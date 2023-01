IT kryzysu się nie boi. Menedżerowie mówią, jaki będzie 2023 rok

Z unijnych danych wynika, że liczba osób zatrudnionych w branży IT wzrośnie z aktualnych 9 mln do 20 mln na koniec 2030 roku. To oznacza jedno. Walka o pracowników będzie trwała i będzie wymagająca. Co czeka branżę IT w 2023 roku? Na to pytanie odpowiadają nam przedstawiciele polskich firm działających w branży nowych technologii.

- Ostatnie lata pokazały, że ze zdwojoną siłą wracało zapotrzebowanie na usługi IT, zwłaszcza w branżach, które były zamrożone. To, co obserwujemy, to fakt, że kandydaci chętniej akceptują w ostatnim czasie oferty stabilnych polskich spółek. Przekonuje ich pewność zatrudnienia w odróżnieniu do projektów zagranicznych, często oferujących „łatwe i szybkie” zarobki, lecz jednak niepewnych. Było to widać zwłaszcza w pierwszej połowie 2022 r., gdy na polski rynek aktywnie do pracy zdalnej rekrutowały zagraniczne firmy. Obecnie sytuacja się unormowała. W rekrutacjach generalnie jest odczuwalne spowolnienie, a co za tym idzie, więcej agencji pracy stara się przedstawić konkurencyjne oferty. Efekt jest taki, że więcej osób trzyma się swojego stabilnego miejsca pracy - wyjaśnia.

Co czeka IT w 2023 roku?

Jakie będą najbliższe miesiące dla branży IT? Zdaniem przepytanych przez nas menedżerów wiele zależy od tego, jak będzie kształtowała się sytuacja ekonomiczna. Ona bowiem wpływać będzie na zdolność inwestycyjną spółek, co ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową firm działających w branży IT.

Zgodnie z wyliczeniami Polskiego Instytutu Ekonomicznego w Polsce brakuje 147 tys. specjalistów IT do tego, by ich udział wśród wszystkich pracowników w Polsce był taki sam, jak w Unii Europejskiej.

Anna Wdowiak, chief people oficer w Transition Technologies PSC (fot. mat.pras.)

W podobnym tonie wypowiada się Aleksandra Bis, współzałożycielka i co-CEO Dare IT.

- Nadchodząca recesja może spowodować zmniejszony popyt na produkty i usługi technologiczne oraz znacząco wpłynąć na środowisko ekonomiczne, w którym działają firmy IT - wyjaśnia. - Zarządzanie przedsiębiorstwem w świecie VUCA, pandemii i “czarnych łabędzi” jest po prostu trudne. Wiele podmiotów już teraz przygotowuje się na trudniejsze czasy, wdrażając szereg strategii, które pozwolą im złagodzić potencjalny negatywny wpływ na ich działalność. To często wiąże się np. z szukaniem sposobów na zwiększenie efektywności, optymalizację kosztów, a także wstrzymaniem lub ostrożnym podejściem do rekrutacji specjalistów.

Jednak, jak podkreśla, branża IT jest branżą specyficzną i bardziej odporną na kryzysy.

- W obecnych czasach technologia jest często postrzegana jako rzecz “niezbędna”, a nie dobro luksusowe. Nawet w trudnych czasach firmy skłonne są inwestować w technologię, która jest dla wielu nie tylko źródłem optymalizacji i zwiększania efektywności przedsiębiorstw, ale także sposobem na zdobycie przewagi konkurencyjnej - dodaje.

Aleksandra Bis, współzałożycielka i co-CEO Dare IT (fot. mat.pras.)

Jej zdaniem, scenariusz, który właśnie realizowany jest w Stanach Zjednoczonych, w Polsce jest raczej mało realny.

- Choć słyszymy, że w USA firmy technologiczne zwalniają 10-15 proc. pracowników, to pomimo spowolnienia na rynku, ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której firmy w Polsce dokonują zwolnienia znacznej części zespołu technicznego – to naprawdę ostateczność. Nawet jeśli niektóre firmy będą zmuszone do zwolnień, to wiele innych firm IT zbudowało taki deficyt doświadczonych stanowisk, że prawdopodobnie nowe osoby na rynku będą w stanie dość szybko znaleźć pracę - komentuje.

Wysokie wynagrodzenia, duże zapotrzebowanie

Wynagrodzenia specjalistów w branży IT należą do wysokich, bo popyt na ich usługi od kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie.

