Ich pracę wyceniono na niemal 11 bilionów dolarów. Nie dostają ani grosza

Bez jakiejkolwiek umowy, prawa do urlopu czy wynagrodzenia. Tak w skrócie można opisać pracę, jaką na rzecz najbliższych wykonujemy w domu. Najczęściej obowiązki te spoczywają na kobietach. I choć ich praca jest warta biliony dolarów, to nie dostają one za nią grosza.

Temat nieodpłatnej pracy kobiet (bo to one głównie zostają w domach, by opiekować się bliskimi i organizować życie rodzinne) wraca jak bumerang co roku na początku listopada. A to za sprawą święta, jakie obchodzimy 3 listopada, mowa o Dniu Gospodyni Domowej. Świętują kobiety, które gotują, sprzątają, piorą, robią zakupy, opiekują się dziećmi i bliskimi i za swoją pracę nie dostają wynagrodzenia. Co więcej, ich nieopłacana praca w dużej mierze pozostaje nieuwzględniana w statystykach ekonomicznych. A o jakich kwotach mówimy?

Kilka lat temu dokładnie wyliczyła to międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam. Z jej danych wynika, że kobiety i dziewczynki z całego świata wykonują bezpłatną pracę opiekuńczą przez aż 12,5 miliarda godzin dziennie. Oznacza to, że wartość nieodpłatnej pracy dla globalnej gospodarki wynosi co najmniej 10,8 biliona dolarów rocznie. To ponad trzykrotnie więcej niż globalny przemysł technologiczny.

Autorzy raportu wskazują, że sytuacja jest dużo gorsza w krajach o niskich dochodach, gdzie kobiety na obszarach wiejskich spędzają do 14 godzin dziennie na wykonywaniu bezpłatnej pracy.

Z kolei według danych ONZ całkowita wartość nieodpłatnej pracy kobiet na świecie, takiej jak opieka nad dziećmi, osobami starszymi, dbanie o dom, wynosi od 10 do 39 proc. PKB. Organizacja podkreśla też, że z racji tego, że to kobiety częściej biorą na barki ciężar nieodpłatnej pracy, mają mniej czasu na rozwój zawodowy lub muszą dłużej i ciężej pracować, by móc połączyć domowe obowiązki z pracą na rzecz domu. Według ONZ kobiety wykonują co najmniej dwa i pół razy więcej nieodpłatnej pracy domowej i opiekuńczej niż mężczyźni.

Prawie cztery godziny dziennie na pracę na rzecz domu

Także Główny Urząd Statystyczny sprawdza, jak wygląda ta kwestia w Polsce, jednak robi to raz na dziesięć lat. W badaniu „Budżet czasu ludności” dokonuje m.in. wyceny codziennych prac wykonywanych w gospodarstwie domowym. Ostatnie badanie odnosi się do 2013 roku, kolejne jest przeprowadzane w tym roku.

Jak wyglądała sytuacja w 2013 roku? GUS oszacował wartość rynkową pracy domowej, jaką wykonali w swoich gospodarstwach Polacy na kwotę 20 729 zł na osobę. Mowa tu o wszystkich tych czynnościach, na które poświęcamy czas poza główną pracą zarobkową. Z danych GUS wynika, że na pracę na rzecz domu przeznaczaliśmy średnio 3 godziny i 46 minut w ciągu dnia.

Natomiast warto zaznaczyć, że GUS wyceniając pracę nieodpłatną skorzystał ze stawek wolnorynkowych. Z raportu wynika więc, że tzw. „tygodniówka” liczona za wykonanie obowiązków domowych wyniosła w 2013 roku 385,76 zł (w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa, powyżej 15. roku życia).

