Indeks niepokoju w górę. Połowa Polaków boi się o pracę

Firma doradcza Deloitte przedstawiła we wtorek 20 kwietnia wyniki najnowszej edycji badania Global State of the Consumer Tracker, w którym przedstawia nasze odczucia związane z pandemią.

Wzrost indeksu niepokoju z -1 proc. pod koniec lutego do 13 proc. w ostatnich dniach pierwszego kwartału tego roku oznacza największy w ciągu miesiąca skok niepokoju wśród wszystkich badanych krajów Europy.

Mocno wzrosła liczba osób, które obawiają się powrotu do pracy stacjonarnej.

Poziom obaw wywołanych pandemią wzrósł w Polsce o 14 pkt proc. w ciągu miesiąca. W tej chwili opracowany przez Deloitte indeks niepokoju (różnica netto między osobami, które zgodziły się ze zdaniem „Jestem bardziej zaniepokojony niż tydzień temu” oraz tymi, które zaprzeczyły) wynosi 13 proc. Tyle samo co w RPA i we Włoszech. Tym samym jesteśmy na trzecim miejscu na świecie z najwyższym poziomem lęku, za Indiami i Chile.

- To, co w tej chwili obserwujemy w naszych badaniach, to efekt dużej liczby zachorowań z przełomu marca i kwietnia oraz trzeciego lockdownu. Wzrost poziomu naszego indeksu niepokoju o 14 pkt proc. jest największy spośród krajów europejskich. Jednak sama tendencja wzrostowa i reakcje Polaków na tle Europy nie są niczym odosobnionym. Poza Hiszpanią indeks niepokoju zwiększył się we wszystkich badanych przez nas krajach europejskich – we Włoszech i we Francji o 7 pkt proc. W Niemczech, gdzie władze rozważają wprowadzenie godziny policyjnej, indeks niepokoju zwiększył się natomiast o 13 pkt proc., więc niewiele mniej niż w Polsce - mówi Michał Tokarski, partner, lider sektora dóbr konsumenckich w Polsce, Deloitte.

Ekspert zauważa przy tym, że mimo tego wzrostu Niemcy najmniej obawiają się pandemii, a indeks niepokoju wynosi tam -26 proc. i po raz kolejny jest najniższy na świecie.

Rośnie strach o pracę

- Prawie połowa z nas niepokoi się o utrzymanie pracy. W ciągu miesiąca takich odpowiedzi przybyło o 3 pkt proc. To już 49 proc. z nas, to drugi wynik w Europie po Hiszpanii, gdzie utraty zatrudnienia obawia się dokładnie połowa zapytanych przez nas mieszkańców tego kraju. Dla porównania we Francji i Niemczech odpowiadała tak jedna czwarta respondentów - wylicza John Guziak, partner i lider ds. kapitału ludzkiego w Deloitte Polska.

Czytaj więcej: Monitor Rynku Pracy. Sytuacja na rynku pracy stabilizuje się Eksperci Deloitte zapytali również o wątki dotyczące życia zawodowego Polaków. Niestety odwrócił się trend spadkowy, jaki można było zaobserwować od czterech miesięcy. Podczas gdy na początku marca jedynie 18 proc. Polaków obawiało się powrotu do biura, miesiąc później odpowiedziało tak 31 proc. zapytanych. Większe obawy mieliśmy tylko w listopadzie, kiedy w badaniu odnotowano najwyższy w historii poziom niepokoju Polaków, który wówczas dotyczył powrotu do pracy stacjonarnej. Sporo, bo aż o 10 pkt proc. przybyło także nad Wisłą osób, które w ciągu najbliższych trzech miesięcy zamierzają ograniczyć korzystanie z komunikacji publicznej, będącej często głównym środkiem transportu do biura. Pieniądze na czarną godzinę Z badania wynika, że tylko 16 proc. Polaków nie ma obaw związanych ze stanem swoich oszczędności, a 14 proc. nie martwi się o spłatę kredytów i o ile o 3 pkt proc. ubyło konsumentów, którzy martwią się stanem swoich oszczędności (61 proc.), o tyle nieco wzrosła w ciągu miesiąca liczba Polaków, dla których spłata zadłużenia jest powodem do niepokoju (63 proc.). - Większe niż przed miesiącem są także niepokoje dotyczące bieżącej sytuacji finansowej. 30 proc. z nas obawia się problemów z uregulowaniem nadchodzących płatności. W Europie wyprzedzają nas w tym jedynie konsumenci w Hiszpanii. Z 33 do 37 proc. wzrosła też liczba Polaków, którzy wolą odłożyć w czasie większe zakupy – podobnie jak we Francji i wspomnianej Hiszpanii. Z krajów europejskich najczęściej odpowiadali tak Włosi. Z większymi wydatkami wstrzymuje się aż 46 proc. z nich - mówi Przemysław Szczygielski, partner i lider sektora finansowego w Deloitte Polska. Warto przytoczyć tu wyniki badania "Zadłużenie Polaków" przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Wynika z nich, że 30 proc. Polaków mających długi nie radzi sobie z ich spłatą. 61,5 proc. czuje się nimi przytłoczonych. Najczęstszy powód niepłacenia to zbyt małe dochody - wskazuje tak prawie 27 proc. badanych. Z kolei 26 proc. respondentów, podaje, że na przeszkodzie w spłacie stanęły niespodziewane wydatki, jak leczenie, naprawa samochodu lub sprzętu domowego. Co piąta osoba nie jest w stanie regulować zobowiązań, bo mocno odczuła wzrost bieżących, podstawowych wydatków, jak czynsz, prąd, woda, gaz, jedzenie czy środki czystości, a blisko 14 proc. straciło pracę. *** Najnowsza edycja badania Deloitte była 17. przeprowadzoną globalnie i 14., w której wzięli udział konsumenci z Polski. W sumie eksperci przebadali 18 krajów, oprócz Polski byli to mieszkańcy Australii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Włoch, Japonii, Meksyku, Holandii, Korei Południowej, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chile oraz RPA. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia.