- Dlatego ich wynagrodzenia wciąż rosną i na razie nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się pogorszyć. Czynnikiem, który mógłby sprawić, że wzrost pensji dla specjalistów IT będzie mniejszy, jest znaczne pogłębienie spowolnienia gospodarczego. Jednak na razie prognozy są umiarkowanie optymistyczne i nie spodziewamy się ani poważnego pogorszenia sytuacji ekonomicznej, ani radykalnego wzrostu bezrobocia - zauważa Kinga Marczak, general manager w HRS-IT.

Kinga Marczak, general manager w HRS-IT (fot. mat.pras.)

- Trudno dyskutować z faktem, że w Polsce rynek pracy w IT jest rynkiem pracownika, a najlepsi przebierają w ofertach i to pracodawcy są stroną, której „zależy bardziej”. Trudno też spodziewać się rychłej zmiany sytuacji. Informatyków jak brakowało, tak brakuje. Zauważalny jest jednak pewien stosunkowo nowy trend. Klienci firm informatycznych coraz baczniej przyglądają się ROI, czyli zwrotowi z inwestycji - zauważa Robert Strzelecki, prezes TenderHut.

To, co jego zdaniem może schłodzić rynek, to sytuacja za oceanem.

- W Polsce jeszcze długo nie zabraknie miejsc pracy dla specjalistów z branży IT i nadal będą oni należeć do najlepiej opłacanych grup zawodowych. Jednak ich zarobki nie będą już rosły w tak szybkim tempie jak w ostatnich latach. Sytuacja może zmienić się, kiedy wejdziemy głębiej w kryzys. Na razie nie spodziewam się mocnych zawirowań w branży. Jest to raczej „ochłodzenie” rynku IT, związane z większym poszanowaniem przez klientów inwestowanego pieniądza - dodaje.

Robert Strzelecki, prezes TenderHut (fot. mat.pras.)

Wynagrodzenia kontra inflacja – nierówna walka?

Na same wynagrodzenia wpływ ma kilka czynników. Z jednej strony mamy zagraniczną konkurencję, która w wielu przypadkach dysponuje zdecydowanie większymi budżetami niż polskie firmy. Z drugiej wszystko to, co ekonomicznie się w Polsce dzieje.

- W pierwszych miesiącach pandemii konkurowaliśmy z firmami zagranicznymi, których stawki były praktycznie nie do przebicia. Dziś ścieramy się z wysoką inflacją i rosnącymi potrzebami finansowymi pracowników, co jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. Realne patrzenie na strukturę wynagrodzeń w Polsce nie polega na porównaniu nas do wartości wynagrodzeń na rynku chociażby w Stanach Zjednoczonych, ale na dostosowaniu płac do realiów rodzimego rynku, a ten w tym momencie jest poddawany próbie. Branża IT stara się dostosowywać stawki do obecnej sytuacji, natomiast te ostatecznie będą też zależały od zapotrzebowania na usługi IT - tłumaczy Anna Wdowiak.

Aleksandra Bis zauważa, że recesja jest momentem, w którym firmy rozsądniej podchodzą do wydatków, w tym tych przeznaczanych na wynagrodzenia.

- Podczas recesji przedsiębiorstwa mogą ostrożniej podchodzić do rekrutacji i być bardziej selektywne względem kandydatek i kandydatów, co w efekcie może prowadzić do zwiększonej konkurencji o miejsca pracy i potencjalnie niższych wynagrodzeń. Pytanie tylko, czy taki scenariusz wydarzy się w Polsce? Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów wciąż jest bardzo duże w naszym kraju, podobnie jak ich deficyt w wielu przedsiębiorstwach. Dodatkowo tworzone huby technologiczne sprawiają, że specjalistki i specjaliści IT wciąż mają wiele możliwości wyboru zatrudnienia - wyjaśnia.

Kamil Mikołajczyk, recruitment manager w Billennium, również zwraca uwagę na inflację.

- Firmy świadczące usługi IT – consultingowe, outsourcingowe czy software house’y – starają się negocjować stawki u swoich klientów, aby móc też spełnić oczekiwania swoich pracowników i zaoferować podwyżkę przynajmniej równą wskaźnikowi inflacji. Kryzys potęguje też niepewności. Wzrasta potrzeba stabilności i pewności zatrudnienia, co jak sądzę może mieć wpływ na zmniejszenie rotacji w zespołach, ale też mniejszą dynamikę wzrostu wynagrodzeń w najbliższych miesiącach. Wszyscy będziemy na pewno uważnie śledzić, jak rozwinie się sytuacja ekonomiczna w Polsce i na świecie - stwierdza.

