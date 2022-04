Inspirujące dyskusje o rynku pracy i zarządzaniu. Wkrótce rusza Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczyna się już w poniedziałek, 25 kwietnia w Katowicach. Agenda tegorocznej edycji obejmuje tematy szeroko związane z rynkiem pracy, wojną na Ukrainie, zarządzaniem i edukacją.

- Program Europejskiego Kongresu Gospodarczego w tym roku przeszedł przeobrażenie pod wpływem kolejnego po pandemii wyzwania, jakim jest agresja Rosji na Ukrainę. Naturalnie, jednym z głównych tematów dyskusji podczas kongresowych debat będzie sytuacja w Ukrainie oraz zaangażowanie Polski w pomoc wschodniemu sąsiadowi - zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. - W agendzie trzydniowych spotkań nie zabraknie również najbardziej aktualnych tematów związanych z zieloną transformacją i odbudową gospodarki, a także procesów związanych z przyspieszoną digitalizacją i nowymi technologiami – dodaje.

Europejski Kongres Gospodarczy to okazja do spotkań na szczycie oraz przeprowadzenia konstruktywnych dyskusji dotyczących europejskiej gospodarki. Łącznie odbędzie się ponad 150 paneli dyskusyjnych, w drugim dniu wydarzenia nawet 16 sesji równocześnie.

Nie zabraknie tematów związanych z rynkiem pracy, zarządzaniem i wyzwaniami, które wiążą się z obszarem HR.

Pierwszego dnia, czyli 25 kwietnia o godz. 12.30 odbędzie się dyskusja na temat sukcesji w firmach rodzinnych. Eksperci porozmawiają o narastającym problemie „firm osieroconych” w Polsce i Europie. Postarają się wskazać katalog przeszkód w dziedziczeniu familijnych przedsiębiorstw oraz sposoby na skuteczną sukcesję. Do udziału w sesji zostali zaproszeni: Wojciech Fedoruk, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Cross-sellingu Wealth Management w BNP Paribas; Katarzyna Gierczak-Grupińska, wiceprezes GELG, prezes Fundacji Firm Rodzinnych; Piotr Kler, założyciel i właściciel grupy Kler; Adrianna Lewandowska, prezes i założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego; Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris; Cezary Przygodzki, partner Dentons; Zofia Szewczuk, dyrektor inwestycyjny Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Piotr Woźniakiewicz, dyrektor działu podatkowego w PwC.

Tego samego dnia, o 14.30 eksperci omówią strategie na czas turbulencji. Porozmawiają o tym, jak budować średnio i długoterminowe strategie firm w czasach niestabilności. Będą dyskutować także o nowym podejściu do planowania, rosnącej roli zarządzania ryzykiem oraz o zmianie podejścia menedżerów do zarządzania w nowych warunkach. W panelu wezmą udział m.in.: Magdalena Bogucka, prezes zakładu farmaceutycznego Amara; Jakub Dzik, wiceprezes Impela; Przemek Gdański, prezes Banku BNP Paribas; Dawid Jakubowicz, prezes firmy Ciech; Piotr Krupa, prezes firmy Kruk; Krzysztof Pawiński, prezes grupy Maspex.

Również o 14.30 odbędzie się debata na temat wyzwań dla biznesu, jakie niesie za sobą Polski Ład. O długofalowych zmianach w strukturze polskiego biznesu oraz o tym, jak nowe przepisy wpłyną na zatrudnianie i poziom wynagrodzeń porozmawiają m.in.: Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club ; Jadwiga Emilewicz, poseł, minister przedsiębiorczości i technologii oraz minister rozwoju w latach 2018–2020, wiceprezes Rady Ministrów w 2020; Michał Lisawa, counsel w Baker McKenzie; Michał Lesiuk, partner, dział doradztwa podatkowego w EY, Artur Soboń, sekretarz stanu, Ministerstwo Finansów oraz Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Bariery rozwoju przedsiębiorczości, kryzys zaufania do państwa, opresyjność administracji wobec prywatnego biznesu - o tych tematach będą rozmawiać eksperci podczas debaty "Polska przedsiębiorczość na zakręcie", która odbędzie się 25 kwietnia o godz. 16.30. Jej uczestnikami będą m.in.: Adam Krzysztof Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców; Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii; Roman Kusz, dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach, niezależny członek rady nadzorczej PKN Orlen; Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspert ds. przedsiębiorczości i innowacji w BCC, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH; Bartłomiej Rajchert, CEO, founder GDS Grupa Doradztwa Strategicznego; Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Jacek Siwiński, prezes firmy Velux; Katarzyna Woszczyna, wiceprezes, kanclerz loży małopolskiej i częstochowskiej BCC.