Dla kobiety "tygodniówka" była większa i wynosiła 487,67 zł, dla mężczyzny 281,08 zł. W efekcie, w skali miesiąca kobiety za pracę na rzecz domu otrzymałyby dodatkową pensję w kwocie 2113 zł (tj. 58,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2013 roku) zaś panowie 1 218 zł (odpowiednio 33,72 proc. średniej pensji). W skali roku gospodynie domowe wykonały pracę wycenioną na kwotę 26 205 zł, natomiast panowie na sumę 15 104 zł.

Pensja żony dużo wyższa od zarobków niejednego menadżera

Temat podjęła również polska blogerka Ilona Kostecka, która postanowiła wyliczyć ile powinna wynosić miesięczna pensja żony czy partnerki. Inspiracją do podjęcia tego wyzwania były komentarze pod zamieszczonymi przez nią w internecie filmami.

Z jej wyliczeń wynika, że “pensja żony” powinna wynosić co najmniej 26,9 tys. zł miesięcznie. W skali roku to kwota 322,9 tys. zł. Finalna suma mogłaby być jeszcze wyższa, ponieważ, jak zwrócili uwagę komentujący post, blogerka nie uwzględniła wszystkich obowiązków. Skąd taka kwota?

Pensja żony powinna to co najmniej 26,9 tys. zł miesięcznie. W skali roku to kwota 322,9 tys. zł.

W przypadku 50-metrowego mieszkania, koszt sprzątania wynosi około 150 zł, natomiast sprzątanie domu o powierzchni 200 metrów kwadratowych to już wydatek rzędu ok. 500 zł. Samo sprzątanie każdego dnia daje sumę 15 tys. zł miesięcznie. Rocznie to ponad 182 tys. zł.

Kostecka wylicza dalej - niania, która opiekuje się dzieckiem przez osiem godzin dziennie, może zarobić miesięcznie ok. 5 tys. zł (60 tys. zł rocznie), a podkreślić trzeba, że matka nie kończy swojej pracy przy dziecku po ośmiu godzinach. Do wyliczeń dodaje także wynagrodzenia kucharek, których mediana wynosi 4,3 tys. zł. Rocznie to ok. 51,6 tys. zł.

Kostecka podaje także zarobki sex workerek - ok. 200 zł za godzinę świadczenia usług. Przy korzystaniu z ich oferty trzy razy w tygodniu, miesięcznie wydamy 2,4 tys. zł czyli rocznie 28,8 tys. zł.

Żona zostawiła karierę, by zająć się po ślubie domem. Dostanie za to odszkodowanie i emeryturę

Szerokim echem odbiła się w mediach sprawa pewnej hiszpanki Ivany Moral, która w wieku 20 lat biorąc ślub z ukochanym zdecydowała się porzucić karierę zawodową i zająć się domem. W tym czasie jej mąż prężnie rozwijał swoje biznesy i pomnażał zyski. Jednak miłość nie przetrwała, para postanowiła się rozwieść. Wtedy kobieta postanowiła zawalczyć o pieniądze, które straciła decydując się na pełne oddanie rodzinie. Powołała się na zapis w hiszpańskim kodeksie cywilnym, który mówi o tym, że w momencie rozwodu praca na rzecz domu jest uznawana za wkład w utrzymywanie rodziny i daje prawo do odszkodowania.

- Zajmowałam się wyłącznie obowiązkami domowymi. Poświeciłam się wyłącznie dzieciom i mężowi - mówiła 48-latka podczas rozprawy.

Decyzją hiszpańskiego sądu obowiązki domowe wykonywane przez żonę, która po ślubie zrezygnowała z kariery na rzecz rodziny, były pracą. Kobiecie zasądzono odszkodowanie oraz emeryturę. W sumie były mąż Ivany musiał wypłacić jej ponad 204 tys. euro odszkodowania. Kwota została obliczona na podstawie hiszpańskiej stawki minimalnej pomnożonej przez 25 lat nieodpłatnej pracy domowej. Ponadto kobiecie należy się od męża comiesięczne wynagrodzenie - emerytura - w wysokości 500 euro.

