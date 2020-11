Iwona Szmitkowska na prestiżowej liście SIA. Doceniona za wkład w rozwój HR

Iwona Szmitkowska, wiceprezes zarządu Work Service po raz kolejny znalazła się na renomowanej liście Global Power 150 - Women in Staffing, publikowanej przez międzynarodową firmę Staffing Industry Analysts. W tej edycji zestawienia jest jedyną Polską zarządzającą firmą z polskimi korzeniami w gronie laureatek.

Iwona Szmitkowska, wiceprezes zarządu Work Service. (fot. WS)

Szósty raz z rzędu Staffing Industry Analysts (SIA), globalny doradca ds. rozwiązań w zakresie HR, opublikował ranking Global Power 150 – Woman in Straffing.

Na liście znalazły się prezeski i przedsiębiorczynie, szefowe działów, prawniczki, menedżerki. Kobiety, które mają wpływ na branżę HR na świecie.

W tym gronie jest również Iwona Szmitkowska, wiceprezes zarządu Work Service.

Jak zaznaczają przedstawiciele SIA, lista Global Power 150 nie jest rankingiem, ale sposobem na wyróżnienie kobiet na stanowiskach kierowniczych i zwiększenie widoczności ważnego wkładu kobiet w branży. Lista 2020 obejmuje w sumie 150 kobiet - 100 reprezentantek krajów oby Ameryk oraz 50 przedstawicielek krajów z pozostałej części świata. W tym roku 54 panie zostały wymienione na liście po raz pierwszy. laureatki to kobiety, które mają wpływ na rozwój i przyszłość branży HR, wyznaczają trendy, wprowadzają innowacje, wzmacniają rynek pracy i biznes.

- The Global Power 150 - Women in Staffing 2020 na nowo definiuje przywództwo kobiet, w ich decyzjach, współczuciu i służbie dla swoich zespołów i społeczności - powiedziała Subadhra Sriram, redaktor i wydawca działu produktów medialnych w SIA podczas publikowania tegorocznej listy. - W roku pełnym zakłóceń wpływających nieproporcjonalnie na kobiety i społeczności kolorowe, tegoroczni laureaci są niezłomni w swoim zaangażowaniu na rzecz różnorodność i budowania odpornych, integrujących organizacji, rozwijają swoją działalność i ekosystem - odnosiła się m.in. do problemów na rynku pracy, jakie stały się jeszcze bardziej widoczne w czasie pandemii koronawirusa.

W gronie 150 kobiet po raz czwarty znalazła się Iwona Szmitkowska, wiceprezes zarządu Work Service. W tej edycji zestawienia jest jedyną Polką reprezentującą polską firmę.

Szmitkowska ma bogate doświadczenie w branży HR. Związana jest z sektorem usług personalnych i Work Service od 2003 roku, najpierw jako dyrektor regionu, następnie wiceprezes zarządu ds. operacji i HR. Jako prezes Work Service (do sierpnia 2020) przeprowadziła restrukturyzację spółki, zainicjowała proces pozyskania inwestora strategicznego, a następnie odegrała kluczową rolę w przejęciu większościowego pakietu Work Service przez GI Group. Obecnie wiceprezes zarządu Work Service, wiceprezes Finance Care oraz Work Service SPV, prezes fundacji Work Service. Pełni też funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Wyróżnienia przez SIA swoim pracownicom pogratulował również Jacques van den Broek, dyrektor generalny Randstad. - Po raz kolejny jestem dumny, że mogę pogratulować tym menedżerkom uznania ich wkładu nie tylko w rozwój naszej firmy, ale także całej branży. Szczególnie w tych niecodziennym czasie ich przywództwo i działania były tym, co pomagało klientom, kandydatom i naszym pracownikom iść naprzód i znaleźć nowe sposoby realizacji ich prawdziwego potencjału. Chciałbym również podziękować pozostałym osobom z listy za to, że są dla nas wszystkich przykładem - podkreślał CEO Randstad. Firmę tę na tegorocznej liście reprezentuje siedem kobiet. To Rebecca Henderson, CEO Randstad Global Businesses, członkini zarządu Randstad N.V., Karen Fichuk, CEO Randstad North America i członkini zarządu Randstad N.V., Annemarie Muntz, dyrektor zarządzająca Global Public Affairs w Randstad, była prezes World Employment Confederation, Anthea Collier, dyrektor zarządzająca Randstad Sourceright Asia Pacific, Traci Fiatte, CEO Professional & Commercial Staffing w Randstad US, Audra Jenkins, chief diversity and inclusion officer w Randstad North America oraz Ilonka Jankovich, venture partner w Randstad Innovation Fund.