"#StandforUkraine. Firmy, na które można liczyć" - tak brzmi tytuł sesji, podczas której zostaną zaprezentowane formy wsparcia Ukrainy i Ukraińców przez pracodawców i firmy na polskim rynku. Później odbędzie się debata o tym, jakiego wsparcia potrzebuje i będzie potrzebować Ukraina i ukraińska gospodarka. Wezmą w niej udział m.in.: Władysław Grochowski, prezes Arche; Grzegorz Gruca, wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej; Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service; Jacek Karnowski, prezydent Sopotu; Artur Kazienko, prezes Kazar Group; Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych; Tomasz Nowakowski, dyrektor zarządzający Investment Mizyak Fund; Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej; Paweł Pustelnik, wiceprezes Software Development Association Poland (SoDA), managing director Future Processing; Rafał Sonik, prezes Gemini Holding; Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland; Zosia Zochniak, pomysłodawczyni i współzałożycielka UbraniaDoOddania.pl; Artem Zozulia, prezes Fundacji Ukraina.

Kobiece przywództwo to temat kolejnej debaty, która odbędzie się w poniedziałek o godz. 16.30. Ekspertki odpowiedzą na pytania: Jak kształcić liderki? Jakich liderek potrzebują firmy w fazie przeobrażeń i modyfikacji? Jak kultura organizacyjna powinna wspierać różnorodność i inkluzywność? W dyskusji wezmą udział: Małgorzata Bednarska, dyrektor zarządzający na region Europy Północno-Wschodniej, członek zarządu Keller Polska; Dorota N. Haller, CMO Huawei CBG Polska, wiceprezeska IAA Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy; Daniel Kaddik, dyrektor wykonawczy Europejskiego Forum Liberalnego; Małgorzata Kopka-Piątek, dyrektorka Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych; Sofiia Shevchuk, niezależny badacz, analityk, kierownik projektu z zakresu dyplomacji, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; Leonor Stjepic, CEO Montessori Group; Beata Syczewska, dyrektor Dywizji Robotyki w ABB w Polsce; Marta Wrochna Łastowska, członkini zarządu, CFO w Żabce.

Europejski Kongres Gospodarczy to okazja do spotkań na szczycie oraz przeprowadzenia konstruktywnych dyskusji dotyczących europejskiej gospodarki (Fot. PTWP)

Europejskie Forum Młodych Liderów

Pierwszego dnia EEC odbędą się także dwie debaty w ramach Europejskiego Forum Młodych Liderów.

Wojna w Europie jako czynnik kształtujący postawy młodych Europejczyków to wątek, który zostanie poruszony podczas dyskusji "Europa i świat 2030" o godz. 12.30. Co młodzi ludzie mogą zrobić dziś, by Europa była lepszym, bezpiecznym miejscem do życia? Jaka jest rola edukacji w zapobieganiu konfliktom? Opowiedzą o tym m.in.: Maciej Cieciora, dyrektor Centrum Komunikacji, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; Mikuláš Dzurinda, prezydent Centrum Studiów Europejskich im. Wilfrieda Martensa, prezes Rady Ministrów Słowacji w latach 1998-2006, minister spraw zagranicznych w latach 2010-2012; Jakub Grodecki, wiceprzewodniczący European Students’ Union; Grzegorz Gruca, wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej; Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska w latach 2019-2021; Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kolejna debata będzie dotyczyć programu Erasmus. Jak sprawić, by zagraniczni studenci chcieli zostać w Polsce? Co z kolei zrobić, by polscy studenci za granicą wrócili do kraju? Czy relokacja pracowników jest sposobem na upskilling? Na te pytania odpowiedzą m.in.: Kaja Kaczkiełło, przewodnicząca Erasmus Student Network Poland; Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Joanna Maruszczak, członkini Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; Małgorzata Myśliwiec, koordynator udziału Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w międzynarodowym konsorcjum Uniwersytet Europejski „Transform 4 Europe”; Marek Pawełczyk, kierownik Katedry Pomiarów i Systemów Sterowania, prorektor ds. nauki i rozwoju, Politechnika Śląska; Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Uchodźcy z Ukrainy

