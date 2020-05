Jedno co obecnie jest pewne, to recesja - mówił podczas EEC Online Jacek Santorski.

Nie wszystkie modele przywództwa sprawdzają się w ekstremalnych realiach.

Gdy mówimy o wojskowym modelu władzy, musimy zastanowić się, o jakie wojska nam chodzi – czy o regularną armię w typie pruskim czy o siły specjalne – podkreśla Jacek Santorski.

Pandemia koronawirusa to ogromny sprawdzian dla liderów. W czasach VUCA dla wielu z nich niepewność jest blokadą w podejmowaniu decyzji.

Co to takiego VUCA? Skrót ten jest akronimem wprowadzonym przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie nieprzewidywalnej sytuacji geopolitycznej, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny. Pochodzi od słów: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność).

Termin ten, pierwotnie używany jedynie w obszarze wojskowości, wkrótce przeniknął do realiów biznesu i jest coraz szerzej stosowany na całym świecie, zwłaszcza w dobie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Odniósł się do niego także podczas debaty EEC Online Jacek Santorski, psycholog biznesu, twórca Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

- Gdy słyszę opinie, że wszystko jest niepewne, to odpowiadam, że to już nie VUCA, czyli niepewność i złożoność. Jedyne co obecnie jest pewne, to recesja, która wymusi restrukturyzację. Nie wiemy tylko, w jakim stopniu ta recesja dotknie poszczególne branże, firmy czy nas samych – komentuje Jacek Santorski.

Nie wszystkie modele przywództwa sprawdzają się w ekstremalnych realiach. Kto ma największą szansę wyjść z kryzysu obronną ręką i wyprowadzić firmę na prostą? Czy folwarczny,wojskowy styl zarządzania, który upowszechnił się w ostatnich latach w Polsce, sprawdzi się w tych czasach?

- Gdy mówimy o wojskowym modelu władzy, musimy zastanowić się, o jakie wojska nam chodzi – czy o regularną armię w typie pruskim czy o siły specjalne – podkreśla Jacek Santorski.

- Kilka lat temu generał zarządzający polską armią poprosił mnie o dyskusję na temat wszechstronnego przywództwa, które sprawdza się i na wojnie i w czasie pokoju. Zapytał, na ile można przestawić armię regularną na reguły sił specjalnych – mówi Santorski. - W tej drugiej formacji mamy element stanowczości, podejmowania decyzji - czasem jednostkowych. Mamy też elementy delegowania, czasem nawet bardzo głębokiego. Siły specjalne są elastyczne i lekkie - dodaje psycholog podsumowując, że obecnie odchodzi czas ciężkich folwarków. Jego zdaniem przychodzi teraz czas konstelacji wielu zespołów sił specjalnych.

W którą stronę pójdą firmy? Czy postawią na folwarczny styl zarządzania? Wybór należy do liderów. - Bardzo wielu ludzi – nie tylko w Polsce – woli łagodną dyktaturę od wymagającej odpowiedzialności. Mamy obecnie wybór – czy zainwestować w folwark czy w konstelację zespołów – ocenia Jacek Santorski. Czy praca zdalna zagości na stałe w firmach? Jakich nowych kompetencji od menedżerów będzie wymagać? O tym dowiecie się z rozmowy, która odbyła się w trakcie sesji "Zarządzanie - biznes po wirusie", która odbyła się w ramach EEC Online. Zapis poniżej.

