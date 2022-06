Ich brak paraliżuje nasze życie. System nie pomaga wypełnić luki kadrowej

Branża transportowa od lat boryka się z niedoborem kierowców. Barometr Zawodów 2022 klasyfikuje ich jako zawód trwale deficytowy. Co więcej, jak podaje International Road Transport Union (IRU) zbyt mała liczba kierowców to problem całej Europy.

Jak pokazuje raport „Transport drogowy w Polsce 2021+” opracowany przez SpotData na zlecenie związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, transport drogowy towarów jest jedną z trzech największych branż polskiej gospodarki, obok handlu hurtowego i handlu detalicznego. Bezpośredni udział sektora transportu i magazynowania w polskim PKB wynosi 6 proc., ale jego znaczenie dla gospodarki jest znacząco wyższe.

Tak jak duże jest znaczenie sektora, tak duże są problemy kadrowe z jakimi musi się zmagać.

W całym sektorze logistycznym w Polsce pracuje niemal milion osób, a w transporcie drogowym około 750 tys. Popyt na pracę rośnie szybciej niż podaż pracowników, co sprawia, że warunki do rozwoju stają się coraz trudniejsze.

W ostatniej dekadzie przeciętny przyrost zatrudnienia w transporcie drogowym wynosił 4,6 proc. rocznie, podczas gdy praca przewozowa rosła w tempie ok. 6 proc. rocznie.

Szacuje się, że w Europie brakuje około 400 tysięcy kierowców. W Polsce niedobór wynosi 60-80 tysięcy, podobnie jak w Niemczech, większe zapotrzebowanie jest tylko w Wielkiej Brytanii (80-100 tys.).

Z raportu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego wynika, że w ubiegłym roku ponad połowa (56,1 proc.) pracodawców przyznała, że ma problem ze znalezieniem kierowcy. Co gorsza, tendencja ta jest coraz powszechniejsza i narasta w błyskawicznym tempie. W 2018 roku o takich problemach mówiło o 13,1 proc. mniej pracodawców.

25 proc. pracodawców biorących udział w badaniu PITD powiedziało, że rotacja kierowców negatywnie wpływa na realizowanie zleceń w ich firmie. Powoduje także utratę korzyści w postaci mniejszej liczby realizowanych zleceń. 4 na 10 pracodawców twierdzi, że nie ma problemu z rotacją kierowców. Niestety jest to spadek o 15,5 pkt. proc. w porównaniu do roku 2020.

- Kierowcy w czasie pandemii mogli bardziej obawiać się o rynek pracy, dlatego też może rzadziej zmieniali pracodawcę. Natomiast kiedy sytuacja w 2021 roku się uspokoiła, rynek pracy dla kierowców się zmienił - wskazują autorzy raportu.

Z raportu „Transport drogowy w Polsce 2021+” wynika, że brak pracowników jest oceniany jako największe wyzwanie firm transportowych w przyszłości. Firmy oceniły wagę tego wyzwania na 8,1 pkt w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznaczało maksymalną możliwą ocenę wyzwania. Identyczną ocenę uzyskało wyzwanie związane z wprowadzeniem w Unii Europejskiej pakietu mobilności.

Wojna w Ukrainie uderzyła w sektor

I tak już trudną sytuację pogłębiła jeszcze bardziej wojna w Ukrainie. Eksperci nie mają wątpliwości, że największym problemem dla krajowych przewoźników może być ograniczona dostępność kierowców z Ukrainy, w przypadku, gdy wojna będzie trwała kolejne tygodnie czy miesiące.

- Negatywny bilans migracji, który może wyniknąć z mobilizacji i zakazu opuszczania Ukrainy przez mężczyzn w wieku 18-60 lat, a do tego powroty na Ukrainę kierowców pracujących wcześniej w Polsce, aby wstąpić do armii – to czynniki, które mocno wpłyną na możliwości przewozowe naszej branży. Szacuje się, że w pierwszych dniach wojny około 30 proc. ukraińskich kierowców nie stawiło się do pracy i zgłosiło wyjazd na Ukrainę – wyjaśnia Radosław Pelc, analityk ds. sektora transportu i logistyki w Santander Bank Polska.

Pracownik na wagę… każdych pieniędzy

W 2021 roku kierowcy samochodów ciężarowych zarabiali średnio 6310 zł netto (zliczono zarobki pracujących zarówno na trasach lokalnych, jak i zagranicznych). Tym samym ich pensje były o ok. 50 proc. wyższe niż średnia krajowa obliczana przez GUS. Ta w 2021 r. wynosiła mniej więcej 4100 zł netto (5662,53 zł brutto).

Ustalenie pensji kierowców zawodowych jest jednak trudne. Wiele zależy od tego, w jakim systemie pracują, 3/1 czy 2/1 (tygodnie pracy / tygodnie odpoczynku), w cross-trade, kabotażu, czy przewozach bilateralnych. Dodatkowo w branży cały czas mówi się o płaceniu „pod stołem”.

Ciężka praca, duże wymagania i jeszcze dłuższe kolejki

Załatania luki kadrowej nie ułatwia system przepisów, z jakim mierzą się kierowcy. Przedstawiciele branży podkreślają, że jednym z wyzwań przed jakim stoją są… długie kolejki do lekarzy. Zawodowi kierowcy narażeni są na szereg negatywnych czynników, zostawiających ślad na ich zdrowiu. Należą do nich szczególnie: długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, a także długotrwały wysiłek fizyczny. Innymi szkodliwymi czynnikami są też spaliny, hałas, stres czy wibracje. Czynników można wymienić jeszcze więcej, a ich nagromadzenie prowadzi do zwiększonego ryzyka chorób zawodowych.

Do najczęstszych dolegliwości, z którymi zmagają się kierowcy, zaliczamy choroby układu kostno-stawowego, układu krążenia oraz układu nerwowego. Coraz częściej uskarżają się oni także na problemy ze wzrokiem i słuchem, które wynikają z długotrwałego skupiania wzroku w jednym punkcie i nieprzerwanego przebywania w hałasie. Jednak nie wszystkie te problemy klasyfikuje się jako schorzenia zawodowe. Jako takich nie kwalifikuje się np. problemów kardiologicznych oraz nabytych wad postawy.

- Choć wady postawy stopniowo uznaje się za chorobę cywilizacyjną, to charakter pracy ma na to niebagatelny wpływ. To niedobrze, że problemy te nie znajduje się na liście chorób zawodowych i nie są częścią obowiązkowych działań profilaktycznych w ramach medycyny pracy. Zwłaszcza że są to schorzenia przewlekłe, z którymi od momentu zachorowania można się zmagać nawet do końca życia. Dlatego przeciwdziałanie nabytym wadom postawy powinno być stałym elementem opieki zdrowotnej zapewnianej przez pracodawcę, niezależnie od przepisów. Szczególnie w branży transportowej – dodaje Xenia Kruszewska z Saltus Ubezpieczenia

Z danych barometru WHC z września 2021 r. do poradni specjalistycznych odpowiadających za leczenie chorób diagnozowanych najczęściej u kierowców czeka się miesiącami:

- neurochirurdzy – średni czas oczekiwanie na wizytę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej to 9,6 miesięcy.

- kardiolodzy - 5,7 mies.

- okuliści - 4,4 mies.

- ortopedzi - 3,5 mies.

- reumatolodzy - 3,4 mies.

- neurolodzy - 2,9 mies.

