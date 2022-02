Ile wynoszą składki na ZUS w 2022 roku? Do kiedy trzeba je zapłacić?

Jakie składki na ZUS obowiązują w całym 2022 roku? Ile wyniesie wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy? Co jest istotne przy obliczaniu składki zdrowotnej w 2022 roku? Jakie daty są kluczowe i o jakich dokumentach nie można zapomnieć?

Składki ZUS, czyli ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, podlegają odliczeniu od dochodu. Dotyczy to zarówno składek zapłaconych w kraju, jak i poza jego granicami.

Podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód pomniejszony o odliczenia, które zostały określone w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczeniu podlegają zarówno opłacone osobiście składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz należności za osoby współpracujące, jak i potrącone przez płatnika ze środków podatnika.

Możliwość odliczenia składek ZUS posiada zatem zarówno przedsiębiorca, jak i podatnik, za którego składki do ZUS odprowadza płatnik.

Składki na ZUS są obowiązkowe: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy (opłacany tylko w określonych warunkach); oraz dobrowolne: ubezpieczenie chorobowe.

Jeśli nie jesteś uprawniony do żadnych ulg, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane są od podstawy nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. wynosi 5922 zł. Składki naliczane będą więc od kwoty 3553,20 zł i wynosić będą:

- na ubezpieczenie emerytalne - 693,58 zł (19,52 proc,),

- na ubezpieczenie rentowe 284,26 zł (8 proc.),

- na ubezpieczenie chorobowe (składka dobrowolna) - 87,05 zł (2,45 proc.)

- na ubezpieczenie wypadkowe - 59,34 zł (1,67%)

- składka na Fundusz Pracy - 87,05 zł (2,45%)

- składka zdrowotna, wyliczana indywidualnie.

Dla tych przedsiębiorców pełne składki ZUS w 2022 r. wynoszą 1211,28 zł + składka zdrowotna. Jeśli nie opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe pełne składki wynoszą 1124,23 zł + ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z preferencyjnych składek (przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności), składki na ubezpieczenia społeczne opłacają od najniższej podstawy, która w 2022 roku wynosi 903 zł (kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku):

- na ubezpieczenie emerytalne - 176,27 zł (19,52 proc. )

- na ubezpieczenie rentowe - 72,24 zł (8 proc.)

- na ubezpieczenie chorobowe (składka dobrowolna) - 22,12 zł (2,45 proc.)

- na ubezpieczenie wypadkowe - 15,08 zł (1,67 proc.)

- składka zdrowotna - 270,90 zł.

Dla tych przedsiębiorców pełne składki ZUS w 2022 r. wynoszą 285,71 zł + składka zdrowotna 270,90 zł, co w sumie daje 556,61 zł.

Ulga na start zwalnia ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Z ulgi można zrezygnować, wówczas opłacane są składki od podstawy nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku obliczania wysokości składki zdrowotnej w 2022 roku istotna jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. Z danych GUS wynika, że wyniosła ona 6644,39 złotych brutto.

Składka zdrowotna w 2022 roku

Na nowych zasadach, wprowadzonych zapisami Polskiego Ładu, składkę zdrowotną oblicza się od lutego 2022 roku.

Od stycznia 2022 roku każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do samodzielnego ustalania sumy składek ZUS. Zgodnie z nowymi przepisami wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie bowiem od wysokości osiąganego dochodu oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby mające problem z ustaleniem wysokości składki zdrowotnej mogą skorzystać z kalkulatora składki zdrowotnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz: Specjalny kalkulator pomoże przedsiębiorcom obliczyć składkę zdrowotną

W okresie 02.2022-01.2023 podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Przy czym miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Tym samym składka nie może być niższa od kwoty 270,90 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki - 3010 zł).

Składka zdrowotna - ryczałt

Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy rozliczający się uproszczoną formową opodatkowania - ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zdrowotną obliczaną na nowych zasadach.

Ryczałtowcy opłacają składkę zdrowotną według trzech stawek w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Wysokość płaconej składki zależy od wysokości osiąganych przychodów przez podatnika:

- w przypadku rocznego przychodu nieprzekraczającego 60 tys. zł podstawa wymiaru składki wynosi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W tym przypadku w 2022 r. miesięczna składka zdrowotna wynosić będzie 335,94 zł,

- w przypadku rocznego przychodu mieszczącego się w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wymiaru składki wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Podatnicy znajdujący się w tym przedziale przychodów będą płacić miesięczną składkę zdrowotną w wysokości 559,89 zł,

- w przypadku rocznego przychodu przekraczającego 300 tys. zł podstawa wymiaru składki wyniesie 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W tym przypadku składka zdrowotna wynosi 1007,81 zł.

Składka zdrowotna - podatek liniowy

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły także minimalną składkę zdrowotną dla podatników stosujących podatek liniowy.

Jej wysokość nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wzrosło do poziomu 3010 zł, w związku z czym minimalna składka zdrowotna w 2022 roku nie może być niższa niż 270,90 zł.

Uwaga! Jeśli firma przekroczy 5510 złotych, to składka zdrowotna w 2022 wynosi 4,9 proc. dochodu.

źródło: ZUS

Składka zdrowotna - karta podatkowa

Składka zdrowotna w przypadku osób rozliczających się na karcie podatkowej wynosi 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 r. będzie wynosić 270,90 zł.

