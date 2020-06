IT zostanie w domu. Ponad połowa menedżerów myśli o pracy zdalnej na dłużej

Badanie wykazało, że aż 62 proc. menedżerów odpowiedzialnych za IT zadeklarowało, że poważnie rozważa zmniejszenie infrastruktury fizycznej i zwiększenie wykorzystania cloud computingu. 42 proc. z nich rozważa wprowadzenie chmurowej przestrzeni roboczej, umożliwiającej sprawniejszą współpracę między pracownikami i zespołami. Natomiast 44 proc. poszukuje odpowiednich usług w chmurze publicznej, aby ułatwić pracownikom długotrwałą pracę zdalną.

Aż trzy czwarte przebadanych menedżerów uważa, że większość pracowników niechętnie powróci do pracy do biura w pełnym wymiarze etatu. Aż 71 proc. badanych stwierdziło, że wprowadzone – zawczasu lub naprędce – rozwiązania chmurowe umożliwiają współpracę w tak samo skutecznym stopniu, jak praca w biurze.

COVID-19 wystawił na próbę działy IT, które nagle, w powszechnej obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa, musiały sprostać wyzwaniu natychmiastowego stworzenia zdalnych środowisk pracy – mówi Meerah Rajavel, dyrektor ds. IT w Citrix. Jednak, jak pokazują badania, w większości przypadków odpowiednio zareagowano i zabezpieczono możliwość elastycznej pracy zdalnej – dodaje.

Z kolei Andrzej Stella-Sawicki, wiceprezes i dyrektor operacyjny z CloudFerro, polskiego dostawcy usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej, podkreśla, że dziś chmura obliczeniowa to kluczowa technologia, dzięki której wiele firm mogło w ciągu ostatnich miesięcy zapewnić ciągłość działań biznesowych.

- Nie ma już wątpliwości, że firmy muszą zabezpieczyć możliwość pracy zdalnej. I to nie tylko jako dodatkowe rozwiązanie, funkcjonujące w modelu naprzemiennym z pracą w biurze. Pandemia COVID-19 pokazała, że organizacje muszą być przygotowane na konieczność długotrwałej pracy zdalnej swoich pracowników, co generuje potrzebę przechowywania i przetwarzania coraz większej ilości danych w chmurze z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dlatego należy się spodziewać dalszych inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania usprawniające pracę spoza biura - dodaje.

Mimo tego, że większość firm do tej pory może się pochwalić, że radzi sobie z problemami organizacyjnymi, menedżerowie IT dostrzegają szereg problemów, z którymi muszą się w najbliższej przyszłości zmierzyć. 70 proc. z nich obawia się o bezpieczeństwo informacji firmowych w związku z pracą zdalną, 54 proc. zauważyło, że nastąpił gwałtowny wzrost liczby pracowników instalujących dodatkowe oprogramowanie, 23 proc. stwierdziło, że nieplanowane wyłączenia wirtualnych sieci osobistych, tzw. VPN, były największymi problemami dla działów IT w ostatnich tygodniach.

- Kryzys spowodował, że pracownicy IT, często funkcjonujący dotychczas jako „niewidzialni bohaterowie”, znaleźli się dziś w centrum uwagi - mówi Rajavel. Pracowali nad zapewnieniem bezpiecznych, niezawodnych środowisk pracy, które będą w stanie utrzymać zaangażowanie i wydajność pracowników oraz procesy firm w tym trudnym czasie. Po kryzysie będą oni zapewne bardziej doceniani i uznani jako strategiczne ogniwa organizacji - dodaje.

Jak pokazuje badanie Gumtree.pl, odsetek osób mających możliwość pracy zdanej zdecydowanie wzrósł po wybuchu pandemii koronawirusa - przed marcem 2020, możliwość pracy zdalnej miało 41 proc. pracowników umysłowych, obecnie to już 76 proc.

Także dane GUS wskazują na ogromny wzrost osób wykonujących obowiązki zawodowe z domu. W pierwszym kwartale 2020 roku do poziomu 6,4 proc. wzrósł odsetek osób, które wykonywały swoją pracę z domu. Rok wcześniej było to 4,8 proc. Przy czym w dwóch ostatnich tygodniach marca wskaźnik poszybował w górę i wyniósł 14,2 proc.