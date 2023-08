Jak pracować zdalnie i nie zrujnować sobie zdrowia

Kilka lat temu pani Katarzyna, by dotrzeć do pracy w Katowicach i wrócić do domu, robiła ok. 13 tys. kroków. Obecnie, żeby znaleźć się w swoim "biurze", robi 20 kroków. Tyle zajmuje jej przejście z sypialni do salonu, gdzie stoi służbowy laptop. A brak ruchu to spory problem.

W tej grupie jest pani Katarzyna, która odkąd zaczęła pracować zdalnie, a miało to miejsce nieco ponad 3 lata temu, całkowicie przestała się ruszać, a bazą jej diety stały się chipsy, gotowe posiłki i gazowane napoje. Efekt? Przytyła blisko 30 kilogramów.

- Co gorsze, nie ma we mnie żadnej chęci, żeby coś zmienić. Sklep mam jakieś 200 metrów od domu, co najwyżej tam mogę się wybrać po przekąski. Ruch? Spacer po pracy? Nie chce mi się - szczerze przyznaje nasza rozmówczyni.

Masz biuro w domu? Zadbaj, by było profesjonalne

Trener personalny i dietetyk Akop Szostak podkreśla, że praca zdalna wcale nie musi oznaczać rezygnacji z ruchu czy zdrowego odżywiania się. Słowo klucz? Motywacja.

- Motywacja jest siłą napędową każdej udanej zmiany, a rozumienie korzyści płynących z dbałości o siebie pozwala przełamać opory przed aktywnością fizyczną. Małe, ale systematyczne kroki oraz osiągalne cele uczynią proces adaptacji bardziej przystępnym. Otaczanie się wspierającymi osobami dodatkowo przyspiesza zmianę w kierunku zdrowszego stylu życia. Warto również pamiętać o tym, jak trening wpływa na nasz nastrój. Już 30 minut intensywnego wysiłku może wyzwolić w naszym organizmie endorfiny, często nazywane „hormonami szczęścia". To one sprawiają, że czujemy się bardziej szczęśliwi i zadowoleni - zachęca trener.

Nim jednak zaczniemy się ruszać, trzeba zadbać o podstawy - miejsce pracy. Wybór odpowiedniego krzesła, regulacja wysokości biurka, ustawienie monitora na właściwym poziomie oraz zastosowanie ergonomicznej klawiatury i myszy to elementy, które mogą chronić przed problemami z plecami, karkiem i nadgarstkami. Odpowiednie podparcie nadgarstków, podnóżek do stóp oraz lampy do oświetlenia miejsca pracy. To wszystko, jak podkreśla Szostak, może wspierać nasze zdrowie i samopoczucie podczas wielogodzinnej pracy przy komputerze.

Warto również pamiętać o regularnych przerwach podczas pracy - Kodeks pracy mówi o 5-minutowej przerwie na każdą godzinę spędzoną przed monitorem.

- Krótkie, kilkuminutowe „okienka” co godzinę mogą przeciwdziałać zmęczeniu i nadmiernemu obciążeniu ciała. Odpoczynek od ekranu i chwila aktywności fizycznej, takiej jak rozciąganie czy krótki spacer, poprawiają koncentrację oraz pozwalają na regenerację mięśni i stawów. Planowanie czasu na relaks, hobby i kontakt z bliskimi pozwoli odetchnąć od obowiązków i zregenerować siły - przekonuje dietetyk i sportowiec.

Praca zdalna nie musi oznaczać braku ruchu w życiu

- Ćwiczenia podczas pracy zdalnej to nie tylko sposób na lepszą formę fizyczną, ale również na większe skupienie i wydajność w pracy. Nawet krótkie momenty aktywności mogą poprawić samopoczucie oraz kondycję naszych mięśni. Regularne ćwiczenia pomagają również w walce ze stresem i mogą wpłynąć pozytywnie na nasz nastrój. Do sportowej aktywności warto motywować również inne osoby w naszym domu, co tworzy wspierające środowisko pracy - mówi Akop Szostak.

Jak dodaje, nawet kilka minut stretchingu czy krótki spacer mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom siedzącego trybu życia. Włączenie tych czynności w harmonogram dnia może zwiększyć szanse w wykonaniu tych ćwiczeń. Pomóc może również zainwestowanie w niewielki sprzęt do ćwiczeń, taki jak mata do jogi czy hantle.

Kolejna kwestia to mądre odżywianie. By odstawić niezdrową żywność, trzeba świadomie planować to, co się je i wcześniej przygotować przekąski i posiłki. Dlaczego warto? To nie tylko uchroni nas przed przybraniem na wadze, ale wybierając owoce, orzechy, warzywa czy jogurty naturalne, można wpłynąć na utrzymanie zrównoważonego poziomu energii i chęci do pracy.

- Wybierając pełnowartościowe produkty, takie jak orzechy bogate w zdrowe tłuszcze, owoce dostarczające witamin i błonnik czy białko zawarte w jogurtach, wspomagamy funkcjonowanie organizmu na wielu poziomach. Te proste, ale skuteczne strategie żywieniowe mogą uczynić pracę zdalną bardziej zrównoważoną i zdrową - radzi Akop Szostak.

Konsekwencje siedzącego trybu pracy przed komputerem

To, jakie zmiany w naszych organizmach może spowodować brak ruchu i nadmiar czasu spędzonego przed laptopem, pokazała brytyjska platforma pośrednictwa pracy DirectlyApply. Efektem ich pracy jest stworzona wraz z lekarzami wizualizacja Susan, czyli kobiety, która 25 lat spędziła, pracując na home office. Jej widok nie napawa optymizmem.

fot. directlyapply.com

Susan ma podkrążone oczy, sporą otyłość, mocno zaokrąglone plecy, resztki włosów na głowie oraz wygiętą w łuk tzw. "technologiczną" szyję. Konsekwencje zdrowotne takiego trybu życia są bowiem tragiczne. Cukrzyca, miażdżyca, problemy z sercem czy oddechem, nie mówiąc już o problemach z poruszaniem się... lista jest długa.

- Jedną z wielkich zalet pracy zdalnej jest fakt, że nie musimy dojeżdżać do pracy, unikamy stresu związanego z jazdą w godzinach szczytu lub korzystaniem z ruchliwego transportu publicznego. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, okaże się, że ​​praca zdalna to świetna oszczędność czasu i okazja do wspierania zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Ten dodatkowy czas możesz spędzić, spotykając się z przyjaciółmi i rodziną, spacerując na łonie natury lub ćwicząc. Wszystkie te działania są dla nas dobre i poprawią ogólną wydajność w pracy bardziej niż po prostu dłuższy dzień pracy - przekonywali pomysłodawcy projektu.

Z podobną inicjatywą uświadomienia, jakie konsekwencje niesie ciągła praca siedząca, wyszedł futurysta behawioralny Willian Higham, który wraz z grupą badaczy "zbadał" 3000 pracowników biurowych w trzech krajach Europy. W ten sposób na zlecenie firmy produkującej meble biurowe powstał raport "The Work Colleague of The Future". Powstała też Emma.

Emma jest pracownikiem biurowym spędzającym za biurkiem minimum 8 godzin dziennie, pracującym przy komputerze, niezwracającym uwagi na to, co je. Od pracy przy monitorze ma suche spojówki i zaczerwienione oczy, za sprawą kiepskiego krążenia opuchnięte nogi, przez źle dobrane biurko i krzesło - garb. Dodajmy jeszcze nadmierne owłosienie w okolicach uszu i nosa, które jest wynikiem złej jakości wdychanego powietrza.

