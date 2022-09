IT stawia na własny biznes. Samozatrudnieni mogą pracować dla całego świata

W Polsce szybko przybywa jednoosobowych firm informatycznych - na koniec sierpnia ich liczba była o 13 proc., czyli ponad 17 tys. większa niż na początku roku - wynika z najnowszej analizy KRS przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet. W ciągu całego 2021 r. wzrost ten wyniósł niecałe 18 proc., przybyło prawie 20 tys. podmiotów.

Zdecydowana większość - aż 70 proc. - wszystkich polskich jednoosobowych firm informatycznych działa w branży zarządzania oprogramowaniem i to właśnie ich liczba odnotowuje największe wzrosty. Na koniec sierpnia było ich już ponad 15 proc. więcej niż na początku roku. W ciągu całego 2021 r. przyrost ten wyniósł niemal 21 proc.

Z pozostałych zarejestrowanych w KRS jednoosobowych firm IT blisko 20 proc. zajmuje się doradztwem informatycznym (wzrost o niecałe 10 proc. w stosunku do końca 2021 r.), 7 proc. jako główną swoją działalność podaje świadczenie usług w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (wzrost o 4 proc.), a 5 proc. zarządzanie urządzeniami informatycznymi (wzrost o 8 proc.).

- Ostatnie lata uświadomiły wielu specjalistom i pracodawcom w IT, że praca na własny rachunek jest możliwa, wygodna i opłacalna. Przy utrzymaniu się obecnej tendencji na koniec 2022 r. wzrost liczby jednoosobowych działalności w tej branży wyniesie ponad 20 proc., a ich liczba będzie oscylować w granicach 155 - 160 tys. - mówi Rafał Gadomski, CEO software house’u Advox Studio.

- Jeśli firmy chcą współpracować z najlepszymi specjalistami, muszą być elastyczne i gotowe do oferowania współpracy w modelu B2B, zwłaszcza że wzrost popularności pracy zdalnej sprawił, iż muszą konkurować o kandydatów również z firmami zagranicznymi. Specjaliści IT należą do najbardziej poszukiwanych grup zawodowych na rynku, a liczba ofert pracy dla nich i proponowane zarobki wciąż rosną. Firmy opierające się na specjalistach z tego zakresu powinny stawiać przede wszystkim na szczerze rozmowy o indywidualnych potrzebach pracowników oraz zapewnienie szerokich możliwości rozwoju - dodaje.

Najwięcej procesów rekrutacyjnych dotyczy stanowisk IT w Warszawie

Ponad 1/4, czyli 37,5 tys. tego typu podmiotów jest zarejestrowanych w województwie mazowieckim, dalej znalazły się województwa małopolskie - 12 proc. - i dolnośląskie - 10 proc. Najmniej, bo tylko 1 proc. jednoosobowych firm IT, zarejestrowano w województwie świętokrzyskim. Najwięcej działalności jest rejestrowanych w miastach - Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Trójmieście i Łodzi.

Według raportu firmy Hays 39 proc. procesów rekrutacyjnych planowanych przez polskie firmy w drugim półroczu 2022 r. będzie dotyczyło właśnie stanowisk IT. Jednocześnie ponad 1/5 badanych firm deklaruje, że liczba wszystkich rekrutacji kontraktorów B2B w najbliższych miesiącach wzrośnie.

Samozatrudnienie zamiast etatu

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez start-up Giglike oraz międzynarodową firmę doradczą EY, już dwie trzecie gigerów sądzi, że współpraca w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jest korzystniejsza niż zatrudnienie na etacie.

- Nasze badanie pokazuje, że sytuacja, w której wielu pracowników w Polsce przymuszanych jest do przejścia na JDG, to mit. Tylko co piąta zapytana osoba, która ma własną działalność, mówi, że zdecydowała się ją założyć w wyniku propozycji pracodawcy. Ponad połowa ankietowanych wskazuje natomiast, że zdecydowała się na JDG, bo to przekłada się na większą elastyczność w zakresie czasu oraz miejsca pracy. Kolejne przyczyny przechodzenia na samozatrudnienie to lepsze zarobki, “bycie sobie szefem”, korzystniejsze formy opodatkowania czy możliwość zyskania różnorodnych doświadczeń zawodowych - wskazuje Tomasz Miłosz, CEO Giglike.

- Nasi rodzice zostali wychowani w przeświadczeniu, że będą pracowali całe życie w jednej firmie. Młodsze pokolenia już od lat nie boją się zmiany pracy, traktując to po prostu jako kolejny rozdział w życiu zawodowym. Tej elastyczności sprzyja właśnie gig ekonomia - dodaje.