Składka zdrowotna - ulga na start

Przedsiębiorcy korzystający z Ulgi na start opłacają za siebie wyłącznie składkę zdrowotną.

Od początku 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od wysokości dochodów oraz wybranej formy opodatkowania.

Jeżeli rozliczasz się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9 proc. podstawy wymiaru składki.

Osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w formie podatku liniowego (19 proc.) płacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. podstawy wymiaru składki.

Jeśli podatki dochodowe rozliczane są na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub liniowo, a dochód w danym miesiącu będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu wynosi 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli podatki dochodowe rozliczane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to miesięczna składka zdrowotna wynosi 9 proc. zryczałtowanej podstawy. Z wyliczeń serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców biznes.gov.pl wynika, że w 2022 roku będzie to kwota od 380 zł do 950 zł, w zależności od przychodów.

Jeśli przedsiębiorca rozlicza podatki dochodowe kartą podatkową, to podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku. Składka zdrowotna w 2022 roku wynosi w takim przypadku 270,90 zł miesięcznie.

Składka zdrowotna - wspólnicy spółek

W przypadku wspólników spółek osobowych, komandytowych, jednoosobowej spółki z o.o. oraz osób współpracujących składka zdrowotna będzie wynosić 9 proc. podstawy, którą stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.

Przeciętne wynagrodzenie za ten okres w 2021 r. wyniosło około 6 221,04 zł, co oznacza, że według nowych zasad składka zdrowotna dla wspólników spółki komandytowej wyniesie dokładnie 559,89 zł miesięcznie.

Tym samym wysokość składki zdrowotnej nie będzie uzależniona od deklarowanej podstawy do obliczenia składek ZUS, będzie ona obliczana od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a nie od 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jak do tej pory w przypadku składek minimalnych.

Składka zdrowotna - emeryci

W 2022 r. wzrosła wysokość składki zdrowotnej dla emerytów. Od stycznia 2022 roku wynosi 9 proc. bez możliwości odliczenia od podatku.

Osoby, które przebywają na rencie lub emeryturze, mogą zdecydować się na zwiększenie swoich przychodów i rozpoczęcie prowadzenia lub kontynuowanie własnej działalności gospodarczej. Zgodnie z ogólnymi zasadami, takie osoby zwolnione są z opłacania składki społecznej, jednak nie zawsze zwolnione są z konieczności regulowania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoba będąca na emeryturze czy rencie jest zwolniona z obowiązku opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, jeżeli pobiera ona świadczenie emerytalne/rentowe (brutto) w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku - 3 010 zł) oraz:

- uzyskuje dodatkowe przychody tytułu działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury (1250 zł na początek 2022 r.);

lub

- opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Różnice remanentowe

Resort finansów poinformował, że przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej będą również uwzględniane różnice remanentowe. Będą to mogły robić osoby sporządzające remanent w trakcie roku.

To pozwoli na uwzględnienie stanu remanentu sporządzonego na 1 stycznia 2022 r., czyli takiego, w którym uwzględniono między innymi towary zakupione w 2021 r. Wskazano, że w odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego.

- Zmiany dotyczą też sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r. Chcemy ułatwić przedsiębiorcom wejście w nowy sposób obliczania składki zdrowotnej - wyjaśniał wiceminister finansów Artur Soboń.

Do kiedy trzeba opłacić składki ZUS?

W 2022 r. zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów do ZUS. Kluczowe daty w tym roku to: 5., 15. i 20. dzień miesiąca (nowe terminy dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące).

Do 5. dnia miesiąca rozliczyć muszą się jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

15. dzień miesiąca to nowy termin dla płatników składek posiadających osobowość prawną, czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni.

20. dzień miesiąca to termin dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy spółek osobowych (dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do 10. dnia miesiąca).

Jeśli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, to ostateczny termin płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

Zmiany terminów opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wynikają z regulacji wprowadzonych przez Polski Ład. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) - począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r.

Zmiany w dokumentach rozliczeniowych

Zmiany podstawy wymiaru składki zdrowotnej za osoby prowadzące pozarolniczą działalność od stycznia 2022 r. zmieniają także wzory dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA (dokument, w którym płatnik wykazuje m.in. rozliczenie składek ubezpieczeniowych i wypłacone świadczenia) i ZUS RCA (służy do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych lub rozliczenia wypłaconych im świadczeń).

W nowych dokumentach przedsiębiorcy będą podawali dodatkowe informacje, m.in. formę opodatkowania w danym miesiącu, przychód lub dochód.

Uchylony zostanie raport ZUS RZA (służy do wykazania wypłaconych świadczeń oraz przerw w opłacaniu składek za ubezpieczonych).

Od dokumentów składanych za styczeń 2022 r. rozliczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają wyłącznie temu ubezpieczeniu, nastąpi w raporcie ZUS RCA. Dotyczy to także korekty raportów ZUS RZA za okres 1999-2021.

Przekazywanie dokumentów rozliczeniowych co miesiąc

Kolejne zmiany dotyczą przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą musiały za okres od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

Zwolnienie ze składania dokumentów będzie dotyczyło tylko:

- duchownych,

- osób składających dokumenty za nianie,

- osób, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.