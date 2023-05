Influencer najmniej szanowanym zawodem w Polsce. Youtuber tylko oczko wyżej

- Analiza rankingu dostarcza cennych informacji nie tylko na temat samej hierarchii zawodów w społecznej percepcji, ale jest również źródłem wiedzy o aktualnych potrzebach i wartościach polskiego społeczeństwa. Mocny i stabilny wizerunek takich profesji jak strażak, ratownik medyczny czy profesor uniwersytetu świadczą o powszechnym uznaniu dla takich cech jak pomoc innym, odpowiedzialność społeczna oraz wyższe wykształcenie. Polacy są konsekwentni również w negatywnych uczuciach, o czym świadczy niska od lat pozycja twórców internetowych oraz polityków. Okazuje się, że sama popularność, częsta obecność w mediach, marketingowa kreatywność czy krasomówstwo nie przyczyniają się, zdaniem Polaków, do tworzenia dobra społecznego w takim samym stopniu, co ratowanie zdrowia i życia - komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research.

W roku 2023, podobnie jak w latach ubiegłych, podium zdominowane jest przez dwa zawody - strażaka oraz ratownika medycznego. Pierwszy z nich poważany jest przez 84 proc. Polaków, drugi przez 83 proc. W poprzednich edycjach badania dwa pierwsze miejsca były dokładnie takie same.

O trzecie miejsce w rankingu od lat rywalizują pielęgniarki i lekarze. W 2023 roku, ostatnie miejsce na podium zajęły pielęgniarki, z wynikiem 75 proc. Pozostałe miejsca w czołówce zawodów cieszących się społecznym uznaniem objęli kolejno: lekarze (74 proc.), profesorowie wyższych uczelni (69 proc.), farmaceuci (68 proc.), górnicy (62 proc.) oraz inżynierowie (60 proc.).

źródło: badanie SW Research

Polityk, youtuber i influencer z najgorszym wynikiem

Wśród profesji cieszących się najmniejszym zaufaniem znajdują się influencerzy, youtuberzy i działacze partii politycznych.

Również w przypadku listy najmniej poważanych zawodów można mówić o pewnej stabilizacji w latach 2021-23. Ostatnie dwie pozycje wymieniają między sobie influencerzy i youtuberzy, których poważaniem darzy średnio 13 proc. polskiego społeczeństwa. Pozostałe pozycje (od 36 do 32) z końca tabeli to domena polityków: działaczy partyjnych (14 proc.), posłów (16 proc.), ministrów (20 proc.) oraz radnych (21 proc.).

źródło: badanie SW Research

Specjaliści IT i adwokaci w górę, przedsiębiorcy i robotnicy w dół

W środkowej części rankingu można zaobserwować pewną dynamikę. Na znaczeniu zyskał informatyk, analityk systemów komputerowych, który z miejsca 12. w 2021 awansował na 9. pozycję. Jeszcze większy skok, choć nieco niżej, bo z 19. na 14. miejsce odnotował zawód adwokata.

Ku dołowi tabeli przesunął się za to właściciel dużej firmy, zajmując 22. pozycję i spadając o 6 miejsc względem 2022 r. Tendencja spadkowa dotyczy również zawodu robotnika wykwalifikowanego (np. tokarza, murarza), którego pozycja spada sukcesywnie od 2021 r. Wówczas zajmował on 6. pozycję, podczas gdy w 2023 r. dopiero 12.

- Wzrost prestiżu specjalistów IT może wynikać z rosnącego znaczenia technologii cyfrowych, w szczególności rozwoju w kierunku sztucznej inteligencji (AI) oraz automatyzacji wielu procesów. To też by tłumaczyło istotny spadek prestiżu robotnika wykwalifikowanego czy pracownika call-center, których praca może być postrzegana jako zastępowalna w niedalekiej przyszłości. Z kolei przesunięcie się w górę profesji adwokata może świadczyć o dynamice w obszarze legislacji i wzroście popytu na usługi prawnicze. Z kolei pogorszenie się sytuacji materialnej wielu Polaków i niepewność o przyszłość finansową mogło osłabić postrzeganie przedstawicieli świata biznesu, właścicieli dużych firm. Może być to efekt krytyki wobec korporacyjnej kultury lub rosnących nierówności dochodowych – uzupełnia Piotr Zimolzak.

źródło: badanie SW Research

W tym roku po raz pierwszy oceniano takie zawody jak: farmaceuta/aptekarz, trener biznesu/coach, pracownik HR oraz pracownik call-center.

Przedstawiciele zawodu farmaceuty od razu trafili do czołówki zestawienia zajmując 6. pozycję, zaraz za profesorem uniwersytetu. Co ciekawe, Polacy uplasowali specjalistów ds. kadr (29 miejsce) i coachów (31 miejsce) pomiędzy przedstawicielami stanu duchownego (30 miejsce). Najmniej udany debiut zaliczył pracownik call-center, który zajął 32 pozycję tuż przed politykami i twórcami treści internetowych.

