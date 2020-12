IT, media i budownictwo. W tych branżach pracownicy przekonani są o swoich wysokich kompetencjach

Rośnie pewność siebie wśród polskich pracowników - szczególnie mężczyzn. Aż 89 proc. z nich jest przekonanych, że ma wysokie kwalifikacje zawodowe.

Z danych ADP wynika, że największą pewnością siebie odznaczają się młodzi pracownicy. Ponad 90 proc. osób z grupy wiekowej 18-24 deklaruje, że ich umiejętności zapewnią sukces zawodowy.

Wraz z wiekiem pewność co do swoich kompetencji maleje. Najmniej są o nich przekonani pracownicy w wieku 55+: jedynie 68 proc. tzw. silversów uważa, że pomogą im one w odniesieniu sukcesu.

– Wyniki badania bardzo wyraźnie pokazały różnice pokoleniowe. Dla młodych pracowników, z pokolenia Z czy millenialsów, bardzo istotny jest nieustanny rozwój i podnoszenie kompetencji. To osoby, które są pewne siebie, a ze względu na dużą konkurencję na rynku pracy inwestują w rozwój umiejętności. Natomiast pracownicy w wieku 55+ przywykli do innego trybu pracy i ścieżki kariery, gdzie istotnym czynnikiem była wysługa lat - komentuje Anna Barbachowska, HR business partner w firmie ADP Polska.

Choć trend zaczyna się zmieniać - dodaje ekspertka - to znaczna część najstarszego pokolenia nadal swoich przewag w konkurencji z młodszymi kolegami upatruje głównie w kilkudziesięcioletnim doświadczeniu zawodowym.

Biorąc pod uwagę branże badanych pracowników, najbardziej o swych kompetencjach przekonani są przedstawiciele IT (aż 92 proc.). Kolejni byli przedstawiciele mediów oraz budownictwa - po 90 proc.

Warto też zwrócić uwagę na różnice w tej kwestii ze względu na płeć. Mężczyźni mają większą pewność w kwestii swoich kwalifikacji – przyznaje to aż 89 proc. ankietowanych. Dla porównania: tego samego zdania jest 84 proc. kobiet.

Anna Rulkiewicz, prezes Lux Medu jakiś czas temu w rozmowie z PulsHR.pl pytana o różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, wskazywała, że kobiety mniej walczą o swoje, łatwo akceptują to, co dostają.

- Kobiety nie mogą się bać. Ale też trzeba przełamywać stare schematy, burzyć standardy i ustanawiać nowe. Rozwiązać to możemy m.in. poprzez nieustającą edukację - podkreślała.

Ponad 90 proc. osób z grupy wiekowej 18-24 deklaruje, że ich umiejętności zapewnią sukces zawodowy. Najmniej zaś są o nich przekonani pracownicy w wieku 55+: jedynie 68 proc. uważa, że pomogą im one w odniesieniu sukcesu. Fot. Shutterstock

- Są sytuacje, w których pokutuje pewna postawa, w jakiej kobiety są wychowywane. Jesteśmy kulturowo przygotowywane do tego, żeby być miłą i skromną. To są te cechy – piękne skądinąd – które są przekazywane zarówno w naukach kościelnych, jak i które przekazują matki i babcie swoim córkom i wnuczkom. To nie są złe cechy, ale bywają momenty, w których one nam przeszkadzają, a jednym z takich momentów, jest chwila, gdy podchodzimy do negocjacji o warunki finansowe - tak mówiła kiedyś, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Zuzanna Ziomecka, ówczesna redaktor naczelna Newsmavens.com o pewności kobiet w życiu zawodowym.

I wskazywała, że wyłania się w kobietach przekonanie, że "jeśli będziemy ciężko pracować i robić wszystko najlepiej jak potrafimy, to nie trzeba już prosić" - w efekcie, kiedy często trzeba by powalczyć o podwyżkę dla siebie czy godną pensję, to bardzo często one tego nie robią.

Hiszpanie - liderami

Dane ADP wskazują, że choć coraz więcej Polaków wierzy w swe umiejętności, to wciąż nie dorównujemy pod tym względem reszcie świata.

Spośród państw biorących udział w badaniu nasz wynik należy do najniższych (za nami jest tylko Singapur). Wśród narodów europejskich największą pewnością siebie cechują się Hiszpanie (96 proc.), a globalnie - Hindusi (97 proc.).

– Choć daleko nam do światowych liderów to wiara polskich pracowników we własne umiejętności systematycznie rośnie. Powodem jest m.in. łatwiejszy dostęp do technologii. Dzisiaj bez trudu możemy uczestniczyć np. w międzynarodowych konferencjach czy podnosić kwalifikacje poprzez udział w webinarach i kursach online na platformach szkoleniowych. Również firmy coraz częściej gwarantują pracownikom bezpłatne szkolenia. – mówi Anna Barbachowska.

I podkreśla, że to korzyść dla obu stron: pracownicy poszerzają wiedzę i zyskują nowe kompetencje, co dla pracodawców może stanowić przewagę konkurencyjną ich przedsiębiorstwa.

Zarówno w naszym kraju, jak i globalnie wśród najbardziej pewnych swoich umiejętności są przedstawiciele branży IT, spośród których odpowiednio 91 i 97 proc. uważa, że ma odpowiednie kompetencje, by odnieść sukces.

Najmniej zaś pewni siebie w skali globalnej są pracownicy branży HoReCa - „jedynie” 91 proc. twierdzi, że ich umiejętności pomogą im w karierze zawodowej. W Polsce taką branżą jest sektor produkcyjny, w którym tego zdania jest tylko 83 proc. ankietowanych.