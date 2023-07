Jak otrzymać dobry kredyt konsolidacyjny? Sprawdzone porady

Gdy rat kredytów robi się zbyt dużo, ich spłata może okazać się zbyt trudna do udźwignięcia. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak rozejrzenie się za ofertami konsolidacji zobowiązań. Gdzie jednak ich szukać i jakie warunki trzeba spełnić, by dostać od banku pozytywną decyzję? O tym, a także o sposobach na obniżenie rat skonsolidowanej wierzytelności, najlepiej dowiedzieć się z tego poradnika.

Droga do otrzymania kredytu konsolidacyjnego droga nie jest długa, ale trzeba jeszcze przejść procedurę weryfikacji zdolności kredytowej. Najważniejsze kryterium, którym kierują się banki, to sposób uzyskiwania dochodów i ich wysokość. Banki zwracają na to szczególną uwagę, ponieważ zależy im, żeby klient był wypłacalny. W innym przypadku instytucja pożyczająca pieniądze ponosi podwójną stratę, ponieważ nie odzyskała swoich pieniędzy i musi jeszcze wyłożyć kolejne na proces windykacji.

Największą zaletą porównywarki Bankier SMART jest samo zbieranie propozycji kredytów (nie tylko konsolidacyjnych) w jednym miejscu. Dzięki temu oszczędza się czas i jednocześnie ma się pełen obraz tego, co można uzyskać. Co więcej, oferty są ciągle aktualizowane, więc można mieć pewność, że po złożeniu wniosku o kredyt otrzyma się te same warunki, co te wymienione na stronie. Jakie elementy składają się na wysokość rat kredytu konsolidacyjnego? Są to:

Troska o wypłacalność powoduje, że największe szanse na skonsolidowanie zobowiązań mają osoby mające stabilne źródło utrzymania, czyli umowę o pracę na czas nieokreślony, a do tego zarabiają dostatecznie dużo, by mieć i na spłatę, i na codzienne wydatki. Banki sprawdzają sytuację materialną klienta także pod kątem liczby osób na utrzymaniu, np. dzieci.

Dla banków równie ważna jak sytuacja materialna jest też historia kredytowa. Innymi słowy, kontroli poddaje się zarówno dawne, jak i obecne zobowiązania oraz ich ilość. Aby w ogóle mieć szansę na otrzymanie pozytywnej decyzji, trzeba mieć spłacone wszystkie wierzytelności sprzed lat. Osoba, która tego nie zrobiła, a tym samym figuruje w rejestrach Biura Informacji Kredytowej i innych tego typu firm, bez wątpienia spotka się z odmową.

Może ją dostać, nawet gdy do tej pory spłacała wierzytelność sumiennie. Powodem wydawania negatywnych decyzji bywa bowiem zbyt duża liczba kredytów do konsolidacji i wysoka suma składająca się na ratę, którą przyszłoby spłacać już po połączeniu zobowiązań.

Czy można obniżyć raty kredytu konsolidacyjnego?

Czasem zdarza się, że raty kredytu konsolidacyjnego stają się zbyt wysokie. Czy to rosnąca inflacja, powodująca zwiększenie kosztów codziennego utrzymania, obniżka wynagrodzenia, czy cokolwiek innego, sytuacja może wymagać znalezienia sposobu na zmianę warunków kredytowania. Na szczęście można to zrobić, ubiegając się o przeniesienie umowy do innego banku. Jeśli obecny wierzyciel się na to zgodzi, można udać się do proponującej lepsze warunki konkurencji i złożyć wniosek o uruchomienie kredytu konsolidacyjnego.

Zgłoszenie się do innego banku w celu przejęcia przez niego konsolidacji wiąże się z koniecznością ponownego przejścia procedury weryfikacji. Pod lupę brane będą nie tylko wcześniej wymienione kryteria, ale także rzetelność w spłacie obecnego kredytu. Aby nowy wierzyciel miał właściwy ogląd sytuacji, sprawdza całą historię konsolidacji, którą ma przejąć. Z tego właśnie powodu nie da się jej przenieść krótko po podpisaniu umowy. Zwykle staje się to możliwe po co najmniej pół roku, a często nawet dopiero po roku od pierwszej spłaty.

Nim jednak dojdzie do zmiany banku, trzeba rozliczyć się z dotychczasowym kredytodawcą. Z jego perspektywy to nic innego jak strata klienta, a tym samym pieniędzy, które zarobiłby na odsetkach doliczanych do kapitału. Nie miałoby oczywiście żadnego sensu oddawanie całej sumy naraz, ponieważ w takim razie, po co byłoby się ubiegać o przeniesienie zobowiązania? Pieniądze na ten cel otrzymuje się od nowego banku. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Zdarza się, że banki regulują zobowiązania finansowe między sobą.

Co zrobić, gdy raty kredytu nadal są za wysokie?

Jeśli przeniesienie wierzytelności do innego banku nie pomoże w udźwignięciu kosztów rat, pozostaje ostatnie wyjście, jakim jest ubieganie się o wakacje kredytowe. W tym przypadku ponownie należy wykazać się sumiennością w spłatach. Kredytodawca, który przychyli się do prośby dłużnika, może zawiesić je na pewien krótki okres. Czasem tylko na miesiąc, bywa też, że na dłużej, ale raczej nie więcej niż na pół roku.

Później pozostaje liczyć, że np. zmiana pracy pozwoli na poprawę sytuacji materialnej, a konsolidacja przestanie być obciążeniem. Co ważne, z możliwości zawieszenia spłat na ogół da się skorzystać tylko raz. Jeżeli więc przez okres wakacji kredytowych nie uda się polepszyć swojego położenia, warto spróbować wynegocjować zmianę warunków umowy. Pozwoli to wydłużyć okres kredytowania, a tym samym obniżyć koszt pojedynczej raty.