Jak chronić firmę i pracowników. Zdecydowane kroki Famuru w obliczu pandemii

Pierwsze poważniejsze obostrzenia rząd wprowadził 13 marca, zamknięto granice, ograniczono aktywność ludzi w miejscach publicznych, 20 marca wprowadzono stan epidemiczny. Jak to w praktyce przełożyło się na waszą pracę?

- Spółka w obliczu nowej sytuacji natychmiast podjęła zdecydowane kroki mające na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, ich rodzinom, kontrahentom i klientom, jak również utrzymanie ciągłości działania firmy. W ramach działań organizacyjnych zostały wprowadzone niezbędne procedury bezpieczeństwa, a także podjęte środki zapobiegawcze w centrali, zakładach produkcyjnych oraz spółkach zależnych. Zapewnione zostały środki do dezynfekcji rąk oraz stanowisk pracy, wprowadzono dobowe opryski dezynfekcyjne części wspólnych, jednostki organizacyjne podzielono na strefy bezpieczeństwa mające na celu ograniczenie kontaktów między pracownikami do niezbędnego minimum.

Poszczególne grupy zatrudnionych pracowników zostały odpowiednio alokowane, aby zachować ciągłość i efektywność działania niezależnie od rozwoju sytuacji - m.in. zarząd i pracownicy realizujący tzw. funkcje wsparcia zostali podzieleni na dwa niezależne zespoły pracujące w odrębnych lokalizacjach biurowych. Pracownicy otrzymali również termometry do regularnej kontroli temperatury, które pomogą na bieżąco monitorować stan zdrowia. Zatrudnieni, których specyfika pracy na to pozwala, korzystają z formuły pracy zdalnej. Równolegle w Grupie Famur przygotowano i udostępniono obszerne materiały informacyjne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz uruchomiono bieżącą komunikację o rozwoju i wpływie obecnej sytuacji na funkcjonowanie spółki i jej pracowników.

Na początku kwietnia nadeszła z Famuru wiadomość o redukcji 84 etatów w centrali spółki [w ub. piątek, już po autoryzacji tego wywiadu, pojawiła się kolejna: o zwolnieniu 204 pracowników w Rybniku]. Złożyliście pierwszy wniosek o zwolnienie grupowe w Katowicach w okresie epidemii. Czym kierowała się firma, dokonując takiego, a nie innego wyboru?

- Grupa Famur w związku z ogólnoświatowym spowolnieniem gospodarczym i nakładającą się globalną pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 podjęła decyzję o przeprowadzeniu procesu dostosowania struktury organizacyjnej do zmieniających się potrzeb rynkowych.

Optymalizacja istniejących struktur wiązała się z redukcją wspomnianych 84 etatów w funkcjach wspierających na poziomie tzw. centrali spółki. Pracownicy objęci redukcją zatrudnienia zostali poinformowani w sposób zgodny z wewnętrznymi procedurami grupy i otrzymają pełne wsparcie ze strony Famur SA w postaci programu outplacementu i gwarantowanych odpraw.

Absolutnie ponadprzeciętna dynamika zmian otoczenia rynkowego i gospodarczego powoduje konieczność dostosowania modelu biznesowego spółki w sposób zapewniający jej kontynuację działalności oraz utrzymanie kompetencji techniczno-produkcyjnych. Dlatego na bieżąco śledzimy rozwój sytuacji rynkowej i gospodarczej, w bardzo przemyślany sposób planując zmiany optymalizacyjne, które z jednej strony dopasowują strukturę spółki do obecnej sytuacji, z drugiej pozwalają zapewnić dalszą realizację planów strategicznych. Z doświadczenia wiemy, że organizacje, które odpowiednio szybko i elastycznie potrafią odnaleźć się w nowych realiach rynkowych, mają szansę na rozwój w perspektywie długoterminowej.

Jak firma powinna się komunikować z pracownikami w czasie kryzysu? Jak ją chronić, ale zarazem zadbać o zatrudnionych?

- W dobie pandemii wirusa COVID-19 w mediach i nie tylko krąży wiele informacji. Nie wszystkie są prawdziwe, co może doprowadzić do zamieszania i niepewności wśród pracowników. Dlatego tak istotne jest, aby w kryzysowej sytuacji powołać odpowiedni zespół ds. komunikacji, który będzie wyłącznym źródłem informacji. Takie rozwiązania wprowadziliśmy niezwłocznie w Grupie Famur.

Pracownicy informowani są na bieżąco o wprowadzanych nowych procedurach lub obostrzeniach, wszelkie materiały, dokumenty i wnioski znajdują się na dedykowanej wewnętrznej stronie intranetu spółki, jak również w miejscach wyznaczonych na oddziałach produkcyjnych, gdzie komunikaty mogą przeczytać osoby nieposiadające bieżącego dostępu do skrzynek e-mailowych. Dodatkowo raz w tygodniu pracownicy otrzymują newsletter z podsumowaniem działań wprowadzanych w danym okresie. Zależy nam, by pracownicy otrzymywali kompleksowy i jasny przekaz, a także, by wszelkie wątpliwości kierowane przez pracowników były wyjaśniane w możliwie jak najszybszym czasie.

