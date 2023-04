Inwestorzy Tesli mają dość: Elon Musk jest zbyt rozproszony, by prowadzić firmę

Grupa akcjonariuszy Tesli chce, aby zarząd firmy skłonił dyrektora generalnego Elona Muska do skoncentrowania się bardziej na zarządzaniu firmą. Ich zdaniem Musk nie poświęca wystarczająco dużo czasu i uwagi na problemy stojące przed firmą.

- Początkowo każdy z nas dodał Teslę do naszego portfolio, ponieważ postrzegaliśmy Teslę jako prawdziwego lidera w produkcji produktów i usług niezbędnych do przejścia na zrównoważoną i zieloną gospodarkę - napisano w cytowanym przez CNN liście. - Jednak z biegiem czasu coraz bardziej interesują nas kwestie zarządzania i przywództwa w firmie.

W liście skierowanym do zarządu Tesli, akcjonariusze twierdzą, że Musk nie poświęca wystarczająco dużo czasu i uwagi na problemy stojące przed firmą, w tym zwiększoną konkurencję ze strony innych producentów samochodów elektrycznych.

W liście zarzuca się, że brak koncentracji Muska na Tesli powoduje problemy dla firmy, takie jak wysoki wskaźnik rotacji wśród pracowników ze względu na środowisko pracy.

- Tesla potrzebuje zarządu, który zapewni, że dyrektor generalny skupi się na stawianiu czoła wyzwaniom – czytamy w liście. - Ze względu na to, że zarząd nie ograniczył zewnętrznych zobowiązań prezesa i nie upewnił się, że jest on skoncentrowany na rozwiązywaniu wielu wyzwań stojących przed firmą, straciliśmy zaufanie do jego członków.

Inwestorzy podpisujący list posiadają akcje Tesli o wartości 1,5 miliarda dolarów, co stanowi znacznie mniej niż 1 proc. akcji Tesli. Dla porównania, Musk posiada lub ma opcje zakupu akcji Tesli o wartości około 118 miliardów dolarów, co stanowi 20 proc. akcji.







