Informatycy dyskryminowani ze względu na wiek. "To nieprzyzwoite"

Sprawa dyskryminacji ze względu na ... wiek 29-letniego informatyka obiegła media po tym jak wypłynęła w badaniach brytyjskiego CWJobs. Agencja ta sprawdzała rynek pracy dla informatyków. Jak się okazało, sprawa 29-latka jest tylko jedynym przykładem dyskryminacji. Badanie pokazało, że 41 proc. pracujących na stanowiskach informatycznych zaobserwowało dyskryminację w swoim miejscu pracy.

Komentarz zapytaliśmy Aleksandrę Kubicką, HR business partner w No Fluff Jobs. Portal zajmuje się pośrednictwem pracy dla sektora IT.

- Wydaje się niemożliwe, ale jednak wyniki brytyjskiego badania potwierdzają zjawisko (dyskryminacji). W Polsce się z tym nie spotkałam i mam nadzieję, że nigdy nie spotkam - mówi portalowi PulsHR.pl Kubicka.

Po czym przypomina, że Kodeks Pracy zabrania dyskryminować pracowników ze względu na wiek. - W mojej opinii, jest to również nieprzyzwoite - dodaje.

Jak zauważa ekspertka, programiści z dużym doświadczeniem zawodowym i wysokimi kompetencjami są najbardziej pożądanymi pracownikami. Co ważne, wiek około trzydziestki to właśnie złoty środek między doświadczeniem a młodością. - 29-latkowie to przecież młodzi ludzie! - kontynuuje Kubicka. - Jestem bardzo ciekawa, czym kierują się pracodawcy, którzy podejmują decyzje (o ich dyskryminacji). O pracowniku powinny świadczyć jego umiejętności i kompetencje, nie wiek.

W sektorze IT niezmiennie brakuje wykwalifikowanych pracowników. - Jest to rynek pracownika i myślę, że jeszcze długo to się nie zmieni - akcentuje przedstawicielka No Fluff Jobs. - Potwierdzają to nasze obserwacje na portalu. W porównaniu do 2018 r., liczba ofert na naszym portalu jest o 39 proc. większa, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na pracowników IT. Obserwujemy również ponad dwukrotny wzrost liczby aplikujących kandydatów w roku 2019 względem roku 2018 (131 proc.).

Kandydatów w sektorze IT starających się o pracę cechują wysokie wymagania finansowe oraz konkretne preferencje co do miejsca i warunków pracy. - Stanowi to wyzwanie dla niektórych pracodawców przy rekrutacji i zatrzymaniu pracownika w firmie. A w ofertach mogą przebierać - przypomina Kubicka.