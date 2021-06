innogy wprowadza nowy system i usprawnia pracę w terenie

innogy Stoen Operator wdrożyło nowe narzędzia służące do zarządzania zadaniami dla brygad terenowych oraz do zbierania danych o stanie technicznym sieci.

Twórcy systemu mają w planach połączenie go z innymi systemami innogy Stoen Operator (fot. mat. pras.)

System mTask został stworzony przez dział IT Innogy we współpracy ze specjalistami i pracownikami funkcyjnymi pionu usług sieciowych. Pozwolił on na ograniczenie obiegu dokumentów oraz sprawną komunikację pomiędzy pracownikami.

Zespoły terenowe zostały wyposażone w tablety służące do odbierania i rejestracji zadań, komunikowania się z zleceniodawcami zadań, podglądu danych w systemie GIS, nawigacji samochodowej itp.

Organizatorzy prac tworzą w systemie zespoły pracowników i dedykowane im harmonogramy prac, przydzielają im zlecenia z możliwością dołączania dodatkowych informacji, takich jak zdjęcia, pisma i schematy. Pracownicy terenowi zobowiązani są do rejestracji w systemie danych o wykonanym zadaniu wykorzystując przy tym możliwości dołączania do zlecenia dodatkowych informacji.

Po ponad roku od uruchomienia mTask analizy wykazały, że system pozwolił na podniesienie jakości informacji wykorzystywanych w pracach terenowych oraz ograniczenie obiegu dokumentów papierowych. Jednocześnie wzrosło bezpieczeństwo prac w terenie.

- Digitalizacja pracy operatora systemu dystrybucyjnego jest kluczem do efektywnego zarządzania siecią elektroenergetyczną. Przy obecnym rozwoju struktury energetycznej w UE, generacji rozproszonej i dynamicznie rosnącym zapotrzebowaniu na energię, zadania pracowników terenowych operatorów systemów dystrybucyjnych będą coraz bardziej wymagające. Cieszy nas fakt, iż mTask, który stał się codziennym narzędziem pracy elektromonterów, spotkał się z ich pozytywną oceną, jak również fakt, że wprowadziliśmy go w idealnym momencie. W trakcie pandemii system umożliwił zdalne przekazywanie zadań od pracowników biurowych do brygad terenowych – wyjaśnia Tomasz Żuraw, dyrektor w departamencie usług sieciowych w innogy Stoen Operator.

Twórcy systemu mają w planach połączenie go z innymi systemami innogy Stoen Operator. Na rok 2022 przewidziano zaimplementowanie mTask do zespołów odpowiedzialnych za eksploatację układów pomiarowych.