Kamil Mikołajczyk, recruitment manager w Billennium (fot. mat.pras.)

Rafał Chmura, head of growth w Talent Place, podkreśla, że sytuacja gospodarcza, która odbija się na możliwościach finansowych firm, sprawi, że nie wszyscy będą mogli liczyć na wysokie stawki.

- Pracodawcy w tej sytuacji najczęściej będą podwyższać wynagrodzenia najlepszym lub niszowym specjalistom. Osoby z mniejszym stażem i doświadczeniem będą w najgorszej sytuacji. W tym wszystkim warto pamiętać, że średnie wynagrodzenie specjalistów IT według GUS jest dużo wyższe niż średnie wynagrodzenie w Polsce. Firmy otwierające nowe wakaty (zarówno powiększając swoje zespoły, jak i uzupełniając braki po odejściach) muszą oferować konkurencyjne wynagrodzenie. Dodatkowo warto pamiętać, że specjaliści z większym doświadczeniem mogą z powodzeniem szukać pracy na rynku międzynarodowym, co jest łatwiejsze w realiach pracy zdalnej - wyjaśnia.

Rafał Chmura, head of growth w Talent Place (fot. mat.pras.)

To jednak nie będzie oznaczało, że w 2023 roku IT czeka tąpnięcie.

- Pomimo pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, nasza branża przeżywa rozkwit i nie spodziewamy się odwrócenia tego trendu. Oznacza to jednocześnie utrzymanie na co najmniej tym samym poziomie lub nawet wzrost wynagrodzeń dla wysoce wyspecjalizowanych inżynierów inteligentnego oprogramowania, product managerów, product ownerów, developerów czy HR managerów dbających o efektywną komunikację między zespołami rozproszonymi globalnie - zauważa Ewa Szczepkowska, head of people operations w gdańskim oddziale Dynatrace.

Ewa Szczepkowska, head of people operations w Dynatrace (fot. mat.pras.)

- Wśród tych i wielu innych ekspertów spowolnienia unikną bez wątpienia Ci specjaliści, którzy poza wspomnianym wcześniej bezpieczeństwem, pracują i profesjonalizują się w tzw. obszarze Data Driven Business, automatyzującym liczne procesy w całej organizacji. A to z kolei przyniesie niemałe oszczędności, ponieważ większa automatyzacja umożliwi firmom uwolnienie potencjału ludzi, po to by mogli skupić się na zadaniach, które przynoszą największą wartość przedsiębiorstwu - podkreśla.

Jak dodaje, w kontekście polityki wynagrodzeń obowiązującym standardem stanie się z kolei ich transparentność.

CEO SoftBlue Michał Kierul zauważa, że dynamika wzrostu wynagrodzeń powoli się wypłaszacza, jednak trend wzrostowy nadal się utrzyma.

- To, co się w ostatnich miesiącach zmieniło, to z pewnością podejście osób pracujących w sektorze IT. Przestało się liczyć tylko wynagrodzenie. Coraz bardziej istotna jest możliwość samorozwoju oraz projekty, nad którymi pracujemy. Istotne jest, czy są one ambitne oraz zgodne z wewnętrznymi wartościami pracownika. Obecnie znacznie częściej zauważamy, że potencjalni pracownicy nie chcą być tylko trybikiem w korporacji i realizować nudne projekty. Często spotykamy się z sytuacjami, gdzie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do pracy w SoftBlue kluczowe znaczenie, poza pensją, mają projekty oraz misja firmy, w której kandydat ma pracować - komentuje.

Michał Kierul, CEO SoftBlue (fot. mat.pras.)

Pytany, co mogło by spowolnić wzrost wynagrodzeń w branży IT, odpowiada jasno – "z pewnością zwiększenie kadr IT na rynku pracy, ale to nie jest takie proste i szybkie".

- Myślę też, że dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, a co za tym idzie, automatyzacja procesów w pracy, mogą istotnie wpłynąć na sytuację w branży IT. AI jest na coraz bardziej zaawansowanym poziomie, jej wykorzystanie w pracy będzie rosło. Choć moim zdaniem nie spowolni to wzrostu wynagrodzeń, a ograniczy zatrudnianie nowych pracowników. Prawdopodobnie w kilkuletniej perspektywie AI będzie w stanie mocniej wspomóc informatyków w pisaniu i sprawdzaniu kodów. Już nawet widzimy tego początki, jednak do całkowitego zastąpienia ludzi jeszcze daleka droga - tłumaczy Michał Kierul.

