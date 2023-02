Imigracja z Ukrainy będzie mniejsza, ale z dużym wpływem na rynek pracy

Z danych Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (urząd ONZ) wynika, że do państw Europy dotarło ponad 8 milionów uchodźców z Ukrainy. To zgodnie z wyliczeniami o ponad połowę więcej niż liczba uchodźców odnotowanych w Europie do połowy roku 2022.

Z informacji przekazywanych przez stronę ukraińską wynika, że na jedno miejsce pracy przypada dziewięciu bezrobotnych. Według prognoz Narodowego Banku Ukrainy stopa bezrobocia na Ukrainie wynosić będzie w tym roku 26 proc.

Czy ta sytuacja sprawi, że wrośnie liczba osób, które z Ukrainy postanowią w najbliższym czasie wyjechać? Zdaniem prof. dr hab. Izabeli Grabowskiej z Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością Akademii Leona Koźmińskiego taki scenariusz jest mało realny.

- Nie spodziewamy się kolejnej tak nagłej fali, jak w pierwszych dniach i tygodniach po 24 lutego 2022 r., także dlatego, że cyrkulacyjny ruch graniczny odbywa się w trybie ciągłym i systematycznym. Od lutego 2022 ukraińsko-polską granicę przekroczyło 10 milionów Ukrainek i Ukraińców, z czego ponad 8 milionów wróciło. Trzeba też zwrócić uwagę, że były to wielokrotne przekroczenia tych samych osób. Kryzys humanitarny się pogłębia, głównie na terenach Ukrainy, zwłaszcza dla tych osób, które nie mają środków, są przywiązane do ziemi i nie zdecydowały się nawet na migrację wewnątrz Ukrainy - wyjaśnia.

Maciej Duszczyk, specjalista od migracji z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, również podkreśla, że jest to mało prawdopodobne. Gdyby jednak nagle wzrosła liczba uchodźców, niezbędna będzie współpraca na poziomie całej Unii Europejskiej.

- Gdyby zaistniała taka sytuacja, tylko ścisła współpraca w ramach Unii Europejskiej pozwoliłaby poradzić sobie z takim wyzwaniem. Bez Unii i ścisłej współpracy, podobnej do tej, z którą mamy aktualnie do czynienia, jednak na większą skalę, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić sami - mówi Duszczyk.

- Sytuację migracyjną w Polsce porównuję do szklanki, która jest prawie pełna. Możemy dolać parę kropel i ta woda nam się nie przeleje. Jeśli jednak chluśniemy z drugiej szklanki, wówczas pojawia się problem. Dlatego w tym scenariuszu tylko współpraca w ramach Unii pozwoli nam poradzić sobie z tym wyzwaniem - dodaje.

Punkt recepcyjny w Medyce, marzec 2022 roku (fot. PTWP)

Konflikt się kończy i co dalej? Ukraińcy wrócą do kraju czy zostaną w Polsce?

Wpływ na poziom migracji może mieć także zakończenie konfliktu zbrojnego.

- Drugi scenariusz oznacza współpracę ekonomiczną. Otwieranie rynku pracy dla Ukraińców, tak by zarabiali tu pieniądze i transferowali je do kraju. Pamiętajmy, że zanim przyjdą fundusze i pojawią się inwestycje, Ukrainę trzeba będzie utrzymać. Sytuację można trochę porównać do początku lat 90., kiedy Polska zaczęła wychodzić z komunizmu. Wówczas Niemcy postanowiły w pewnej części otworzyć swój rynek pracy dla Polaków. Tak, by można było transferować pieniądze do swoich gospodarstw domowych. My musimy zrobić dokładnie to samo - wyjaśnia Maciej Duszczyk.

Działania powinny być dwustronne.

- Z jednej strony należy już dziś zacząć odbudowywać rynek pracy na Ukrainie, np. poprzez gwarancje kredytowe m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla przedsiębiorstw inwestujących w Ukrainie i nawiązujących kontakty gospodarcze z firmami, które przetrwały, a z drugiej tym, którzy nie znajdą pracy na miejscu, dawać szansę na pracę w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Sukces ekonomiczny Ukrainy jest wcale nie mniej znaczący jak sukces militarny. Ten drugi oczywiście w dłuższej perspektywie - dodaje Duszczyk.

Izabela Grabowska zaznacza, że wpływ na podejmowanie decyzji o ewentualnych powrotach do kraju będzie miał poziom strat wojennych na Ukrainie.

