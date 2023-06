Inni, ale nie gorsi. To pokolenie to nowa jakość i nowe wyzwania

Pokolenie Z ma wiele silnych cech, ale brakuje im odpowiednich wzorców do naśladowania (fot. Hannah Busing/Unsplash)

Młodzi ludzie zdają sobie sprawę z konieczności szybkiego rozwoju nowych umiejętności, ale często odczuwają zagubienie i niepewność co do wyboru ścieżki zawodowej. 60 proc. młodzieży w wieku 12-24 lat czuje się samotna i niezrozumiana przez otoczenie.

Jak wynika z raportu "Jak pracować, by nie żałować? - generacja Z i pokolenie Y o żalu, satysfakcji i ryzyku w pracy" przygotowanego przez serwis RocketJobs.pl, ponad połowa pracowników z pokolenia Y i Z uważa pracę za istotny aspekt życia. Ponad 60 proc. doznaje szczęścia w miejscu pracy. Niemniej jednak, około 20 proc. osób z tych grup wiekowych nie odczuwa satysfakcji zawodowej.

To także pokolenie, które wywołuje sporo kontrowersji. Pokolenie Z jest krytykowane za niską lojalność i duże znaczenie przywiązywane do równowagi między pracą a życiem prywatnym. Część osób uważa, że brak gotowości do poświęceń jest charakterystyczny dla tej generacji, a młodzi ludzie mają zbyt wysokie oczekiwania wobec pracy.

Pokolenie Z obejmuje 5,8 mln osób, co stanowi 15,4 proc. populacji Polski. To pierwsze pokolenie wychowane w erze cyfrowej, doskonale radzące sobie z nowymi technologiami.

Badanie uwzględniło czynniki takie jak wynagrodzenie, tempo pracy, perspektywy rozwoju i relacje z kolegami, w kontekście satysfakcji pracowników. Młodsze pokolenie wykazywało większe zadowolenie z elastycznego czasu pracy i możliwości awansu. Wśród osób w wieku 36-45 lat, około jedna czwarta wyraziła satysfakcję z tych aspektów, podczas gdy ponad 50 proc. badanych z pokolenia Z było zadowolonych z możliwości pracy zdalnej.

Jednocześnie niemal 3/4 respondentów nie odczuwa pełnej satysfakcji z pracy, biorąc pod uwagę ogólny zakres odpowiedzi.

Blisko połowa osób z pokolenia Z nie jest zadowolona z wysokości swojego wynagrodzenia.

Pozostałe aspekty środowiska pracy wywołują mniejsze niezadowolenie (od 19 proc. do 30 proc.), przy czym można zauważyć różnice między pokoleniami. Na przykład, tylko około 1/4 przedstawicieli pokolenia Y wyraziła niezadowolenie z dynamiki pracy. W przypadku pokolenia Z była to 1/3.

65 proc. młodych ludzi doświadcza zagubienia i trudności w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości, co często prowadzi do niezadowolenia z życia. Co druga osoba z tego pokolenia odczuwa niespełnione ambicje. Dodatkowo, wielu z nich nie otrzymuje wystarczającego wsparcia ze strony najbliższego otoczenia.

Według badania MindGenic AI, pokolenie Z cierpi z powodu silnego poczucia osamotnienia i niezrozumienia. 60 proc. młodzieży w wieku 12-24 lat odczuwa samotność, a prawie 40 proc. rzadko nawiązuje więzi z innymi ludźmi. Ponad połowa młodych osób czuje się samotna w swoim domu, a 43 proc. często doświadcza samotności w szkole lub na uczelni.

Życie prywatne i realizacja pasji ważniejsze niż kariera zawodowa

Z badania "Pokolenie Z na rynku pracy" przeprowadzonego przez zespół Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas w 2023 r. wynika, że przedstawiciele pokolenia Z kładą większy nacisk na życie prywatne i realizację pasji niż na karierę zawodową i osiągnięcie sukcesu w pracy.

Młodzi ludzie przywiązują większą wagę do wartości poza sferą zawodową, jak wynika z badania. Szczęście (62 proc.), rodzina (60 proc.), realizacja pasji (56 proc.), ochrona środowiska (51 proc.), niezależność i wolność (51 proc.), zdrowie (44 proc.) oraz miłość (37 proc.) są dla nich istotne. Natomiast rozwój kariery i stabilność finansowa, choć ważne, zostały wskazane przez zaledwie 11 i 16 proc. respondentów.

Pokolenie Z mówi "NIE" pracoholizmowi i "TAK" ochronie środowiska

Młodzi ludzie nie chcą powtarzać stylu życia swoich rodziców, którzy poświęcali się pracy bezustannie. Dlatego nie jest zaskakujące, że mają silną potrzebę harmonizowania pracy i życia osobistego, gdzie praca służy realizacji ich własnych potrzeb i aspiracji.

Raport Deloitte z 2022 r. "Pierwsze kroki na rynku pracy" potwierdza, że młode osoby coraz bardziej odrzucają kulturę pracoholizmu. Według danych, tylko 27 proc. studentów w Polsce uważa pracę za wartość samą w sobie i główne źródło satysfakcji.

33 proc. pokolenia Z nie jest skłonnych poświęcić swojego prywatnego czasu i zainteresowań na rzecz obowiązków zawodowych. To nie oznacza jednak braku zaangażowania. Dla nich praca po godzinach symbolizuje brak szacunku dla zdrowia i brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

– Równowagę osiągają w dość prosty sposób. Wychodzą z pracy równo z godziną zakończenia, a także unikają lub odmawiają zajmowania się pracą po godzinach. I nie jest to działanie „programowe”, ale naturalne i intuicyjne – komentuje Paweł Gniazdowski, senior advisor w Lee Hecht Harrison Polska.

Dla pokolenia Z środowisko ma duże znaczenie. Według badań Deloitte, sześć na dziesięć młodych osób wyraża zaniepokojenie dotyczące środowiska. Ich obawy przekładają się na konkretne działania społeczne. Ponadto, większość respondentów na całym świecie podkreśla, że przed podjęciem pracy w danej firmie badają jej wpływ na środowisko.

Młodym ludziom brakuje odpowiednich autorytetów

Jak podkreśla Kewin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej młodzi ludzie potrzebują przede wszystkim wzorców. Mogą być nimi zarówno przedstawiciele starszych generacji, jak i młodzi ludzie pełniący role przywódcze.

- Ludzie z tak zwanego pokolenia Z potrzebują wizji i inspiracji do działania. Potrzebują człowieka, który ich poprowadzi, który powie, że to jest właśnie sposób na zmianę świata. Inspiracja i wizja to dwa najważniejsze czynniki - mówił Lewicki podczas inauguracji Europejskiego Forum Młodych Liderów, wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

Lewicki zaznacza, że młodzi ludzie potrzebują większej empatii, co jest często brakującym elementem i prowadzi do konfliktów między liderami różnych pokoleń.

- Młode pokolenie potrzebuje również liderów, którzy są otwarci na nowy świat. Tutaj też pojawia się obawa, że liderom starszego pokolenia brakuje otwartości i życia zgodnie z zasadami tolerancji, równości, empatii – dodaje Lewicki.

Młodzi ludzie mają ogromne możliwości zawodowe, ale często brakuje im wsparcia i mentorów, którzy mogliby ich poprowadzić i podzielić się wiedzą. Praktyczne i nowoczesne narzędzia do realizacji ich talentów i ambicji byłyby niezwykle cenne.