Fala uchodźców z Ukrainy w Polsce będzie tematem debaty, która dobędzie się we wtorek, 26 kwietnia o godz. 11.30. O podstawowych formy pomocy ułatwiających przystosowanie się do nowych warunków: mieszkaniu, pracy, opiece zdrowotnej, edukacji będą rozmawiać m.in.: Renata Bem, zastępca dyrektora generalnego, członek zarząd UNICEF Polska; Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, ekspert ds. rynku pracy; Tatiana Sakharuk, chief executive director, Global Compact Network in Ukraine; Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Andrzej Szybkie, dyrektor departamentu rent zagranicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

We wtorek będziemy rozmawiać także o młodzieży i dzieciach z Ukrainy w Polsce – ich sytuacji, potrzebach, możliwościach wsparcia (start sesji o 15:30). Do dyskusji zostali zaproszeni: Renata Bem, zastępca dyrektora generalnego, członek zarządu UNICEF Polska; Artur Czepczyński, prezes i właściciel ABC Czepczyński, fundator Czepczyński Family Foundation; Karol Kras, Fundacja Happy Kids; Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, szef Centrum GovTech, pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej; Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności; Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy, założyciel Fundacji Nauka. To Lubię; Aleksandra Saczuk, prezeska Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego; Nina Wieretiło, współzałożycielka Nauczeni.pl.

Zielony biznes

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli kryteria określające na nowo wartość firmy -to główne temat debaty "ESG – nowe ramy strategii biznesowych", która odbędzie się we wtorek o godz. 11.30. Rozpoczniemy od rozmowy w formie 1:1 z Rafałem Brzoską, prezesem InPostu. Do dyskusji zostali zaproszeni również: Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. ESG w LPP; Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego; Łukasz Niewola, dyrektor komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w Lux Med; Agnieszka Skorupińska, partner, lider praktyki prawa ochrony środowiska oraz koordynator zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, kancelaria CMS; Jan Rączka, starszy doradca w PwC; Jarosław Romanowski, członek zarządu Ciech; Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG w Żabka Polska.

Zielone zawody na europejskim rynku pracy to temat kolejnej debaty, która odbędzie się w środę o godz. 13.30. O tym, jak skutecznie kreować świadome postawy odpowiedzialności za stan środowiska i jaka jest rola międzynarodowych organizacji, programów edukacyjnych, instytucji oświatowych, sektora NGO i mediów porozmawiają: Barbara Dąbek, kierowniczka zespołu partnerstw strategicznych w Fundacji WWF Polska; Marta Drozdowska, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu ; Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji w Fortum; Zofia Piwowarek, head of climate positive programme, United Nations Global Compact Network Poland; Agata Roczniak, inspiratorka, edukatorka, założycielka i prezeska Fundacji Diversum; Weronika Szyszka, wiceprezeska United Nations Association Poland; Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

O odpowiedzialności i etyce w biznesie porozmawiamy także w środę 27 kwietnia o godz. 12.15. W rozmowie wezmą udział: Wojciech Baginski, LL.M. MBA, adwokat w Kancelarii Impactiv / B Lab Global (Global Policy Circle Member); Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”; Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems; Paweł Niziński, B Lab Country Partner PL/CEE, partner GOODBRAND CEE / CEO Better, partner at NOW Partners.

Łącznie podczas EEC odbędzie się ponad 150 paneli dyskusyjnych, w drugim dniu wydarzenia nawet 16 sesji równocześnie (Fot. PTWP)

Kompetencje i biznes przyszłości

O marketingu przyszłości będą rozmawiać zaproszeni eksperci również we wtorek o godz. 13.30. W debacie wezmą udział m.in.: Magdalena Chudzikiewicz, członek zarządu, chief commercial officer home.pl; Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media; Beata Kucejko-Pelka, dyrektor marketingu na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę LEGO Group; Piotr Piętka, CEO w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich, Publicis Groupe oraz Damian Rezner, członek zarządu, dyrektor operacyjny Screen Network.

