Inni mogą im zazdrościć. Zdecydowana większość czuje satysfakcję z pracy

Branża HR w ostatnim czasie przechodzi gruntowne przemiany. Przed marcem 2020 roku poradzić musiała sobie z trudnościami związanymi z pozyskaniem i zatrzymaniem talentów w organizacji. Prawdziwym testem był wybuch pandemii koronawirusa. Działy HR musiały dostosować działanie firm do nowej, skrajnie trudnej rzeczywistości.

Działy HR są jednymi z tych, dla których pandemia w pewnym sensie okazała się szansą. Jak nigdy wcześniej zarządzanie zespołami, wprowadzenie nowych rozwiązań (praca zdalna), spójna i profesjonalna komunikacja były dla firm kluczowe, by sprawnie przejść przez ten trudny czas.

- Dziś, ponad rok od tamtych wydarzeń, cały rynek pracy jest już znacznie bogatszy w wiedzę i rozwiązania, odebraliśmy wiele lekcji. Nie inaczej rzecz ma się w przypadku tych, którzy w pandemicznej zawierusze stanęli na pierwszej linii frontu. Powiedzieć bowiem, że HR-owcy zakasali rękawy i przeprowadzili swoje organizacje i wszystkich pracowników przez turbulentny czas, to eufemizm. Dlatego warto tak „swojemu” HR-owi w firmie, jak i całemu środowisku human resources powiedzieć ponownie „dziękujemy, że jesteście” - przekonuje Iga Pazio, B2B marketing communications manager w Grupie Pracuj, autorka badania.

Jak uzupełnia, również dlatego, że – jak wynika z badania „HR-owca portret własny” – dla 71 proc. pracowników HR, to współpracownicy są jednym z kluczowych motywatorów, a dla 61 proc. takim dodatkowym motywatorem jest właśnie docenienie ze strony pracowników.

Mimo znaczenia roli działów HR, w Polsce dominują małe zespoły. Ponad 60 proc. przepytanych przez Pracuj.pl, pracuje w niewielkich, maksymalnie 5 osobowych działach.

Małe zespoły oznaczają jedno. Zakres obowiązków przeciętnego pracownika działu HR jest dość szeroki. Lista standardowych, codziennych zadań jest jednak od lat niezmienna.

Biorący udział w badaniu pracownicy przede wszystkim zajmują się rekrutacją (90 proc.), selekcją aplikacji (76 proc.), organizacją komunikacji wewnętrznej (69 proc.). 61 proc. pracowników wskazuje, że do ich obowiązków należy dbanie o rozwój pracownika (organizacja szkoleń i programów rozwojowych) oraz realizacja działań employer brandingowych - po 61 proc.

źródło: Pracuj.pl

To, co jest zauważalne, porównując ubiegłoroczną edycje badania, to fakt, że coraz częściej działy HR zajmują się obszarem kadr i płac. Opiekowanie się tym, często nadal nazywanym „twardym HR-em” obszarem - deklaruje ponad połowa ankietowanych, podczas gdy w 2020 roku tylko 37 proc. wskazało kadry i płace jako swój obszar.

- Zespoły HR w 2020 roku miały niesamowite pole do działania i ogromny wpływ na biznes. Uważam, że w wielu firmach HR zyskał mocną pozycję zaufanego partnera biznesowego, swoją empatią i skutecznością działań gwarantując odpowiednie reakcje i programy. Praca hybrydowa wymaga wypracowania w każdej firmie specyficznego modelu z uwzględnieniem potrzeb klientów, dojrzałości liderów, ale także oczekiwań pracowników. W wielu firmach HR doskonale wypełnił swoją rolę, wchodząc w tryb sztabów kryzysowych, proponując rozwiązania, dostosowując je do zmieniającej się dynamiki pandemii, wytycznych rządowych, ale też wsłuchując się w pytania, obawy, oczekiwania pracowników - wyjaśnia Tina Sobocińska, liderka transformacji HR.

Jako największe wyzwania w codziennej pracy, pracownicy działów human resources wskazują: organizacje skutecznej komunikacji wewnętrznej (44 proc.), tworzenie angażującego środowiska pracy oraz pozyskiwanie dużej liczby jakościowych aplikacji (po 39 proc.).

Dość szerokie pole działania działów HR i ograniczony czas - to główne problemu, na jakie uwagę zwracają pracownicy. Tym bardziej, że realizując podstawowe obowiązki nie zawsze znajdują oni czas na "dopieszczanie" tych dziedzin, które ich zdaniem są w pracy wyjątkowo istotne.

Przepytani przez Pracuj.pl HR'owcy podkreślają, że w swojej codziennej pracy chcieliby więcej czasu poświęcać na doszkalanie, zdobywanie wiedzy i rozwój własny (61 proc.), budowanie silnej pozycji działu HR w organizacji (48 proc.) oraz bieżący kontakt z pracownikami (45 proc.).

źródło: Pracuj.pl Dużo pracy, jeszcze więcej satysfakcji

Mimo wielu obowiązków, tempa i wagi pracy, praca w działach HR dla 88 proc. osób jest satysfakcjonująca.

"Pracuję w dużej korporacji i w dużym mieście. W mojej firmie procesy HR-owe – w tym rekrutacyjny – ciągle są ważne i doceniane. Widzę także potencjał na rynku pracy związany z ofertami pracy w HR, dlatego czuję się bezpiecznie w tym zawodzie. Sprawia mi on także ogromną satysfakcję osobistą, z której nie chciałabym rezygnować", "Praca daje mi satysfakcję osobistą. Moje działania są zauważane i doceniane przez ludzi, z którymi pracuję. Czuję się potrzebna. HR nadaje ludzki wymiar pracy" - to dwie z opinii przytoczonych w badaniu.

8 proc. obecnych pracowników działów HR, myśli o przebranżowieniu, 3 proc. aktywnie szuka pracy w innych charakterze, a 1 proc. jest w trakcie przebranżowienia.

źródło: Pracuj.pl

źródło: Pracuj.pl

Różnorodność zadań, czyli to, co dla jednych może być problemem, dla zdecydowanej większości jest plusem wynikającym z pracy w branży. Dodatkowo do pracy motywują współpracownicy i atmosfera w pracy (71 proc.) oraz satysfakcja z wpływu na funkcjonowanie firmy (68 proc.).

Jakie umiejętności powinien mieć skuteczny HR-owiec? Z badania “HR-owca portret własny” od wielu lat wynika, że kluczowe są dobra organizacja pracy własnej oraz priorytetyzowanie zadań. Na drugim miejscu plasuje się wiedza, ale co ciekawe, nie jest to wiedza branżowa z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, ani też wiedza dotycząca obszaru działalności organizacji. Najważniejsza z punktu widzenia samych HR-owców jest wiedza dotycząca prawa pracy i zmian, jakie w nim zachodzą.