Inspirujące debaty o zarządzaniu już wkrótce na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Zarządzanie i przywództwo to jedne z najważniejszych zagadnień nieustannie zmieniającego się świata biznesowego. O wyzwaniach, jakie stoją przed menedżerami, porozmawiamy podczas XV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zarządzanie będzie jednym z tematów, które zostaną poruszone podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) . To największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl blisko 170 debat oraz spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu. EEC odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W poniedziałek 24 kwietnia porozmawiamy o regionie Europy Centralnej, jego gospodarczej konkurencyjności i atutach rozwojowych. Top menedżerowie podczas debaty "Firmy z Europy Centralnej w globalnej rywalizacji" wskażą, gdzie szukać przewag liczących się na globalnym rynku, a także omówią mocne strony, obiecujące branże, dobre praktyki, udane przedsięwzięcia w ramach międzynarodowej ekspansji. Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): Dawid Jakubowicz, prezes firmy Ciech; Krzysztof Krawczyk, partner, CVC Capital Partners, head of CVC Warsaw office; Piotr Krupa, prezes firmy Kruk; Aleksander Libera, dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią, Europę Południowo-Wschodnia i Europę Wschodnią, Bolt; Michał Mastalerz, partner zarządzający, prezes zarządu, PwC Polska; Piotr Mietkowski, dyrektor zarządzający Bankowości Inwestycyjnej CEE, Bank BNP Paribas; Krzysztof Pawiński, prezes grupy Maspex; Dorota Zaremba, wiceprezeska, dyrektorka sprzedaży ds. sektora MŚP, SAP Polska.

Zmiany na polskiej scenie młodej przedsiębiorczości będą tematem wtorkowej (25 kwietnia) debaty "Start-upy w nowym otoczeniu". Jak tworzyć ekosystem sprzyjający rozwojowi innowacyjnych firm bez tworzenia ochronnej bańki? Na to pytanie odpowiedzą: Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji, Huawei Polska; Maciej Kraus, partner, Movens Capital; Patrycja Panasiuk, deputy executive director for strategy, innovation and investor, PKN Orlen; Tomasz Rudolf, CEO, Co-founder, Doctor.One; Marcin Seniuk, dyrektor, Departament Rozwoju Startupów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Natalia Świrska-Załuska, Startup Program Manager CEE, OVHcloud.

Nowoczesne usługi biznesowe w Polsce mają się dobrze. Sektor rośnie w siłę - liczba inwestycji i miejsc pracy stale rośnie. Jak wygląda zatrudnienie, rotacja w branży, jakie są prognozy dla sektora, a także nowe wymagania czy poszukiwane kompetencje? O tym porozmawiamy podczas sesji "Przyszłość sektora BPO w Polsce". Udział w dyskusji wezmą: Marcin Fabianowicz, dyrektor Centrum Inwestycji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych, IBM Polska & Kraje Bałtyckie; Paweł Michalik, dyrektor zarządzający ING Hubs Poland; Marcin Nowak, dyrektor zarządzający AMMEGA Business Services; Paweł Panczyj, member of the board strategy & partnerships w ABSL; Jarosław Rusek, wiceprezes ABB Business Services; Jerzy Woźniak, wiceprezydent Katowic.

Jakość i stabilność stanowionego prawa z punktu widzenia przedsiębiorców i inwestorów to temat debaty "Regulacje, biznes, gospodarka". Efektywna rola państwa w gospodarce to rola arbitra i regulatora czy uprzywilejowanego konkurenta sektora prywatnego? Jak trwale zapewnić warunki realizacji polityki gospodarczej państwa przy zachowaniu wartości wolnego rynku? M.in. na te pytania odpowiedzą: Adam Krzysztof Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców; Maciej Berek, główny legislator, Pracodawcy RP; Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego BCC; Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Andrzej Mierzwa, partner zarządzający, 21 Concordia Polska; Olga Ewa Semeniuk-Patkowska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Czas na nowych liderów i przywództwo włączające

O wyzwaniach i oczekiwaniach wobec zarządzających firmami w środowisku VUCA będą rozmawiać uczestnicy debaty "Lider na trudne czasy". Eksperci zastanowią się, czy zwinność, elastyczność, empowerment, motywowanie to zaklęcia współczesności, czy autentycznie potrzebne cechy. Zdefiniują również nowe przywództwo i nowe kompetencje. W debacie wezmą udział: Magdalena Bogucka, prezes zakładu farmaceutycznego Amara; Krzysztof Domarecki, główny akcjonariusz, Grupa Selena; Marek Kamiński, zdobywca biegunów, założyciel Life Plan Academy i Kamiński Academy; Agnieszka Leszczyńska, prezes Angelini Pharma Polska; Mariusz Łukasiewicz, prezes BNP Paribas Faktoring; Wojciech Wolny, współzałożyciel, prezes zarządu firmy Euvic.

Jak skutecznie wzmocnić rezyliencję psychiczną? jaka jest rola wymiany wiedzy, kompetencji i doświadczeń, łączenia odległych dziedzin aktywności? Jak tworzyć przestrzeń dla współpracy i do niej zapraszać? Na te pytania odpowiedzą eksperci podczas debaty "Przywództwo włączające", która odbędzie się w środę (26 kwietnia). O tym, jakie wyzwania stoją przed liderami w czasach po pandemii i w trakcie trwającej wojny opowiedzą: Katarzyna Czayka-Chełmińska, wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów; Krzysztof Danilewicz, regional director Sii Katowice, country business lead Czech Republic & Slovakia, Sii; Radosław Jasiński, dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; Michał Krzesiak, chief operating officer w 3Soft; Sabina Obwiosło-Budzyń, właścicielka przedsiębiorstwa budowlanego Anbud; Dorota Szczepan-Jakubowska, współzałożyciel, metodolog w grupie TROP, superwizor, trener, coach.