- Skala powrotów do Ukrainy po zakończeniu wojny będzie wprost proporcjonalna do skali zniszczeń, czasu trwania wojny i tego, co w tym czasie uda się tym osobom zbudować za granicą. To znaczy im dłużej będzie trwała wojna i im większe będą zniszczenia, tym prawdopodobnie mniej ludzi wróci w pierwszym okresie po wojnie, choć tuż po Powstaniu Warszawskim u bram miasta stanęło 200 tys. ludzi, więc nigdy nic nie wiadomo - wyjaśnia.

Zauważa, że część migrantów wojennych będzie cyrkulować.

- Żyć wahadłowo – trochę tu, trochę tam. Będą przywozić pieniądze migracyjne (ang. economic remittances), wspierać rodziny, remontować i odbudowywać domy i mieszkania. Połowa uchodźców zostanie w Polsce i w innych krajach i będzie wspierała Ukrainę siłami diaspory. Część pracowników wróci z zagranicznymi firmami, w których znaleźli pracę na uchodźstwie, a które teraz będą odbudowywały Ukrainę - dodaje.

Czy czeka nas kolejna fala migracji – pytamy agencje pracy tymczasowej

Jesienią 2022 roku spodziewano się dużej fali migracyjnej spowodowanej zbliżającą się zimą. Wzmożonego ruchu na granicach nie zaobserwowano, nawet w momencie zintensyfikowanych ostrzałów ukraińskich miast.

- Nawet agresywny atak na infrastrukturę krytyczną przez Rosjan nie spowodował kolejnej masowej fali uchodźczej, co pokazuje, że Ukraińcy to dumny naród i nawet brak ogrzewania zimą nie jest w stanie ich złamać. Ukraina otrzymuje od Zachodu, NATO, w tym Polski coraz większą pomoc - zauważa Tomasz Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal.

- Wiemy ze swoich źródeł, że najwięcej Ukraińców przebywających w Polsce szuka pracy tymczasowej, żeby mieć pieniądze na najbliższe kilka miesięcy, pół roku i taką pracę im dostarczamy. Wiele osób wróci do domu, jak tylko skończy się zima, nawet jeśli nasilą się ataki w dużych miastach - tak było też rok temu - dodaje.

Jaka będzie przyszłość?

- Pytanie, czy w ogóle kolejna fala migracji będzie. Naszym zdaniem nie. Była zapowiadana w mediach wielka fala migracji w zimie, jednak skończyło się na zapowiedziach. Dopóki nie nastąpi znaczący przełom w wojnie w Ukrainie, raczej nic się nie zmieni. Zima się kończy, więc Ukraińcom łatwiej będzie funkcjonować w swoim kraju - mówi Katarzyna Kruczała, wiceprezes Pajmon CPT.

Wpływ na podejmowanie decyzji o ewentualnych powrotach do kraju będzie miał poziom strat wojennych na Ukrainie (fot. PTWP)

Wiele zależeć będzie od militarnej strony konfliktu.

- Jeśli sytuacja w Ukrainie będzie się utrzymywała na podobnym poziomie jak obecnie, to nie powinniśmy się spodziewać nowej dużej fali migracji. Jedynie zaostrzenie działań zbrojnych spowodowałoby kolejny znaczący napływ obywateli Ukrainy. Oczywiście rosnące bezrobocie w Ukrainie będzie powodem, dla którego kolejni obywatele będą przyjeżdżać do Polski, ale nie należy się tutaj spodziewać zdecydowanego wzrostu migracji - komentuje Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający Otto Work Force Central Europe.

Na rolę przebiegu działań zbrojnych uwagę zwraca także Tetiana Hrytsyk z Job Impulse.

- Jeżeli Rosja będzie nadal prowadziła wojnę wyniszczającą miasta ukraińskie, część ludzi znów będzie zmuszona ewakuować się z miejsc najbardziej zagrożonych i zniszczonych. Natomiast nie zmieni się struktura uchodźców, nadal będą to kobiety z dziećmi i osoby starsze - zauważa.

Marcin Kołodziejczyk, dyrektor rekrutacji międzynarodowej Platformy Migracyjnej EWL, prognozuje, że nie będziemy mieli do czynienia z powtórką sytuacji z pierwszych miesięcy wojny.

- Kolejne fale napływu uchodźców zależą już przede wszystkim od sytuacji na froncie oraz potencjalnej intensyfikacji zagrożenia ze strony Rosji w kontekście celów cywilnych i bombardowań miast. Wciąż jednak nie podejrzewamy, żeby w 2023 roku powtórzyła się sytuacja z pierwszego półrocza 2022 roku. Przewidujemy jednak, że ewentualna kolejna fala migracji będzie mniej spontaniczna, raczej skierowana na poszukiwanie pracy w całej Europie, co będzie wiązało się z czasowym obniżeniem oczekiwań kandydatów względem pracy i zarobków - wyjaśnia.

