Jak poprawić produktywność Polaków? Jesteśmy w ogonie

W 2018 roku przeciętny Polak przepracował prawie 54 dni więcej niż Niemiec.

Spośród wszystkich państw Unii Europejskiej pozostajemy jednym z najmniej wydajnych krajów.

W 2018 roku przeciętny Polak spędził w pracy blisko 1800 godzin.

W swoim nowym raporcie „Produktywność pracy w Polsce – jak dogonić Europę?” portal ALEO.com wziął pod lupę statystyki OECD dotyczące wydajności europejskich gospodarek.

Wnioski, jakie z nich płyną, są dla Polski dość niepokojące. Choć w ciągu roku spędzamy w pracy niemal najwięcej czasu spośród wszystkich państw Unii Europejskiej, pozostajemy jednym z najmniej wydajnych krajów. Przeciętny Niemiec, Szwed czy Francuz pracuje krócej, ale nawet dwa razy bardziej produktywnie.

W 2018 roku przeciętny Polak przepracował prawie 54 dni więcej niż Niemiec. Mimo to, nasza produktywność jest nieporównywalnie mniejsza. Gdy niemiecki pracownik przez godzinę wytwarza dla swojej gospodarki 67 dolarów zysku, w Polsce wypracowujemy 1,5 raza mniej. Z czego to wynika?

Oprócz czysto ekonomicznych czynników (takich jak koszty zatrudnienia czy struktura gospodarki) na produktywność w dużym stopniu wpływa sposób zarządzania oraz środowisko pracy. „Polscy pracodawcy mają problem z efektywnym wykorzystaniem czasu swoich pracowników” - piszą autorzy raportu, podkreślając jednocześnie, że wydajność zależy przede wszystkim właśnie od pracodawcy, a nie pracownika.

Wśród decydujących czynników wpływających na produktywność ALEO.com wymienia m.in. dostępne w miejscu pracy sprzęty i narzędzia, inwestycje w rozwój innowacyjności oraz odpowiednią organizację codziennych zadań. Ważne jest również stworzenie przyjaznego środowiska pracy, w którym pracownicy będą mogli zachować odpowiedni balans pomiędzy karierą a życiem prywatnym.

Nad Wisłą szczególnie istotny może być ten ostatni element. W 2018 roku przeciętny Polak spędził w pracy blisko 1800 godzin. Dłużej od nas pracowali tylko Grecy. Tymczasem skrócenie czasu pracy może mieć pozytywny wpływ na produktywność. Udowodniły to m.in. eksperymenty japońskiego oddziału Microsoftu czy rozwiązania wprowadzone przez polską agencję PR-ową POiNTB.

- We wrześniu 2017 roku rozpoczęliśmy eksperyment 6-godzinnego dnia pracy, który był poprzedzony szkoleniami dla pracowników z zakresu zarządzania sobą w czasie oraz organizacji czasu pracy - mówi Honorata Popow, dyrektorka POiNTB. - To wynik przede wszystkim refleksji że pracujemy za dużo i chęć znalezienia równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Skróciliśmy procesy, które nie wpływały na efektywność pracy, a angażowały czas. Eksperyment miał trwać 3 miesiące, w efekcie do dzisiaj pracujemy w trybie 6 godzin dziennie – dodaje.

Dziś aż 55 proc. Polaków opowiada się za skróceniem czasu pracy z 8 do 7 godzin. Jednocześnie tylko 38 proc. pracowników poparłoby skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, jeśli wiązałoby się to z obniżeniem ich pensji.