Izraelski rząd chce zmusić ultraortodoksyjnych mężczyzn do pracy

Jak wynika z oficjalnych szacunków, tylko około połowa ultraortodoksyjnych Żydów pracuje - druga połowa studiuje teksty religijne w seminariach. Według ekonomistów i Banku Izraela jeśli nie podejmą oni aktywności zawodowej, dla państwa będzie to oznaczać długoterminowe obciążenie budżetu. Nowy rząd Izraela chce temu zapobiec, ale może mieć z tym trudność.

AKC

• 27 lip 2021 11:42





Nowy rząd Izraela chce, by więcej ultraortodoksyjnych mężczyzn podjęło pracę zawodową (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Nowy rząd Izraela chce zmusić więcej ultraortodoksyjnych żydowskich mężczyzn do podjęcia pracy.

Idea, która mu przyświeca, czyli pobudzenie gospodarki, stoi w opozycji do stanowiska religijnych przywódców. To dla polityków nie lada wyzwane.

Przez większość ostatnich 12 lat dwie ultraortodoksyjne partie wspierały koalicję rządzącą byłego premiera Benjamina Netanjahu.

Obecnie żadna z ultraortodoksyjnych partii nie jest w rządzie, a w opinii ministra finansów Avigdora Liebermana mężczyźni praktykujący ultraortodoksyjny judaizm haredi powinni "zarabiać na godne życie, które nie opiera się na zasiłkach i rozdawnictwie".

Lieberman przedstawił plan, który ma zachęcić mężczyzn do podjęcia zatrudnienia. Brzmi on następująco: oboje rodzice, którzy są zatrudnieni, otrzymywaliby państwowe dotacje na opiekę nad dziećmi. Obecnie wiele ultraortodoksyjnych rodzin jest wielodzietnych, a ich utrzymaniem zajmują się kobiety, spośród których 78 proc. ma pracę.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Propozycja izraelskiego ministra finansów nie spotkała się z akceptacją polityków haredi, którzy ostro ją zaatakowali, a Moshe Gafni, szef partii Zjednoczony Judaizm Tory, nazwał Liebermana "złem".

Jak donosi Reuters, zdaniem społeczność haredi i niektórych analityków jego plan może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego i zmusić kobiety do opuszczenia rynku pracy kosztem mężczyzn. Stąd apele o rezygnację z jego realizacji.

Czytaj też: Mimo pandemii polskie firmy wchodzą na zagraniczne rynki

Eitan Regev, zastępca szefa Haredi Institute for Public Affairs, uważa, że przeszkodą w szybkiej integracji są niskie płace - wielu ultraortodoksyjnych mężczyzn nie może liczyć na wysokie pensje, ponieważ nigdy nie uczyli się angielskiego, matematyki i nauk ścisłych - informuje dziennik.

Rozwiązaniem może być jego zdaniem zapewnienie szkoleń, które przełożą się na wyższe kwalifikacje, a te pozwolą, by płaca początkowa była wystarczająco wysoka, aby - jak mowi Regev - zrekompensować to, co stracą - jak studiowanie Tory. "Wtedy wejdą na rynek pracy" - uważa.

Czytaj też: Oto czym grozi niedobór kobiet na rynku pracy. Stracimy wszyscy Jednym z kluczowych sektorów przemysłu w Izraelu jest high-tech. Około 10 proc. studentów uniwersytetów studiujących technologię to ultraortodoksi. W sektorze tym pracuje ok. 10 tys. haredi, z czego 7 tys. to kobiety. "Podniesienie wskaźników zatrudnienia i wydajności pracy wśród ultraortodoksyjnej populacji, zwłaszcza mężczyzn, to kwestie o strategicznym znaczeniu dla PKB per capita, wydajności pracy i zmniejszenia różnic w dochodach między ultraortodoksami a resztą społeczeństwa" - powiedział Reutersowi Bank Izraela.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.