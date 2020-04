Izolacja, fragmentacja i dezorientacja. Trzy demony pracy zdalnej

Pandemia koronawirusa praktycznie z dnia na dzień zamknęła w domach miliony pracowników, a menedżerów zmusiła do reorganizacji firm. Pani, jako wiceprezes JF Hillebrand Poland i prezes JF Hillebrand Russia, zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem w oddziałach firmy w Polsce i w krajach byłej WNP, czyli Rosji, Białorusi, krajach bałtyckich, Kazachstanie, Uzbekistanie, Gruzji, Azerbejdżanie. Jak odmieniły się realia pani pracy w czasie tego kryzysu?

– Sporo się zmieniło. Moja praca polega teraz nie tylko na zarządzaniu wielokulturowymi i zdalnymi zespołami z różnych krajów. Telezebrania, wideokonferencje to moja codzienność praktycznie od początku kariery, czyli od ponad 12 lat.

Teraz, gdy musimy sobie radzić ze skutkami pandemii, gdy koronawirus uwięził w domach wielu pracowników, do tego wszystkiego dochodzi zarządzanie ludźmi pracującymi w trybie home office, co stwarza zupełnie nowe trudności. Tu pies szczeka, dziecko dopomina się o uwagę, sąsiad robi remont... W takiej sytuacji nie sprawdza się już dotychczasowa wiedza menedżerska. Potrzebne są nowe kompetencje i umiejętności.

Jakie?

– Zarządzając tak złożonymi zespołami wielokulturowymi, zdalnymi i jeszcze działającymi w warunkach home office, stajemy się tak naprawdę psychologami i musimy posługiwać się tzw. twardą wiedzą, a nie tylko intuicją menedżerską lub dobrymi umiejętnościami zarządczymi: wiedzieć wszystko o procesach zachodzących w zespołach, ale także w psychice jednostki, która nagle znalazła się w izolacji.

Przede wszystkim jednak każdy z menedżerów zarządzających takimi zespołami musi wiedzieć, że jego ludzie pracujący z domu stają przed trzema głównymi wyzwaniami: izolacją, fragmentacją i dezorientacją. Odpowiednio do każdego z nich trzeba używać specjalnych technik, które ułatwią pracę zespołu w tych trudnych warunkach.

Izolacja to oczywiste wyzwanie. Zostaliśmy zamknięci w domach, ale - dzięki technologiom 0 możemy wykonywać pracę nawet z kanapy we własnym salonie.

– Każdy odczuwa izolację, pracownicy też. W ich przypadku jednak wpływa ona znacznie na motywację, osłabia poczucie przynależności do zespołu, firmy... To dość niebezpieczna sytuacja i każdy menedżer zarządzający takim zespołem musi zrobić wszystko, by zniwelować efekt izolacji i osłabić jej negatywne skutki.

Najważniejsza jest komunikacja. Jeśli do tej pory kontaktowałam się z zespołem za pośrednictwem wideokonferencji, teraz organizuję o wiele więcej takich spotkań i wyglądają one nieco inaczej. Nie tylko rozmawiamy o bieżących tematach, ale też dużo opowiadam pracownikom, co się dzieje w firmie na całym świecie, dzielę się planami grupy na przyszłość, opowiadam o decyzjach biznesowych, przypominam o wspólnych wartościach, celach, podkreślam nawet najmniejsze sukcesy. To pozwala pracownikom poczuć, że nie są do końca odizolowani, bo wiedzą, co się w firmie dzieje, a to wzmacnia poczucie więzi i przynależności.

Dzięki takim kontaktom, nawet krótkim, ale regularnym, każdy pracownik wie, że co prawda siedzi w domu, ale wciąż jest członkiem zespołu, który ma wspólny cel.

Przed kryzysem, wywołanym pandemią koronawirusa, często brakowało czasu na tego typu działania. Teraz to jeden z najskuteczniejszych sposobów, by niwelować skutki izolacji.

Kolejne wyzwanie to fragmentacja. Brzmi groźnie...

– Odizolowani pracownicy, pozbawieni bezpośrednich kontaktów, które umożliwiała praca w biurze, nie mają wglądu w to, kto się czym zajmuje, tracą z oczu wspólny cel. Rozmywają się jednocześnie role i zakresy odpowiedzialności.

Na to nakłada się brak komunikacji niewerbalnej, nie odczuwamy naszych emocji, sarkazmów, żartów. To może też prowadzić do wielu nieporozumień.

W tym przypadku ważna jest jedna z zasad zarządzania zespołami zdalnymi, czyli precyzja komunikacji. Formułując przekaz, powinniśmy dokładnie określić zakres obowiązków, wskazać odpowiedzialną za nie osobę i przede wszystkim określić termin ich wykonania.

Musimy pamiętać, że w warunkach home office nie będzie nas stać na późniejsze doprecyzowanie, a pracownik, który nie otrzyma wystarczających informacji, może po prostu nie sprostać zadaniu. Przesunąć odpowiedzialność na współpracowników, opóźnić projekt lub w ogóle błędnie go wykonać.

Dlatego teraz bardzo się pilnuję, wydając jakiekolwiek komunikaty. Bez tej precyzji powstaje mnóstwo nieporozumień. Z tym wiąże się też trzecie, główne wyzwanie, z którym się dziś mierzymy.

Czyli wspomniana dezorientacja...

– Tak, jest ona związana w jakimś stopniu z brakiem komunikacji niewerbalnej. Pracownik pracujący z domu nie wie, co się w tej chwili dzieje, traci na kolejnych poziomach kontakt z zespołem i rozeznanie w pracy poszczególnych jego członków. W takiej sytuacji zaczyna tworzyć teorie spiskowe.

Współpracownik nie odpisuje? Szef nie odbiera telefonu? Z pewnością zrobiłem coś źle, jest kryzys, o którym nic nie wiem... Kolegi nie ma na firmowym czacie? Z pewnością leniuchuje, gdy ja ciężko pracuję!

Izolacja jest bardzo trudna dla naszej psychiki. Niestety, nasze mózgi w takich warunkach zaczynają zupełnie inaczej funkcjonować.

To poczucie dezorientacji jest bardzo szkodliwe, może nawet doprowadzić do decyzji o rozstaniu się pracownika z firmą, co jest najgorszym scenariuszem. Tu menedżer ma bardzo ważną rolę do odegrania. Musi cały czas pracować nad samopoczuciem zespołu, podtrzymywać kontakty i relacje, wydawać jasne komunikaty i przede wszystkim nie wzmacniać kontroli.

No właśnie, co z kontrolą? Wielu szefów obawia się pracy zdalnej właśnie przez to, że nie mają bezpośredniego wglądu w to, co robią ich podwładni.

– W przypadku zespołu, który mierzy się z tymi trzema wyzwaniami, kontrole w ogóle się nie sprawdzają. Co więcej, są wręcz szkodliwe i pogłębiają wszystkie opisane problemy.

To, co jest ważne i co się sprawdza w mojej codziennej pracy z rozproszonym zespołem, to okazywanie większego zaufania, ciągłe budowanie jego stuprocentowego zaangażowania oraz praca nad zwiększeniem motywacji.

Oprócz zespołowych telekonferencji regularnie kontaktuję się z każdym z moich pracowników, pytam o ogólne samopoczucie, o stan psychiczny, o rodzinę, o trudności, które są spowodowane pracą w trybie home office. W tym trudnym czasie muszę być w większym stopniu coachem i mentorem, a nie menedżerem, który tylko wydaje polecenia i kontroluje ich wykonanie.