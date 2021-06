IT przestaje uchodzić za typowo męską branżę

Z najnowszego raportu No Fluff Jobs "Kobiety w IT" wynika, że kobiety w branży IT najczęściej zajmują się testingiem, obszarami backend oraz frontend. Co ciekawe, kobiety pracujące w IT cenią sobie atmosferę w pracy bardziej niż wysokość wynagrodzenia.

Z najnowszego raportu No Fluff Jobs pt. Kobiety w IT wynika, że najwięcej, bo 16 proc. kobiet pracujących w branży zajmuje się testingiem, a ponad połowa badanych rozpoczęła swoją karierę w IT bez ukończenia studiów kierunkowych.

Poza testerkami najczęściej pełnione stanowiska przez kobiety obejmują obszary backend i frontend, na które wskazało po 12 proc. respondentek. W poprzedniej edycji badania testing zajmował trzecią pozycję najpopularniejszych specjalizacji. Niezmiennie najpopularniejszymi technologiami w których specjalizują się kobiety są Java i JavaScript (odpowiednio 15 proc. i 12 proc. ankietowanych). Tuż za nimi, miejsca w rankingu zajęły języki Python oraz SQL, których znajomość zadeklarowało po 11 proc. respondentek.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inaczej wygląda sytuacja tych kobiet, które dopiero chcą wejść na rynek IT. Przyszłe kandydatki najczęściej wskazywały, że uczą się Pythona oraz SQL, a dopiero potem Javy oraz JavaScript.

Kariera w branży IT stoi otworem nie tylko przed absolwentkami studiów informatycznych i kierunków pokrewnych. Wśród badanych taki kierunek skończyło tylko 28 proc. kobiet. Co piąta respondentka deklarowała, że posiada wykształcenie technologiczno-inżynieryjne lub studiowała nauki ścisłe i przyrodnicze. W branży IT można spotkać również byłe studentki kierunków humanistycznych oraz społecznych. Ponadto aż 22 proc. uczestniczek badania zdobywało wiedzę na własną rękę, 12 proc. uczestniczyło w kursach, a 19 proc. podjęło pracę po studiach niezwiązanych z IT.

- Rosnące zapotrzebowanie na usługi cyfrowe sprawiają, że firmy z branży IT stale poszukują nowych pracowników. Jest to szansa na podjęcie pracy w tym sektorze także dla tych, którzy poszukują nowych ścieżek rozwoju i planują zmianę pracy. Branża IT to środowisko, które tworzą ludzie o różnych umiejętnościach i poziomach doświadczenia zawodowego, a zdobyte wcześniej wykształcenie kierunkowe często nie determinuje sukcesu startu w firmie. Możliwość wejścia na rynek IT ułatwia przede wszystkim umiejętność ciągłego dokształcania się i pracy nad własną efektywnością. Warto również pamiętać o tym, że pandemia przyspieszyła proces cyfrowej transformacji, dlatego możemy spodziewać się nowych stanowisk pracy, które obecnie nie mają jeszcze nawet doprecyzowanego nazewnictwa – powiedziała Beata Ostrowska, przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Atmosfera i zarobki najważniejsze

Jak wynika z raportu, 66 proc. respondentek pracujących w branży za najważniejszy czynnik w pracy wskazało dobrą atmosferę, która uplasowała się nieco wyżej niż wysokie wynagrodzenie – 65 proc. Oprócz tych wskazań praca w sektorze technologicznym zdaniem pań jest atrakcyjna ze względu na możliwości rozwoju, co zadeklarowało 64 proc. badanych. Kolejnym ważnym aspektem okazała się praca zdalna. Z powodu pandemii to udogodnienie z przywileju zmieniło się w standard.

Jakie stawki oferowane są kobietom pracującym w IT? Juniorki zadeklarowały, że ich pensja mieści się w przedziale 3–4 tys. zł netto (jako wymarzoną kwotę na tym stanowisku wskazały 5–6 tys. zł netto).

Z kolei panie na poziomie mid/regular zarabiają 5–6 tys. zł netto (ich oczekiwania są dwa razy większe i wynoszą 10–15 tys. zł netto). Najbardziej spełnioną grupą specjalistek są seniorki, których otrzymywane i oczekiwane zarobki mieszczą się w widełkach 10–15 tys. zł netto.

Jeśli chodzi o formę podejmowanej współpracy, to kobiety w IT najczęściej zatrudniane są na podstawie umowy o pracę, co deklaruje aż 70 proc. badanych. Jeszcze więcej, bo 76 proc. wskazuje taką formę zatrudnienia jako najbardziej pożądaną. Na kontraktach B2B zatrudnionych jest 20 proc. pań, co prawie całkowicie pokrywa się z ich zapotrzebowaniem na ten rodzaj umowy, na który wskazało 21 proc. z nich.

Wśród ankietowanych kobiet 18 proc. wskazało, że obejmuje stanowiska managerskie lub liderskie, a aż 81 proc. zadeklarowało, że w obecnym miejscu pracy ma możliwość awansu. Wśród pań, którym już udało się awansować jest 37 proc. badanych.

fot. Shutterstock

- Transformacja cyfrowa postępuje w błyskawicznym tempie, które zostało jeszcze przyspieszone przez pandemię. Firmy musiały dostosować się do funkcjonowania w zdalnej rzeczywistości. Z tego powodu również zapotrzebowanie na pracowników IT wzrasta. Dodatkowo pojawiają się nowe obszary, które będzie trzeba zapełnić specjalistami o odpowiednich kompetencjach. Tutaj swój potencjał mogą wykazać kobiety, które świetnie radzą sobie w branży, ale nadal o wiele mniej z nich zajmuje się IT w porównaniu do mężczyzn - powiedział Wiesław Paluszyński, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, prezes PTI, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.