Firmy nie mogą zwalniać inwestycji

- Zacznijmy od tego, że efektywność działania firm z sektora i szukanie przez nie sposobów na optymalizację kosztów, nawet w czasach spodziewanej recesji, nie mogą być osiągane kosztem rozwoju innowacji. Niebezpieczna i niestabilna sytuacja geopolityczna sprawia dzisiaj, że organizacje na całym świecie prześcigają się w inwestycjach wzmacniających ochronę danych i bezpieczeństwo - zauważa Ewa Szczepkowska.

I jak dodaje, najlepszym przykładem są inwestycje np. w cyberbezpieczeństwo, co istotne jest dla sektora bankowego.

- Dobrze pokazuje to sytuacja w instytucjach finansowych, np. bankach, w przypadku których liczba ataków ransomware wzrosła nawet o 1318 proc. w ubiegłym roku. Nasilenie destrukcyjnych metod przekłada się z kolei na zwiększenie wydatków w obszarze cybersecurity, a to wymaga tworzenia coraz bardziej zaawansowanych, inteligentnych narzędzi i środowisk IT przez najlepszych specjalistów z rynku - zaznacza.

Rafał Chmura również podkreśla, że firmy nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z inwestycji w procesy usprawniające ich działanie.

- Niepewna sytuacja skutkuje coraz mniejszymi wydatkami i finansowaniem nowych projektów IT. Nie oznacza to odwrócenia trendu cyfryzacji, natomiast większą selekcję i inwestycje w kluczowe i niezbędne projekty, jak i utrzymanie aktualnych zasobów. Zmniejszyło się również zapotrzebowanie na specjalistów IT w start-upach technologicznych, które nie mają aktualnie łatwego dostępu do finansowania zewnętrznego. Musimy pamiętać, że firmy nadal inwestują w digitalizację swoich organizacji i automatyzację procesów, które długoterminowo przynoszą duże oszczędności, a tych firmy teraz szukają - komentuje.

2020 vs. 2022 – podobne kryzysy?

Kamil Mikołajczyk zauważa, że nawet jeśli polskie firmy będą zwalniały, to przy obecnym deficycie pracowników specjaliści raczej szybko poradzą sobie ze znalezieniem nowego zatrudnienia.

– Żaden biznes nie funkcjonuje w oderwaniu od sytuacji gospodarczej i tak samo jest z IT. W ostatnich miesiącach głośno było o zwolnieniach w firmach technologicznych w Stanach Zjednoczonych, liczonych w tysiącach pracowników, co na pewno ma wpływ na rynek pracy IT, także w Polsce. Zapotrzebowanie na specjalistów jest jednak tak duże, że nawet jeśli ktoś stracił pracę, to szybko może znaleźć nowy projekt w nowym miejscu pracy – wyjaśnia.

Jak dodaje, warto mieć w pamięci wydarzenia z pierwszych miesięcy 2020 roku. – Z drugiej strony warto mieć w pamięci pandemię COVID-19, która w pierwszych miesiącach spowodowała pewne spowolnienie i niepewność, ale w ostatecznym rachunku przyniosła duże inwestycje w technologie i adopcje rozwiązań wspierających cyfryzację biznesu – tłumaczy.

Do pandemii, choć mniej pozytywnie, nawiązuje także Krzysztof Wojewodzic, CEO Escoli.

– Spowolnienie gospodarcze dotknie większość branż, w tym IT. Oczywiście ten wpływ może być mniejszy, ale to nie znaczy, że branża technologiczna wyjdzie suchą stopą, tak jak to się stało podczas niedawnej pandemii. Tym razem mierzymy się z ogólnym, globalnym spowolnieniem gospodarczym, wywołanym inflacją i wojną w Ukrainie. Domino ruszyło i branża IT może to odczuć. Widać to już po Wielkiej Piątce BigTechów, które rozpoczęły serię zwolnień – personelu narosłego zresztą na bazie nagłego wzrostu w okresie pandemii, kiedy cały świat przeszedł w digital – podkreśla Wojewodzic.

Krzysztof Wojewodzic, CEO Escoli (fot. mat.pras.)

– Ostatnia dekada przyzwyczaiła nas do tego, że w IT cieszymy się ciągłymi wzrostami. Od wiosny tego roku w branży widać jednak pewien zwrot, niespotykany od kryzysu w 2008, a może nawet od pęknięcia bańki dotcomowej. Kursy akcji największych spółek IT zaczęły spadać, a wiele gigantów na rynku pracy najpierw zamroziło lub mocno ograniczyło rekrutację, a część z nich finalnie zaczęło masowe zwolnienia – komentuje Marcin Skotniczny, CEO Software Mansion.

