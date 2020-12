Ile zostanie z pracy zdalnej? Coraz mniej osób pracuje z domu

W III kwartale 2020 roku rynek pracy powoli wracał do normy. Spadła liczba osób pracujących, które z przyczyn związanych z pandemią koronawirusa nie mogły wykonywać swojej pracy czy też obcięto im godziny. Coraz mniej osób pracowało również z domu.

W III kwartale 2020 r. w naszym kraju pracowało 16512 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału było to więcej o 238 tys. osób, czyli o 1,5 proc. Natomiast w stosunku do sytuacji rok wcześniej odnotowano spadek o 107 tys., tj. 0,6 proc.. Wzrost w większym stopniu dotyczył kobiet niż mężczyzn.

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania zwiększenie liczby pracujących w ujęciu kwartalnym dotyczyło w szerszym zakresie mieszkańców miast – wyniosło ono 177 tys., tj. 1,8 proc., a w ujęciu rocznym odnotowano spadek o 62 tys., tj. 0,6 proc. Wśród mieszkańców wsi liczebność pracujących wzrosła o 61 tys., tj. 0,9 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale zmniejszyła się w odniesieniu do sytuacji sprzed roku (o 45 tys., tj. o 0,7 proc.).

Jednak nie wszystkie osoby, które miały pracę miały możliwość ją wykonywać. GUS podał, że w III kwartale 2020 r. 1555 tys. osób posiadało pracę, ale jej nie wykonywało w badanym tygodniu,. Stanowiło to 9,4 proc. ogółu pracujących (analogiczne zbiorowości w poprzednim kwartale oraz przed rokiem liczyły odpowiednio: 1962 tys., tj. 12,1 proc. oraz 1614 tys. osób, tj. 9,7 proc.).

W ramach tej zbiorowości „tylko” 97 tys. (tj. 6,2 proc.) wskazało, że miało to bezpośredni związek z pandemią COVID-19 (w poprzednim kwartale było to aż 1221 tys. osób, co stanowiło 62,2 proc. wszystkich osób niewykonujących pracy w badanym tygodniu).

Grafika GUS

Krócej i z domu

- Szczególnie istotną grupą są tu osoby, które jako przyczynę niewykonywania pracy w badanym tygodniu podały przerwę w działalności zakładu pracy - w III kwartale 2020 było ich 65 tys. (z czego dla 36 tys. przerwa ta związana była bezpośrednio z pandemią COVID-19). W stosunku do sytuacji zaobserwowanej w poprzednim kwartale odnotowano znaczący spadek liczebności grupy pracujących niewykonujących pracy z tego powodu (w II kw. 2020 r. było to 684 tys., z czego dla aż 675 tys. przerwa ta była bezpośrednio związana z pandemią) - wyliczają autorzy badania.

Co więcej, w omawianym okresie duża grupa pracowników nadal była zmuszona pracować krócej, niż w "normlanych czasach". Było to 102 tys. osób, czyli mniej w stosunku do poprzedniego kwartału (o 411 tys.), natomiast więcej o 81 tys. w odniesieniu do III kwartału 2019 r. W ramach opisywanej grupy 76 tys. osób (tj. 74,5 proc.) wskazało, że sytuacja ta miała bezpośredni związek z pandemią COVID-19. W II kwartale 2020 było to 504 tys. osób (tj. 98,2 proc.).

Grafika GUS

Dodatkowo nadal widoczny był wpływ pandemii COVID-19 na miejsce wykonywania pracy. W III kwartale 2020 r. liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 1131 tys. (co stanowiło 6,8 proc. wszystkich pracujących) i zmniejszyła się w stosunku do II kwartału 2020 r. o 993 tys. osób, zaś wzrosła do analogicznego okresu poprzedniego roku o 398 tys. osób.

W III kwartale 2020 wśród tej zbiorowości 520 tys. osób (tj. 46,0 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 498 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej).