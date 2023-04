Jak przyciągnąć najlepszych. Najważniejsze trendy na rynku pracy

Jak podaje firma Cpl, zaledwie 30 proc. globalnej siły roboczej to osoby aktywnie poszukujące pracy (Fot. Shutterstock)

Firmy skupiają się na pozyskiwaniu i utrzymywaniu wewnątrz firm najbardziej utalentowanych pracowników. Co może im pomóc? Firma Cpl przygotowała listę najważniejszych trendów na rynku pracy. Warto się im przyjrzeć.

– Przy tak ograniczonej puli talentów, konieczne jest opracowanie programów, które mogą zwiększyć możliwości pracy dla osób, takich jak m.in. pracujący rodzice, osoby z niepełnosprawnościami lub neuroatypowe, często o szczególnie cennych zdolnościach. Pomoże to organizacjom wykorzystać nowe możliwości i zróżnicowane myślenie. Oznacza to także skupienie się na pracownikach o odpowiednich cechach i kompetencjach, a nie na dopasowaniu osób do konkretnego stanowiska – mówi Katarzyna Piotrowska, country manager w Cpl Poland.

Jak podaje firma Cpl, zaledwie 30 proc. globalnej siły roboczej to osoby aktywnie poszukujące pracy. W konsekwencji sięganie po pracowników z zagranicy i poszerzenie puli talentów staje się kluczowe w realiach wysoce konkurencyjnego rynku.

Firma Cpl, globalny dostawca rozwiązań rekrutacyjnych, udostępniła właśnie whitepaper „The 7 metatrends to find and retain the best talent”. Dokument prezentuje prognozy trendów na najbliższe lata w zakresie pozyskiwania i utrzymywania wewnątrz firm najbardziej utalentowanych pracowników.

Wynagrodzenie przestaje być głównym czynnikiem decydującym o podjęciu zatrudnienia w danej firmie. Potencjalni kandydaci oraz pracownicy coraz częściej oczekują od pracodawców sprecyzowanego, pozapłacowego wachlarza benefitów.

- Na podstawie badań przeprowadzonych przez Cpl's Future of Work Institute rozpoznaliśmy 20 kluczowych elementów, które należy rozważyć przy projektowaniu prawdziwie kompleksowej strategii firmowych wartości. Należą do nich m.in.: wynagrodzenie, zachowania przywódcze, sensowność pracy, rozwój kariery, elastyczność, rozwój zawodowy, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, CSR i kapitał społeczny. Wszystko to napędza strategię pozyskiwania talentów, w tym przyciąganie, zatrzymywanie i angażowanie na dalszych etapach współpracy – komentuje Katarzyna Piotrowska.

Umiejętności zamiast sztywnych stanowisk w firmach

W najbliższych latach rynek pracy będzie stawiał nie tylko na cyfrowo kompetentnych pracowników, ale jeszcze bardziej niż kiedykolwiek na umiejętności z zakresu krytycznego, innowacyjnego i zgodnego z ideą globalnego obywatelstwa sposobu myślenia, a także umiejętności interpersonalne, korzystania z mediów i informacji.

Ponadto pożądanymi cechami będą też m.in. rozwiązywanie problemów, swobodna komunikacja, praca zespołowa i predyspozycje przywódcze.

– Kluczową filozofią będzie myślenie poza tradycyjnymi granicami lub ściśle określonymi rolami i ponowne sformuowanie zadań w zależności od kompetencji i umiejętności pracowników. Takie podejście umożliwia również zastosowanie AI czy RPA (Robotic Process Automation), służących automatyzacji powtarzalnych i mało wymagających zadań, jednocześnie pozwalając pracownikom skupić się na pracy o wyższej wartości, zgodnej z ich predyspozycjami. Zeszłoroczne badanie Deloitte potwierdziło, że organizacje oparte na umiejętnościach mają o 63 proc. większe szanse na osiągnięcie wyników niż te, działające w aktualnie standardowym modelu – kontynuuje Katarzyna Piotrowska.

Pożądanymi cechami będą też m.in. rozwiązywanie problemów, swobodna komunikacja, praca zespołowa i predyspozycje przywódcze (Fot. Annie Spratt/Unsplash)

Warto skupić się na kompetencjach i umiejętnościach. Przykładowo w firmie z branży IT - SYZYGY nie ma stanowisk, tylko role. Czym to się różni?

- W hierarchii stanowisk zawsze mamy do czynienia z hierarchią człowieka do człowieka. Przykładowo menedżer HR zawsze będzie podejmował ostateczne decyzje, a specjalista będzie mu podlegał. W hierarchii ról jest inaczej. Są osoby odpowiedzialne za to, jak wyglądają finanse w firmie. Inni zajmują się rekrutacją – od nich zależy, jak wygląda ten proces. Nie mamy natomiast dyrektora HR, który podejmowałby decyzje we wszystkich obszarach związanych z tym obszarem. Skupiamy się na kompetencjach, a nie stanowiskach - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Paulina Grabowska, people partner w SYZYGY Warsaw.

- Kolejna różnica. W tradycyjnej hierarchii mamy awanse. Osoby, które wspięły się wyższe szczeble kariery, pozostaną tam. HR menedżer niezmiennie pozostanie szefem. Natomiast u nas struktura jest dynamiczna i odpowiada na aktualne potrzeby. Dzisiaj ja odpowiadam za obszar rekrutacji, jutro tą osobą będzie ktoś inny. Może zdarzyć się tak, że ktoś będzie w tym lepszy i to on przejmie daną rolę. Gdy z kolei jakaś rola będzie zbędna, to zrezygnujemy z niej, a pracownik odpowiedzialny za ten obszar, zajmie się czymś innym - dodaje.

Inkluzywność, czyli równość, różnorodność i włączanie

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w procesie tworzenia miejsca pracy przyszłości będzie nieustanne doskonalenie funkcjonowania organizacji, poprzez dostrzeganie i zrozumienie osobistych, emocjonalnych i społecznych potrzeb różnych pracowników.

– Inkluzywność to sprawiedliwość, równość oraz poczucie przynależności i znaczenia w firmie. Jednak podstawą będzie dążenie organizacji do zapewnienia miejsca pracy, które w pełni wykorzystuje wiele warstw wyjątkowości. Ponadto kluczowe jest ostateczne rozprawienie się z nierównością płci na rynku pracy, a także stworzenie organizacji w pełni integracyjnych dla osób z chorobami lub niepełnosprawnościami. To również wprowadzenie równowagi między życiem prywatnym a pracą, a także szereg procesów polepszających współpracę i więź na linii kadra kierownicza – pracownicy – mówi Katarzyna Piotrowska.

O tym, jak ważna jest różnorodność w zespole, mówi także Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający PageGroup Polska.

- Największym błędem, jaki można popełnić, jest zatrudnianie własnych klonów. Dobrze mieć wokół siebie osoby, które są ekspertami w różnych dziedzinach – budowaniu relacji z klientami czy tworzeniu strategii. Wówczas uzupełniamy się. Zarząd Page w Polsce tak właśnie wygląda – mamy różnorodne cechy i razem jako drużyna idziemy do przodu - mówi Szafrański w rozmowie z PulsHR.pl.

Coraz bardziej doceniane będzie zarządzanie potrzebami związanymi z konkretnymi etapami życia pracowników (Fot. Annie Spratt/Unsplash)

Nadążanie za etapami życia pracowników - od tego nie ma odwrotu

Coraz bardziej doceniane będzie zarządzanie potrzebami związanymi z konkretnymi etapami życia pracowników. Proces ten obejmuje ukierunkowane inicjatywy DEI (Equality, Diversity, and Inclusion), dostosowywanie świadczeń, wsparcie rozwoju oraz alternatywne modele wykonywania obowiązków, umożliwiające pracownikom jak najlepsze funkcjonowanie w pracy na różnych etapach ich życia.

Firmy chcące wziąć udział w wyścigu o najlepsze talenty na rynku będą zmuszone do ewaluacji swoich działań z zakresu przyciągania, pozyskiwania i zatrzymywania pracowników zróżnicowanych pod względem potrzeb życiowych i będących na innych jego etapach.

Zdrowie coraz ważniejsze. Zapewnienie poczucia dobrostanu to klucz

Podjęcie proaktywnej odpowiedzialności za zdrowie i dobre samopoczucie pracowników będzie miało w najbliższych latach kluczowe znaczenie w budowaniu silnych organizacji, współpracujących z najwyższej klasy specjalistami. Przyjęcie kultury zdrowia, a więc budowanie organizacji bezpiecznych pod względem fizycznym i psychicznym może poprawić samopoczucie pracowników, jak również zdrowie konsumentów, społeczności i środowiska.

Strategia ta może pomóc też w redukcji kosztów, zwiększeniu przychodów i zysków oraz poprawieniu reputacji firmy. Aby tak się stało, firmy powinny podjąć aktywności w 8 współzależnych obszarach, wpływających na dobrostan pracowników, tj. fizycznym, emocjonalnym, duchowym, społecznym, zawodowym, środowiskowym, finansowym i intelektualnym.