Taka sytuacja, jego zdaniem, może być wynikiem kilku rzeczy.

- Takie zjawisko oczywiście jest niepokojące, ale z drugiej strony należy mieć na uwadze, że jednak branża IT była napompowana do granic możliwości, w dużej części spekulacyjnym kapitałem. Ten proces w szczególności przyspieszył w trakcie pandemii. Można dostrzec wiele oznak przeinwestowania, na przykład patrząc na przedsięwzięcia, takie jak NFT czy metaverse – pierwotny hype związany z tymi tematami mocno przygasł - wyjaśnia. - Z drugiej strony w branży pojawił się przerost zatrudnienia. Wiele firm wpadło w pewną spiralę zatrudniania dla samego zatrudniania. Przy ekstremalnie konkurencyjnym rynku pracy zatrudnienie kogoś wydaje się wartością samą w sobie, zwłaszcza w największych hubach technologicznych. Przykładowo, inwestorzy w San Francisco oczekiwali od swoich start-upów, że te będą budować zespół, ponieważ sam headcount jest postrzegany jako kapitał spółki, który zabezpieczy inwestycję.

Marcin Skotniczny, CEO Software Mansion (fot. mat.pras.)

Sytuacja, którą zaobserwować możemy na całym świecie, na polski rynek jego zdaniem wpłynąć może w dwojaki sposób. Z jednej strony możliwy będzie spadek inwestycji.

- Z drugiej strony wiele zagranicznych firm wchodzi właśnie w tryb optymalizacji oraz cięcia kosztów i będzie rozważać przeniesienie swoich działów IT do tańszych krajów, takich jak Polska - komentuje. - Niemniej ochłodzenie na rynku pracy w IT, w połączeniu ze spadającym ostatnio kursem dolara, może mieć bardzo istotny wpływ na wiele polskich firm, które zarabiają przede wszystkim na arbitrażu wynagrodzeń. Te firmy, zwłaszcza software house’y, których model biznesowy sprowadza się do tego, by zatrudnić tanio, a sprzedać drogo, mogą spodziewać się problemów - twierdzi Marcin Skotniczny.

Masowych zwolnień nie będzie, wzrośnie znaczenie outsourcingu

Jolanta Eljasińska, talent acquisition lead Poland w DXC Technology, podkreśla, że w ujęciu rekrutacyjnym branża IT wydaje się najwolniej reagować na coraz trudniejszą sytuację gospodarczą.

- Specjaliści w tym obszarze są nadal poszukiwani. Jest to związane z rozwojem nowych technologii, których zastosowanie często pomaga w optymalizowaniu kosztów przedsiębiorstw. Firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, z bazą już doświadczonych specjalistów na pokładzie, chcą inwestować w młode talenty, których rozwój wewnątrz organizacji może stanowić świetną alternatywę dla zatrudniania ekspertów z rynku zewnętrznego - wyjaśnia.

Jolanta Eljasińska, talent acquisition lead Poland, DXC Technology (fot. mat.pras.)

- Spodziewam się, że firmy będą dążyły do zmniejszania wydatków, które nie są krytyczne dla ich funkcjonowania - na premie, inicjatywy rozwojowe czy na inwestycje technologiczne - zwłaszcza te, które nie wpłyną znacząco na ich sytuację biznesową w najbliższym czasie. To może oznaczać spowolnienie prac nad niektórymi projektami, które mogłyby generować zwiększone potrzeby rekrutacyjne. Nie spodziewam się jednak masowych zwolnień w IT ani w firmach produktowych, ani consultingowych - wyjaśnia Kamil Mikołajczyk, recruitment manager w Billennium.

Optymalizacja wydatków może pozytywnie wpłynąć na firmy oferujące outsourcing.

- Chęć pozostania konkurencyjnym z reguły sprawia, że nie można porzucić zbyt wielu planów rozwojowych, żeby nie zostać w tyle w ciągłym wyścigu po rynkową przewagę. Ten wyścig potrafi okresowo tracić na mocy, ale nawet w czasach kryzysu trwa intensywna rywalizacja o klienta, a istotnymi aspektami, które mogą go przekonać, są przewaga technologiczna i innowacyjność oferowanego rozwiązania. Z drugiej strony wzrośnie znaczenie outsourcingu usług czy specjalistów, bo to forma pozwalająca na dużą elastyczność w zależności od aktualnych potrzeb - tłumaczy Mikołajczyk.

