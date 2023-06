Inżynier w spódnicy już nie dziwi. Kobiet w świecie technologii jest coraz więcej

23 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii. Kobiety stanowią ponad połowę zatrudnionych w sektorze nauki i technologii, a ich zainteresowanie kierunkami technicznymi rośnie. I to pomimo tego, że przylgnęła do nich łatka "męskich" zawodów.

Obchodzony 23 czerwca 2023 r. Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii (International Women In Engineering Day), to dobry moment, aby przybliżyć jaki jest odsetek kobiet pracujących w branży technologicznej, z jakimi przeszkodami mają do czynienia oraz jakie rady mają dla siebie panie.

W sektorze nauki i technologii w 2022 r. zatrudnionych było 76 mln osób w UE w wieku od 15 do 74 lat. Ponad połowę (52 proc.) tej grupy stanowiły kobiety. Najwyższy odsetek kobiet zatrudnionych w sektorze nauki i technologii w ubiegłym roku odnotowano na Litwie, Korsyce (po 64 proc.) oraz na Łotwie (63 proc.) Na drugim końcu skali znajdowały się północno-zachodnie Włochy (45 proc.), Malta oraz południowe i północno-wschodnie Włochy (po 46 proc.).

W Polsce, spośród około 5,83 mln pracowników naukowo-technicznych, ponad 3,36 mln stanowią kobiety, co przekłada się na średni wynik wynoszący około 58 proc.

Jak wygląda obraz polskiej inżynierki? Z badania Perspektywy Women in Tech wynika, że kobiety pracujące na stanowiskach inżynierskich i w branży high-tech, zwykle mają od 25 do 45 lat i wyższe wykształcenie.

Dla 53 proc. z nich wykształcenie nie jest bezpośrednio powiązane z wykonywanym zawodem. Większość zaczyna pracę jeszcze przed ukończeniem studiów (73 proc.) i rzadko spotyka trudności w znalezieniu zatrudnienia.

To kompetencje powinny być na pierwszym miejscu, nie płeć

Coraz więcej kobiet decyduje się na pracę w branży IT, jednak nadal jest ich mało. Wskaźnik kobiet specjalizujących się w tej dziedzinie w Polsce wynosi jedynie 15,5 proc.

Z ankiety przeprowadzonej wśród pracowników firmy technologicznej EPAM Polska wynika, że 74 proc. osób nie doświadczyło uprzedzeń wobec kobiet w branży IT, a 60 proc. ankietowanych uważa, że szanse kobiet i mężczyzn na udaną karierę w tej dziedzinie są równe.

60 proc. ankietowanych uważa, że szanse kobiet i mężczyzn na rynku IT są równe. 34 proc. badanych uważa, że szanse dla kobiet są mniejsze, a jedynie 6 proc. uważa, że kobiety mają lepsze perspektywy rozwoju zawodowego w branży IT niż mężczyźni.

Respondenci wskazują, że rekruterzy najbardziej skupiają się na wiedzy i umiejętnościach kandydatów w obszarze nowych technologii, bez względu na płeć. Jednocześnie zauważają, że ze względu na role społeczne związane z opieką nad dziećmi i domem, kobiety mogą mieć mniej czasu na rozwój zawodowy niż mężczyźni.

Wspomniane badanie EPAM Polska daje odpowiedź na pytanie o najczęstsze przeszkody w rozwoju zawodowym w branży IT. Według 28 proc. ankietowanych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, największym wyzwaniem jest równoległe łączenie rodzicielstwa z karierą zawodową. 7 proc. wskazało na brak wsparcia ze strony rodziny, a 14 proc. jako przyczynę podało brak możliwości rozwoju. Ponad połowa (51 proc.) zidentyfikowała inne czynniki utrudniające rozwój kompetencji.

Agata Wojciechowska, Talent Sourcing Manager EMEA w Dynatrance, podkreślała w wywiadzie udzielonym PulsHR.pl, że niski udział kobiet w branży IT może być spowodowany utrwalonymi stereotypami czy brakiem wzorców do naśladowania.

- W badaniu przeprowadzonym na platformie Stack Overflow w 2022 r. ponad 90 proc. wszystkich respondentów zadeklarowało, że są mężczyznami. Co ciekawe, w innym badaniu, przeprowadzonym przez KornFerry z udziałem 55 tys. osób z ponad 90 krajów, stwierdzono, że kobiety mają lepsze od mężczyzn kompetencje emocjonalno-społeczne. Przekłada się to bezpośrednio na ich efektywność, np. w rolach przywódczych, co jest niezwykle ważne w zarządzaniu projektami IT - powiedziała w rozmowie z naszym portalem Wojciechowska.

Badanie przeprowadzone przez KPMG w 2022 r. potwierdza, że niesłuszne przekonanie o tym, że sukcesy kobiet są wynikiem szczęścia lub przypadku, a nie ich własnych doświadczeń, osiągnięć i uznania współpracowników, jest innym czynnikiem wpływającym na niski udział pań na kierowniczych stanowiskach. Według badania, trzy czwarte kobiet miało takie doświadczenie w swojej karierze.

Pracownicy EPAM Polska zostali również zapytani o ocenę swojej decyzji o dołączeniu do branży IT. Dla większości (57 proc.) rozpoczęcie kariery w tym obszarze było doskonałym wyborem, a dla 40 proc. stanowiło najlepszy krok w życiu. Tylko 3 proc. rozważało zmianę zawodu, podczas gdy nikt z badanej grupy nie żałuje swojego wyboru dołączenia do świata IT.

Zgodnie z raportem "Kobiety w IT 2023", większość kobiet rozpoczyna swoją przygodę z branżą informatyczną poprzez przebranżowienie. W szczególności, duża liczba matek decyduje się na taką zmianę - 52 proc. w porównaniu do ogólnego odsetka przebranżowionych wynoszącego 42,8 proc. 22,6 proc. kobiet w IT trafia do tej branży po ukończeniu studiów o innym profilu, a zdecydowana większość z nich (76 proc.) dokonuje przebranżowienia, ucząc się samodzielnie.

Jakie rady mają dla swoich koleżanek kobiety (i nie tylko) z branży IT?

Respondenci udzielili wskazówek dla kobiet rozważających karierę w branży nowych technologii. Najczęściej powtarzane rady to: "Rób wszystko jak najlepiej potrafisz i wierz w siebie" oraz "Skup się na rozwijaniu umiejętności i realizacji ambicji, nie zwracaj uwagi na płeć".

Ankietowani podali również kilka sugestii dotyczących interakcji z mężczyznami: "Bądź asertywna i nie wahaj się wyrażać swojego zdania wobec męskiej opinii", "Znajdź mentora lub osobę, która cię zainspiruje". Wskazano także na rozwój zawodowy, z takimi poradami jak: "Nigdy nie przestawaj się uczyć i doskonalić swoje umiejętności, aby za kilka lat być lepszą wersją siebie, nie porównuj się do innych", "Skoncentruj się na zdobywaniu solidnych umiejętności, takich jak programowanie, frameworki oraz doskonalenie angielskiego".

