HRlink przejmuje Goldenline. Na czele Arkadiusz Kuchto

HRlink przejmuje Goldenline. Łączą siły i razem chcą stworzyć narzędzie wspierające firmy w poszukiwaniu kandydatów, ich rekrutacji i selekcji oraz onboardingu. W związku ze zmianą Arkadiusz Kuchto, prezes HRlink objął funkcję prezesa Goldenline i rozpoczął integrację struktur obu spółek.

Autor:KDS

• 7 paź 2020 15:01





Arkadiusz Kuchto od 18 lat związany jest z szeroko rozumianym rynkiem usług rekrutacyjnych. (fot. Fotolia)

REKLAMA

Proces łączenia obu platform, który rozpoczęło podpisanie porozumienia pomiędzy spółkami w połowie września br., potrwa kilka miesięcy.

Po jego zakończeniu Goldenline zostanie włączony w struktury HRlink.

Na czele obydwu firm stanął Arkadiusz Kuchto, który blisko 20 lat związany jest z szeroko rozumianym rynkiem usług rekrutacyjnych.

- Decyzja o przejęciu Goldenline wpisuje się długoterminową strategię rozwoju HRlink. Jednym z naszych celów jest zbudowanie kompleksowej platformy HRTech, oferowanej w subskrypcyjnym modelu Software as a Service. Synergia biznesowa i integracja produktów pozwolą na zaproponowanie klientom obu spółek unikalnej oferty w skali kraju i wszechstronnego wsparcia pracodawców w procesie rekrutacji – będzie to jedno z niewielu tak kompleksowych rozwiązań na rynku – tłumaczy Arkadiusz Kuchto, prezes HRlink i Goldenline.

Aplikacja ATS (system elektronicznego wspomagania rekrutacji) stworzona przez HRlink oferuje swoim użytkownikom takie funkcjonalności, jak automatyczne publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych jednocześnie na kilkudziesięciu serwisach ogłoszeniowych, obsługę poleceń pracowniczych, zarządzanie projektami rekrutacyjnymi i bazą kandydatów oraz onboarding online zatrudnianych pracowników. Natomiast użytkownicy serwisu rozwoju zawodowego Goldenline.pl mogą skorzystać z m.in. narzędzi umożliwiających dotarcie do kandydatów i komunikację z nimi, w szczególności poprzez wyszukiwarkę kandydatów czy ogłoszenia rekrutacyjne.

Integracja obu platform pozwoli na stworzenie komplementarnego rozwiązania i zaoferowanie klientom wsparcia na każdym etapie procesu rekrutacyjnego - od pozyskania aplikacji kandydatów, poprzez selekcję najlepszych zgłoszeń do wdrożenia nowych pracowników do pracy w organizacji. Po zakończeniu procesu połączenia spółek klienci zyskają dostęp - z poziomu aplikacji HRlink.pl - do obszernej bazy profili z serwisu Goldenline.pl (ok. 2,9 mln profili) i mechanizmów umożliwiających sprawne dopasowanie zgłoszeń kandydatów do ofert pracodawców. Użytkownicy zintegrowanych platform będą mieli również możliwość skorzystania z rozwiązań wspierających budowanie marki pracodawcy - a wszystko to w ramach wspólnej oferty i na atrakcyjnych warunkach.

- Do największych wartości serwisu Goldenline, poza bardzo znanym brandem i dużą bazą klientów, należą oczywiście użytkownicy. Dlatego jednym z naszych priorytetów w trwającym właśnie procesie integracji HRlink i Goldenline jest ich zaangażowanie do regularnego odwiedzania serwisu i aktualizacji profili kandydatów, a także pozyskanie nowych użytkowników. Mamy już pomysły, jak to zrobić i ambitne cele w tym zakresie - dodaje Arkadiusz Kuchto. Trwa stopniowa integracja procesów technologicznych, obsługi klienta oraz sprzedaży, która ma zakończyć się przedstawieniem wspólnej oferty produktowej. Etapem tego procesu jest unowocześnienie i modernizacja kluczowych funkcjonalności Goldenline.pl oraz wyglądu serwisu. Arkadiusz Kuchto od 18 lat związany jest z szeroko rozumianym rynkiem usług rekrutacyjnych. W latach 2007 i 2008 jego agencja rekrutacyjna znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych agencji w segmencie Search&Selection w rankingu Book of Lists organizowanym przez Warsaw Business Journal. Jest pomysłodawcą i współtwórcą oraz od ponad 8 lat prezesem HRlink, a od 16 września 2020 r. również prezesem Goldenline. Goldenline prowadzi platformę rozwoju zawodowego, która daje użytkownikom możliwość stworzenia profilu zawodowego, otrzymania referencji od współpracowników, zapoznania się z rzetelnymi opiniami o pracodawcach, a także skorzystania z wartościowych treści i kursów edukacyjnych. Firmom umożliwia dotarcie do najlepszych kandydatów za pośrednictwem różnorodnych narzędzi takich, jak wyszukiwarka kandydatów, ogłoszenia czy usługi rekrutacyjne Jobile i Concierge. Goldenline wspiera firmy w budowaniu marki pracodawcy poprzez możliwość założenia profilu. Spółka jest częścią Grupy Agora od 2011 r. HRlink to spółka specjalizująca się w optymalizacji i unowocześnianiu procesów e-rekrutacji. Firma ogranicza czas i koszty klientów, udostępniając im HRlink.pl – nowoczesną aplikację do zarządzania rekrutacją, multipostingu ogłoszeń rekrutacyjnych oraz do zarządzania bazą kandydatów i komunikacją z rekrutowanymi osobami. W 2018 i 2019 r. HRlink był jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej według zestawienia "Technology Fast 50 Central Europe Deloitte. Głównym udziałowcem HRlink jest Agora.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.