Z ostatniego raportu przygotowanego przez Platformę Migracyjną EWL we współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że większość uchodźców przybyła do naszego kraju w ciągu pół roku od rozpoczęcia wojny.

- Szacujemy, że 20-30 proc. migrantów wróci na Ukrainę po zakończeniu wojny, choć oczywiście na razie są to wstępne szacunki. Są jednak osoby, które nie będą miały dokąd wrócić. Chodzi m.in. o mieszkańców Charkowa lub innych miast zniszczonych przez Rosję. Ci Ukraińcy odłożą powrót do domu i osiedlą się w Polsce na dłużej. Większe jest prawdopodobieństwo, że zostaną w Polsce kobiety z przyzwoitą pensją i stałymi umowami o pracę. Będą starały się ściągnąć swoich mężów z Ukrainy, aby połączyć rodziny w Polsce czy innym kraju UE - zauważa Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

- Trzeba jednak mieć świadomość, że mężczyźni po wojnie niechętnie będą opuszczali ojczyznę. Zostaną raczej na miejscu, by odbudowywać to, co zostało zniszczone. A to oznacza, że nie przyjadą oni do Polski, co może z kolei oznaczać problem dla naszego rynku pracy, w tym głównie w takich branżach jak transport czy budowlanka - dodaje.

W każdym scenariuszu najważniejsi są ludzie i ich kapitał

- Rozwój kapitału ludzkiego migrantek i migrantów wojennych powinien być priorytetem w każdym wymiarze i z każdej perspektywy. Zarówno polskiej, ponieważ wzbogacają polską gospodarkę, jak i ukraińskiej – ich kapitał ludzki, doświadczenia zdobyte w Polsce będą potrzebne przy odbudowie Ukrainy – zarówno na miejscu, jak i poprzez działania i wsparcie diaspory - tłumaczy Izabela Grabowska.

- Dlatego Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością ALK stworzyło portal diagnostyczno-badawczy Moja Migracja z natychmiastową informacją zwrotną (www.mojamigracja.org, także po ukraińsku i angielsku) dla wspierania migrantów i migrantek z Ukrainy i migrantów powrotnych, także do Ukrainy, aby poznali wartość swoich zasobów na rynku pracy i porównali się z innymi - dodaje.

W celu realizacji tych zadań ALK nawiązało współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, z filiami w Radomiu i w Płocku oraz miejskim Urzędem Pracy w Warszawie.

- Będziemy szkolić doradców zawodowych. Nawiązaliśmy również współpracę z Ukraińskim Domem w Warszawie i Fundacją Ukraina, Instytutem Praw Migrantów we Wrocławiu i będziemy szkolić konsultantów do pracy z Moją Migracją - wyjaśnia Izabela Grabowska.

Zdecydowana większość uchodźców może borykać się z zespołem stresu pourazowego (fot. PTWP)

Kolejną, obok aktywizacji zawodowej, kluczową kwestią jest wsparcie zdrowia psychicznego. Zarówno uchodźców, którzy już są w Polsce, jak i tych, którzy do naszego kraju zdecydują się przyjechać.

- Tym, co może być charakterystyczne dla kolejnej fali osób przybywających z Ukrainy, jest chroniczny kryzys, czyli doświadczanie trudnej, kryzysowej sytuacji od dłuższego czasu/w dłuższej perspektywie czasu. Wpływa to negatywnie na kondycję fizyczną i psychiczną, doprowadza do wyczerpania emocjonalnego oraz fizycznego. Osobie towarzyszy poczucie bezradności, bezsilności, lęk, obniżone samopoczucie, frustracja, gniew czy brak poczucia sprawiedliwości… Nierzadko również objawy psychosomatyczne. Jeśli doświadczamy sytuacji kryzysowych, niezwykle ważne jest wsparcie z zewnątrz – społeczne i przede wszystkim profesjonalne z obszaru zdrowia fizycznego i psychicznego - zauważa psycholog Marta Drinčić, ekspertka Helping Hand.

Jak dodaje, zdecydowana większość z nich może borykać się z zespołem stresu pourazowego.

- Dużym wyzwaniem będzie pomoc osobom z Ukrainy w odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa. Wiele osób może doświadczyć PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), co jest wynikiem reakcji na silny stres. Wymaga to specjalistycznego wsparcia zarówno terapeutycznego, jak i farmakologicznego - dodaje Drinčić.

