentuje Piotr Zimolzak z SW Research.

Rozwiązywanie konfliktów, umiejętność współpracy w zespole

Na satysfakcję z pracy - co nie dziwi - duży wpływ maja także relacje, jakie zachodzą w zespole i które powoli się normują. Pracę zdalną zastępuje praca hybrydowa, menedżerowie wykazują się coraz lepszymi umiejętnościami zarządzania zespołami rozproszonymi.

- Najnowsze dane Deloitte wskazują, że najbardziej preferowany model wykonywania obowiązków przez pracowników różnych branż to 2 dni z biura i 3 dni z domu. Mimo że taki schemat zazwyczaj się sprawdza, to pracodawcy zabiegają o jak najczęstsze spotkania w biurze, żeby podnosić efektywność zespołów. Także pracownicy coraz częściej poszukują sposobów na wyjście z domu, na co odpowiedzią są m.in. rozwijające się coworkingi. Można więc prognozować, że w miarę jak przyspieszać

będą powroty do biur, rosnąć będzie znaczenie pracy zespołowej i pozytywnej atmosfery w ogólnej ocenie swojej pracy przez pracowników - zauważa Kinga Marczak, general manager w HRS-IT.

Rafał Kerger zauważa, że umiejętność pracy w zespole to nadal jedno z najczęściej wymienianych wymagań w ogłoszeniach o prace.

- Przedsiębiorstwa zdały sobie sprawę, że zgrany zespół może więcej, więcej osób to więcej pomysłów, to możliwość poproszenia kolegi o poradę, ocenę pomysłu i uzyskanie cennej wskazówki. Atmosferę w zespole budują osoby otwarte, zdolne do współpracy, kompromisu, rozwiązywania konfliktów czy dzielenia się obowiązkami, zorientowane na wspólny cel. Zespoły nie są jednak tylko dla nich, nowoczesne i najbardziej skuteczne są dziś zespoły neuroróżnorodne - dodaje.

Mogę czuć satysfakcję, ale nie oznacza to, że polecę dalej pracodawcę

Badanie zwróciło uwagę na jeden z niepokojących dla pracodawców trendów. Pracownicy nawet jeśli odczuwają satysfakcje z pracy, nie są skłonni do polecania pracodawcy. -11 to wynik wśród przebadanych Polskich pracowników, podczas gdy najlepsze firmy oscylują w granicach 80-90 punktów dodatnich - zauważają autorzy badania.

Wpływ na to ma wiele czynników, m.in. miejsce czy forma wykonywania pracy. Nie bez znaczenia jest także wiek pytanych pracowników. Spośród obecnych na rynku pracy grup tylko baby boomersi odpowiedzieli na pytanie o polecenie pracodawcy pozytywnie.

- Mnogość pokoleń na rynku pracy to ogromne wyzwanie dla menedżerów,

ale z i szansa. Baby boomersi, czyli pracownicy, którzy dziś zbliżają się do

wieku emerytalnego (lub już ten wiek osiągnęli), są lojalni, zaangażowani,



Sektor publiczny i mężczyźni najgorzej oceniają satysfakcje z pracy

skorzy do poświęceń ale przede wszystkim doświadczeni, co ma niebagatelne znaczenie - zauważa Rafał Kerger.

W efekcie analizy wyników badania okazało się też, że wyraźnie gorzej swoją pracę

oceniają pracownicy sektora publicznego i mężczyźni.

- Mężczyźni w życiu zawodowym także muszą mierzyć się z wyzwaniami, które jak pokazują dane, odbierają im szczęście w pracy. Zmiany społeczne nakładają na panów dodatkową presję związaną z nowymi rolami oraz oczekiwaniami społecznymi, np. dzieleniu na równi z kobietami obowiązków domowych i opieki nad dziećmi. Również w obszarze samej pracy poszerza się zakres kompetencji, którymi muszą wykazywać się mężczyźni, szczególnie miękkich, np. umiejętnego łączenia empatii ze stanowczością w zarządzaniu, efektywnej pracy zespołowej. Im wyżej są na drabinie rozwoju zawodowego tym oczekiwania są większe. W każdej z firm przyczyny niezadowolenia mężczyzn z pracy mogą być inne, dlatego warto je zbadać i wdrożyć odpowiednie działania, takie jak np. warsztaty z umiejętności miękkich w życiu zawodowym czy skutecznego łączenia różnych ról społecznych - wyjaśnia Kinga Marczak.