Tego samego dnia porozmawiamy również o systemie edukacji. Szukać będziemy odpowiedzi czy system edukacji nadąża za dynamicznymi zmiany na rynku pracy i w dziedzinie technologii. Dyskusja "Kompetencje przyszłości" odbędzie się o godz. 15.30. O tym, jak skutecznie kształcić dla przyszłości i jakie są najbardziej poszukiwane kompetencje na rynku pracy opowiedzą m.in.: Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB; Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym; Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca, DELab, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskego; Aleksandra Trapp, head of culture and trends w infuture.institute; Tomasz Trawiński, kierownik Katedry Mechatroniki, prorektor ds. infrastruktury i promocji na Politechnice Śląskiej.

W środę, 27 kwietnia, o godz. 9.30 odbędzie się debata "Nowe modele biznesowe", podczas której porozmawiamy o wykorzystaniu zaawansowanych technologii jako drogi do nowej koncepcji biznesowej. W dyskusji głos zabiorą: Paweł Holnicki-Szulc, dyrektor obszaru Business & Risk Solutions w ING Hubs Poland; Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty; Jacek Kubrak, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji; Aleksandra Latocha, marketing director w APA Group; Cezary Raczyński, prezes mLeasing oraz Marek Śliboda, prezes Marco.

O 11.30 eksperci porozmawiają o uprawnieniach, w które powinna być wyposażona Państwowa Inspekcja Pracy, by działać skutecznie w obecnych realiach polskiego rynku pracy, a także o ewolucji polskiego prawa pracy – kierunkach zmian i ich potencjalnych skutkach dla biznesu. Nie zabraknie także pracy zdalnej i hybrydowej. W debacie "Praca, prawo, biznes" wezmą udział: Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy; Jan Klimek, dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa, kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie; Małgorzata Szczęsny, asystent w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Świat się zmienia

Temat skutków wojny poruszony zostanie podczas panelu "Ukraina i Białoruś – polski rynek pracy na zapleczu wojny" w środę 27 kwietnia o godz. 13.30. Prelegenci porozmawiają o roli pracowników zza wschodniej granicy w polskiej gospodarce – dotychczas i w warunkach wojny na Wschodzie. O ich obecnym statusie, potencjalnym odpływie siły roboczej i perspektywach na przyszłość. W debacie udział wezmą: Maciej Duszczyk, członek Komitetu Polityki Naukowej, wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego; Tetiana Gomon, współautorka i liderka Kampanii Społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”; Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika; Przemysław Mikus, wiceprezes Software Development Association Poland (SoDA), dyrektor operacyjny Liki Mobile Solutions; Rafał Rogala, starszy menedżer w zespole imigracyjnym EY; Dariusz Szymczycha, wiceprezes zarządu Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

"Różnorodność w radach nadzorczych" to temat debaty, która rozpocznie się o godz. 13.30 w środę. Wezmą w niej udział: Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, członek rady nadzorczej PZU, prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; Anna Potocka-Domin, dyrektorka programu Business & Human Rights, UN Global Compact Network; Piotr Rybicki, zawodowy członek rad nadzorczych, NadzórKorporacyjny.pl; Aleksandra Włodarczyk, założycielka i koordynator kampanii 30% Club Poland.

O kadrach w zmieniającym się świecie porozmawiamy o godz. 13.30. Jakie są deficytowe kwalifikacje i poszukiwani pracownicy, a jakie są wymagania kandydatów i oczekiwania pracodawców? Jak wygląda rekrutacja inżynierów, specjalistów i menedżerów w praktyce? O tym opowiedzą: Daria Gostkowska, dyrektorka wykonawcza obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w banku BNP Paribas; Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, prezes Instytutu Industry 4.0; Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service; Monika Kościelna, dyrektor HR w Alstomie w Europie Środkowej i Wschodniej; Daniel Nowak, ekspert departamentu rozwoju kadr w przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Ałła Witwicka-Dudek, dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Najlepsze start-upy

Po raz siódmy wyłonieni zostaną także zwycięzcy Start-up Challenge. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się blisko 150 firm. Spośród nich wybrano 15 półfinalistów, którzy 26 kwietnia zaprezentują swoje projekty. Zwycięzców poznamy podczas gali Startu-up Challenge 2022.

Laureaci konkursu Start-up Challenge 2021 (fot. PTWP)

Konkurs jest częścią European Tech and Start-up Days, imprezy towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Start-upy walczą o zwycięstwo w pięciu kategoriach branżowych:

- health & biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia);

- client & lifestyle (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego);

- environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów);

- modern economy – przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja

- business processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR).