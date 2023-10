Jak być dobrym menedżerem i szefem w 2023 r.?

Jak skutecznie przewodzić ludziom w nowoczesnych organizacjach? Jakie są dziś kluczowy porady dla szefów i menedżerów? 16 października został okrzyknięty jako Boss Day w Stanach Zjednoczonych już w 1962 roku. To okazja żebyśmy się temu wnikliwiej dla was przyjrzeli.

Wyniki badania pokazują zatem, że menedżerowie powinni zwrócić uwagę na to, czy pracownicy w ich zespole realizują swoje cele przy wykorzystaniu ich zdolności oraz predyspozycji. Ważny jest także odpowiednio zebrany feedback – nie tylko ten pozytywny, ale także odnoszący się do obszarów wymagających w stylu zarządzania zmian lub innego podejścia.

Choć do zadań menedżera należy nadzór nad działaniami zespołu, powodzenie projektu czy pracy, to jego działania nie powinny opierać się tylko na tym. Musi być również wsparciem i autorytetem dla zespołu.

- Kultura oparta na zaufaniu i konstruktywnym feedbacku jest niezwykle istotna w kontekście efektywnego zarządzania zespołem. Stworzenie przez kadrę zarządzającą bezpiecznej przestrzeni, w której każdy członek zespołu może wyrazić swoją konstruktywną opinię, wpływa korzystnie na usprawnienie procesów wewnątrz organizacji, jak i relacji. Jeśli menedżer nie jest otwarty na przyjmowanie feedbacku od swoich pracowników, nie będzie w stanie pracować nad obszarami do usprawnień, co z kolei spowoduje narastającą frustrację w zespole i spadek motywacji oraz wyników pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że feedback powinien być przekazywany oraz przyjmowany w odpowiedni sposób – mówi Anna Tietianiec, permanent placement business manager w Manpower.

Lider działa wraz z zespołem, a nie tylko deleguje zadania

Choć do zadań menedżera należy nadzór nad działaniami zespołu, powodzenie projektu czy pracy, to jego działania nie powinny opierać się tylko na tym.

– Lider powinien wspierać swoich pracowników, być dla nich autorytetem, ale też wsparciem, zwłaszcza w momentach większych wyzwań. Ważne, aby członkowie zespołu nie bali się zwracać o pomoc. Rolą menedżera jest również monitorowanie zaangażowania członków zespołu i często wsparcie w odnalezieniu wiary w siebie, zespół czy dany projekt. Odpowiednie motywowanie pracowników stymuluje ich do osiągnięcia lepszych efektów pracy, wpływając pozytywnie na wyniki zespołu, a w szerszym ujęciu, całej organizacji. Rozwijanie członków zespołu to także ważna kompetencja lidera, która wpływa na wzrost wiedzy i umiejętności w zespole. Możliwości rozwoju są też ważnym elementem budowania zaangażowania. Nie należy również zapominać o budowaniu sukcesji – mówi Anna Tietianiec.

Menedżer kierujący zespołem powinien słuchać potrzeb zespołu, brać także pod uwagę ich preferencje modelu pracy. Jak pokazuje raport Manpower, dla co piątego pracownika powodem odejścia będzie brak dopasowania obowiązków do roli oraz zainteresowań, a dla co ósmego zła atmosfera w zespole.

– Jednym z kluczowych zadań menedżerskich jest budowa poczucia stabilności i bezpieczeństwa. To menedżer w dużej mierze odpowiada za atmosferę, która – zaniedbana bądź toksyczna – często staje się motywatorem do zmiany pracy. Ważna jest również więź, jaką lider buduje z zespołem oraz indywidualnie z każdym pracownikiem – dlatego jedną z kluczowych umiejętności kierowniczych jest umiejętność słuchania i obserwacji. Dobry menedżer jest w stanie dostrzec potencjał w swoich pracownikach i dostosować zakres ich odpowiedzialności do ich kompetencji i zainteresowań. Wykonując pracę, która daje nam satysfakcję, działamy efektywnie, dlatego ważne jest indywidualne podejście do każdego pracownika – podsumowuje Tietianiec.

Menedżer kierujący zespołem powinien słuchać potrzeb zespołu, brać także pod uwagę ich preferencje modelu pracy (Fot. Shutterstock)

Również Agnieszka Krzemień, Right Management lead w firmie Manpower, podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 podkreślała, że lider powinien być blisko ludzi. Musi wejść w rolę osoby, która bardziej dba o relacje i współpracę w zespołach, a mniej zarządza.

- Lider to nie jest osoba, która tylko i wyłącznie wyznacza zadania, powinien także rozwijać swoich ludzi, żeby mieli poczucie, że biorą odpowiedzialność za swoją pracę. W związku z tym to bycie dobrym liderem łączy się z ciągłym inwestowaniem w siebie i dbaniem o swój rozwój, ale trzeba też inwestować w swoich ludzi – mówi Agnieszka Krzemień.

Także członek zarządu ds. produkcji w Fakro Wojciech Klimek uważa, że nowe czasy zmuszają menedżerów, by byli bardziej liderami niż menedżerami.

- Sam łapię się na tym, że za bardzo skupiam się na byciu menedżerem – chcę mieć wszystko poukładane. Tymczasem w obecnych czasach wszystko dynamicznie się zmienia i trzeba postawić na bycie liderem – musimy być bardziej członkami zespołu niż szefami – mówił podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0.

- Temat ten był już obecny na konferencjach kilkanaście lat temu. Wówczas wydawało mi się, że szef powinien być w większej mierze menedżerem. Dzisiaj myślę inaczej – w 75 proc. postawiłbym na bycie liderem, a w 25 proc. menedżerem – dodaje Klimek.

Menedżerom stres wynikający z pracy zawodowej towarzyszy także po godzinach

Menedżerowie muszą zadbać nie tylko o pracowników, ale również o samych siebie. Aż 68 proc. z nich deklaruje, że stres towarzyszy im w pracy min. raz w tygodniu, z czego co trzeci (35 proc.) zmaga się z nim codziennie lub prawie codziennie – wynika z raportu MultiSport Index 2023 firmy Benefit Systems. Taki sam odsetek kadry zarządzającej przyznaje, że stres wynikający z pracy zawodowej towarzyszy im także po godzinach pracy.

Co więcej, już co dziesiąty menedżer przyznaje, że zdarzyło mu się wziąć zwolnienie lekarskie z powodu gorszego samopoczucia lub problemów związanych z psychiką. Konsekwencje stresującego trybu życia mogą jednak sięgać zdecydowanie dalej.

- Skutki stresu, np. związanego z pracą, mają wymiar psychosomatyczny, społeczny i ekonomiczny. Dla człowieka najbardziej dotkliwymi konsekwencjami chronicznego stresu są choroby. Dziś już wiadomo, że istnieje związek między długotrwałym stresem a chorobami układu sercowo-naczyniowego. Niektóre dane podają, że aż 40 proc. wszystkich chorób serca jest wynikiem chronicznego stresu – mówi dr. hab. Dorota Molek-Winiarska, psycholog oraz doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Dla 83 proc. zatrudnionych w Polsce nieumiejętne radzenie sobie ze stresem przez przełożonych negatywnie wpływa na pracowników i ich efektywność (Fot. Arturo Castaneyra/Unsplash)

Nieumiejętne radzenie sobie ze stresem przez menedżerów negatywnie wpływa na pracowników i ich efektywność

Raport Benefit Systems wyraźnie pokazuje, że dla 83 proc. zatrudnionych w Polsce nieumiejętne radzenie sobie ze stresem przez przełożonych negatywnie wpływa na pracowników i ich efektywność. Najwyraźniej widać to wśród przedstawicieli pokolenia Z – aż 94 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat podziela ten pogląd. Wpływ stresu przełożonych na codzienną pracę częściej zauważają też kobiety (88 proc.) niż mężczyźni (80 proc.).

- Nowoczesne podejście do HR w organizacjach wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kondycję psychiczną kadry zarządzającej. Stres nie jest jedynie problemem indywidualnym przełożonych, ponieważ bezpośrednio wpływa on także na kierowane przez nich osoby. Zestresowany menedżer wywołuje w zespole swoisty efekt domina, który finalnie przekłada się na mniejszą efektywność całej firmy – zaznacza Małgorzata Frankowska, dyrektor HR w Benefit Systems.

- Z drugiej strony dobrze realizowana strategia zarządzania ludźmi, uwzględniająca programy antystresowe, przynosi wymierne korzyści dla przedsiębiorstw – pracownicy bardziej utożsamiają się z daną organizacją, a także stają się bardziej zaangażowani i zmotywowani. Niestety, według naszych badań już prawie połowa (48 proc.) pracowników umysłowych wyższego szczebla oraz 61 proc. wszystkich pracowników w Polsce przyznaje, że ich pracodawca nie wdraża żadnych działań wspierających ich dobrostan psychiczny – dodaje Frankowska.

Redukcja stresu to podstawa. Pomóc może aktywność fizyczna

Według dr hab. Doroty Molek-Winiarskiej w redukcji stresu szczególnie pozytywne skutki przynoszą cztery rodzaje interwencji: aktywność fizyczna, techniki poznawczo-behawioralne, mindfulness oraz relaksacja.

– Z wszystkich tych technik aktywność fizyczna wydaje się najbardziej skuteczna w procesie usuwania skutków reakcji stresowej. Ogromna liczba publikacji naukowych wskazuje na korelację pomiędzy aktywnością fizyczną a dobrostanem, podkreślając wpływ tej pierwszej zarówno na dobrostan fizyczny, psychiczny, jak i społeczny. Istotne jest uprawianie aktywności fizycznej w pracy i poza pracą oraz tworzenie przez managerów przestrzeni czasowej i zadaniowej na te aktywności – dodaje dr hab. Dorota Molek-Winiarska.

Podobnego zdania jest dr Iwona Piątkowska, doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk biomedycznych i ekspertka programu Zdrowie na Etacie. Przypomina ona, że regularna aktywność fizyczna działa niczym pedał hamulca dla ciał migdałowatych, czyli mózgowych epicentrów niepokoju, strachu i reakcji stresowej. Nie dziwi więc, że obecnie najczęstszym sposobem na rozładowanie stresu wśród pracowników na stanowiskach kierowniczych jest właśnie ruch, z którego korzysta 57 proc. z nich.

Jak wynika z MultiSport Index 2023, systematyczne ćwiczenia mają znaczący, pozytywny wpływ na kondycję psychofizyczną. Potwierdzają to aktywni fizycznie respondenci – 89 proc. z nich twierdzi, że regularna aktywność fizyczna redukuje stres i złe emocje, a 95 proc., że wpływa pozytywnie na samopoczucie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl