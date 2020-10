Iwona Michałek odpowiedzialna za obszar pracy. To będzie trudny czas

W resorcie Jarosława Gowina to Iwona Michałek będzie odpowiadała za zagadnienia związane z pracą. Jak pracodawcy i związkowcy oceniają ten wybór?

Iwona Michałek została wiceministrem w resorcie rozwoju, pracy i technologii. Będzie odpowiadała za zagadnienia związane z pracą. Wcześniej, od 7 stycznia 2020 r., pełniła funkcję pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 1 lipca 2019 roku została powołana przez prezesa Rady Ministrów na stanowisko pełnomocnika rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły.

Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan nie ukrywa, że nominacja ta jest dla niej zaskoczeniem.

- Na „giełdzie nazwisk” do objęcia tego resortu nazwisko wiceminister Michałek raczej nie padało. Na korzyść wiceminister Michałek przemawia to, że w poprzednim układzie rządowym pracowała w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, choć była odpowiedzialna za inny obszar - wskazuje Fedorczuk.

- Z oficjalnego bio wiceminister wynika, że zajmowała się głównie edukacją. To obszar bliski rynku pracy, ale nie tożsamy – dodaje.

Czytaj też: Związkowcy o Gowinie: Nie wyciągamy ostrej broni

Pozytywnie wybór Iwony Michałek ocenia Katarzyna Lorenc, ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy.

- Nominacja wskazuje na kontynuację tematów prowadzonych do tej pory w MRPiPS. To dobrze, bo gdy na rynku pracy dostrzegamy dynamiczne zmiany trzeba ograniczać czas na wdrożenie kolejnej osoby. Wiceminister ma też wcześniejsze doświadczenie z administracji państwowej z Ministerstwa Edukacji. Znajomość i współpraca tych resortów są niezwykle ważne dla polskiej gospodarki. Kształtowania postaw wobec pracy, szkolnictwo zawodowe, zintegrowany system kwalifikacji, uczenie się przez całe życie to tylko część wspólnych tematów obu resortów. Duża praca nadal jest do wykonania w obszarze promocji zawodów deficytowych i krytycznych – ocenia Lorenc.

Z kolei przedstawiciele Pracodawców RP wierzą, że wicepremier Jarosław Gowin wybrał najlepszą możliwą kandydaturę. Jak podkreślają, na ocenę trzeba zaczekać.

- To, czy był to dobry krok, będzie można ocenić dopiero za jakiś czas. Pracodawcy dają wiceminister kredyt zaufania i czystą kartkę, którą sama zapisze swoimi działaniami i decyzjami. A decyzje te trzeba podjąć stosunkowo szybko, ponieważ problemy rynku pracy niedługo staną się coraz bardziej palące. Lepiej więc, żeby wiceminister podjęła działania wyprzedzające, bo później będzie już musiała tylko gasić pożary – komentuje Wioletta Żukowski-Czaplicka, ekspertka Pracodawców RP ds. regulacji.

W podobnym tonie wypowiada się Grzegorz Sikora, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Forum Związków Zawodowych (FZZ).

- Wiceminister Iwona Michałek, kilka godzin po objęciu stanowiska, na antenie jednej ze stacji telewizyjnych wielokrotnie podkreślała, że jej ogromnym atutem jest umiejętność współpracy ponad podziałami politycznymi. Jesteśmy bardzo ciekawi, co stoi za tą deklaracją. Dialog społeczny wymaga wyjścia poza klin partyjnej narracji. Jak dotąd Iwona Michałek zajmowała się ustawą o ekonomii społecznej, reformowała obszar związany z pomocą społeczną. Nie wzbudzała medialnego zainteresowania, nie budziła żadnych kontrowersji. Nie mieliśmy szczególnej okazji, aby zapoznać się z kulturą pracy wiceminister. Czekamy na konkrety – mówi Grzegorz Sikora.

Długa lista wyzwań

Eksperci są zgodni - wyzwań w czasie kryzysu jest naprawdę wiele, zatem nie będzie to ani łatwy, ani spokojny czas dla wiceminister Iwony Michałek.

- Rozwiązania w obszarze pracy będą miały kluczowe znaczenie przy tym, jak nasz kraj poradzi sobie z kryzysem i jak odbije się on na pracodawcach i pracownikach. Bezrobocie niebawem wzrośnie i trzeba będzie podjąć odpowiednie kroki. Samo podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych jest niewystarczające, konieczne są działania w zakresie aktywizacji zawodowej i odpowiedniej polityki rynku pracy, która ostatnio była zaniedbywana – wymienia Wioletta Żukowska-Czaplickia.

Ekspertka Pracodawców RP podkreśla również, że wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kwestiach związanych z pracą zawsze wywołuje niepokój i zastrzeżenia, a nierzadko też konflikt na linii pracodawcy - związki zawodowe.

- Zadaniem wiceminister będzie wyważenie interesów obu tych stron i proponowanie rozwiązań akceptowalnych zarówno dla przedstawicieli przedsiębiorców, jak i pracowników. Nie jest to łatwe zadanie i wiele będzie zależało od możliwości negocjacyjnych wiceminister nie tylko na forum Rady Dialogu Społecznego, ale także w ramach resortu, którego jest członkiem – zauważa Żukowska-Czaplicka.

Również Monika Fedorczuk podkreśla, że Iwona Michałek obejmuje obszar pracy w trudnym momencie. Pandemia koronawirusa powoduje duże zmiany na rynku pracy i ryzyko wzrostu bezrobocia.

- Tarcze antykryzysowe, które zostały wdrożone od kwietnia, zostały już przez większość podmiotów wykorzystane. Wydaje się, że kluczowym zadaniem stojącym przed wiceminister jest zaplanowanie i wdrożenie środków wsparcia przedsiębiorców w utrzymaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia. Nie chodzi nam wyłącznie o wsparcie finansowe, ale również organizacyjne, ułatwiające pracodawcom funkcjonowanie w warunkach pandemii – uważa Fedorczuk.

Drugim wyzwaniem stojącym przez wiceminister pracy, według Moniki Fedorczuk, jest wsparcie osób, które utraciły lub utracą pracę w najbliższym czasie.

- Podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych to istotny ruch na rzecz zapewnienie minimalnego dochodu umożliwiającego przetrwanie, ale kluczowe będzie usprawnienie przede wszystkim pośrednictwa pracy. Również jest potrzeba zmian w Kodeksie pracy, choćby w zakresie uregulowania pracy zdalnej – tłumaczy ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Z kolei, zdaniem Katarzyny Lorenc, największym wyzwaniem będzie zapobieganie kryzysowi gospodarczemu oraz zwiększanie podaży pracy, zwłaszcza teraz, gdy wprowadzane są kolejne ograniczenia w działalności gospodarczej i funkcjonowaniu społeczeństwa.

- W pierwszym obszarze najważniejsze jest zmniejszanie obciążeń pracodawców w zakresie kosztów pracy. Walka z pokusą by ubezpieczenia pracownicze stały się kolejnym źródłem finansowania deficytu i innych potrzeb socjalnych związanych z dezaktywizacją zawodową. Odwiedzenie od pomysłu pomysłu ozusowania umów o dzieło i zlecenie, które najbardziej uderzą w pracowników już najbardziej poszkodowanych przez pandemię z branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz artystów i twórców, mało wykwalifikowanych pracowników na początku swojej ścieżki zawodowej. Pogorszenie możliwości elastycznego zatrudniania poprzez wzrost kosztów pracy, to najgorszy z możliwych scenariuszy na dziś. Zwłaszcza, gdy pracownicy zaczynają obawiać się o pracę a inflacja zjada ich dochód, a przecież na ich wynagrodzeniach odbiją się decyzje rządu. Z drugiej strony wiele firm nadal ma bardzo niepewną sytuację, a kolejne obostrzenia nie pomagają. – komentuje Katarzyna Lorenc.

- W drugim przypadku należy przyjrzeć się wzmożonej tendencji do dezaktywizacji zawodowej i albo aktywnie jej zapobiegać poprzez zachęty oraz kontrolę i ograniczanie świadczeń społecznych oraz skupić się na usprawnieniu procedur dla pracowników cudzoziemskich – dodaje ekspertka.

W podobnym tonie wypowiada się Grzegorz Sikora, który twierdzi, że wyzwaniem będą nierozwiązane dotychczas problemy rynku pracy, które z powodu pandemii stały się realnym zagrożeniem dla pracowników. Mowa tu nie tylko o uregulowaniu kwestii pracy zdalnej.

- Z globalnego punktu widzenia powstaje pytanie, które wymaga odpowiedzi tu i teraz - jaka przyszłość czeka świat pracy? W jaki sposób chronić pracowników w trakcie pandemii, ale równie ważne zadanie dotyczy tego, w jakim kierunku pandemia popchnie rynek pracy w kolejnych latach? Jesteśmy ciekawi czy wiceminister przyjdzie do partnerów społecznych z wizją i otwartym umysłem, a może będzie to jedynie kontynuacja działań, które dobrze znamy, tj. szpachlowania systemu? Już dziś deklarujemy gotowość do dialogu, jednakże nie wyrazimy zgody na rozwiązania mające charakter niesprawiedliwie obciążający kosztami kryzysu pracownic i pracowników. Rozumiemy istotę konsensu, ale już dziś pragniemy wyraźnie podkreślić, iż dobrze nam znana, neoliberalna droga nie będzie przez nas akceptowana – ocenia Grzegorz Sikora.

Jak zauważa Sikora, rynek pracy w Polsce wymaga gruntownych reform, nie tylko w wymiarze prawnym, polegających chociażby na redukcji fikcyjnego samozatrudnienia, wykorzystywaniu pracowników wykonujących pracę na umowach na czas określony, omijania Kodeksu pracy i wielu innych.

- Należy podjąć debatę o czasie pracy, redefinicji relacji pracownik - pracodawca, urzeczywistnić różnice pomiędzy pracą zleconą, umową o pracę i pozostałymi formami. Na poważnie podejść do tematyki oskładkowania poszczególnych typów umów. Wiceminister czeka niewątpliwie ciężki okres. Wierzymy, że skorzysta z praktycznego doświadczenia reprezentatywnych partnerów społecznych – podsumowuje Sikora.

Wszyscy oczekują dialogu

Jednym z największych oczekiwań, zarówno ze strony pracodawców, jak i związkowców, jest przywrócenie autentycznego dialogu pomiędzy rządem a partnerami społecznymi.

- Wydaje się, że wysłuchanie głosu biznesu i otwartość na proponowane rozwiązania może zaowocować lepszymi projektami legislacyjnymi. Przed rynkiem krajowym i unijnym pracy mamy szereg wyzwań w obszarze: aktywnego starzenia, dostosowania kompetencji do potrzeb pracodawców, digitalizacji świata pracy czy zmian związanych z realizacją polityki klimatycznej – mówi Monika Fedorczuk.

W podobnym tonie wypowiada się Wioletta Żukowska-Czaplińska, która podkreśla, że propozycje zmian dotyczących obszaru pracy powinny być nie tylko konsultowane, ale wręcz uzgadniane - zawsze powinny być wynikiem konsensusu trzech stron.

- W trudnym czasie kryzysu musimy podjąć dyskusję nad koniecznymi zmianami w prawie pracy zmierzającymi do uelastycznienia obowiązujących przepisów. Chodzi tu o zmiany w zakresie czasu pracy, umów terminowych czy agencji pracy tymczasowej. Sytuacja na rynku pracy niebawem się pogorszy i musimy być na to przygotowani. Pracodawcy, ale i osoby poszukujące pracy, będą potrzebowali bardziej elastycznych rozwiązań niż bezterminowa umowa o pracę. Dlatego niepokojące są zapowiedzi przedstawicieli rządu związane z tzw. pełnym oskładkowaniem umów cywilnoprawnych. Liczymy, że nie zostaną one zrealizowane – wyjaśnia Żukowska-Czaplińska.

Pracodawcy oczekują również kontynuacji prac nad projektem wprowadzającym pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy.

- Projekt ten został przygotowany jeszcze w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jest już procedowany w Radzie Dialogu Społecznego. Proponowane w nim rozwiązania zyskały już wstępną akceptację zarówno strony pracodawców, jak i związków zawodowych, co nie zdarza się często. Aktualnie strony pracują nad propozycjami, które miałyby uzupełnić i ulepszyć projekt ministerstwa. Pracodawcy, ale i pracownicy już długo czekają na odpowiednią regulację dotyczącą pracy zdalnej, dlatego źle by się stało, gdyby wykonana dotychczas praca trafiła do kosza – dodaje Żukowska-Czaplińska.

O otwartości na dialog i współdziałanie mówi także Katarzyna Lorenc, szczególnie że w najbliższych sześciu miesiącach wspólnym celem wszystkich trzech stron jest utrzymanie zatrudnienia.

- Potrzebujemy silnego partnerstwa, dzięki któremu działania przeciwskuteczne dla polskiej gospodarki zostaną porzucone i nastąpi otwarcie na niestandardowe podejście jakiego wymaga dziś polski rynek pracy w sytuacji pandemii. Ważne dla nas wspólnie będzie szybkie uregulowanie ale nie przeregulowanie pracy zdalnej – ocenia Lorenc.

Ekspertka BCC zwraca tez uwagę na inny aspekt, który jej zdaniem jest w tej chwili najważniejszy dla rozwoju gospodarki. Chodzi o ograniczanie obciążeń finansowych i administracyjnych przedsiębiorców, aby byli skupieni na reorganizacji firm, pozyskiwaniu nowych rynków, dopasowywaniu się do zmian popytu, bo tylko to pozwoli utrzymać miejsca pracy i zapewnić spokój społeczny.

- Pomocne będzie patrzenie na te obciążenia przez pryzmat mikro- i małego przedsiębiorcy, to takie przedsiębiorstwa to 90 proc. firm, czyli osób bez zaplecza prawnego i administracyjnego. Długofalowo oczekujemy promocji pracy i rozwoju jako istotnych wartości dla polskiego społeczeństwa, by powiedzenie „uczciwością i pracą ludzie się bogacą”, stało się polską rzeczywistością – wyjaśnia Lorenc.

Jeśli chodzi o związki zawodowe, to kluczowe oczekiwania dotyczą przywrócenia zaufania organizacji pracowniczych do strony rządowej.

- Na dzień dzisiejszy nie wiadomo kogo dostąpi zaszczyt pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego z ramienia rządu (to strona rządowa, zgodnie z zasadą rotacyjności w tym roku zasiądzie za sterami RDS), ale już dziś można mniemać, że będzie to właśnie wiceminister Iwona Michałek. Nie mniej jednak odbudowa dialogu, tj, atmosfery sprzyjającej rozwiązywaniu problemów oraz realizacji interesów pracowników i pracodawców poprzez poszukiwanie konsensusów jest zadaniem nadrzędnym. W innym przypadku frustracja będzie narastać, co znacząco utrudni nie tylko walkę z pandemią, ale również będzie miało znaczący wpływ wobec powrotu na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego w kolejnych latach – komentuje Grzegorz Sikora.