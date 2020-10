HR-owiec lubi swą pracę, czyta blogi i uczy się od mądrzejszych

HR-owcy z zdecydowanej większości zadowoleni są ze swej pracy. Do działania motywuje ich nie kasa, a współpracownicy i dobra atmosfera w firmie. Wiedzę poszerzają, obserwując i rozmawiając z mądrzejszymi od siebie. I coraz chętniej czytają branżowe blogi.

- Historia zatoczyła koło – pierwszy numer Kompendium HR ukazał się w 2010 roku, a więc w czasach pokryzysowej odwilży. Dziesięć lat później periodyk obchodzi rocznicę również w okresie trudnych zmian społeczno-ekonomicznych. Stąd też tegoroczne wydanie nie skupia się świętowaniu i podsumowaniach, ale koncentruje przede wszystkim na nowych realiach w HR i sposobach, jak obecnie wspierać procesy wewnątrz organizacji i wprowadzać rozwiązania dopasowane do otoczenia rynkowego - komentuje Iga Pazio, redaktor naczelna Kompendium HR.

Walka z pandemią koronawirusa spowodowała, że działy HR musiały być w gotowości niemal z dnia na dzień. Zmieniła też działania, jakie w pierwszej kolejności musieli podejmować ich pracownicy: to przeciwdziałanie skutkom pandemii stało się priorytetem. Kto podejmował i nadal podejmuje to wyzwanie każdego dnia pracy?

Jak wynika z raportu „HR-owca portret własny” zdecydowana większość ankietowanych to osoby o dużym lub przynajmniej kilkuletnim stażu pracy w human resources. 38 proc. badanych w zawodzie pracuje powyżej 10 lat, 30 proc. od 5 - do 10 lat, 19 proc. - od 3 do 5 lat, 11 proc. - od 1 do 3 lata, a tylko 1 proc. ankietowanych w HR jest zatrudniona niespełna rok.

Najwięcej ankietowanych pracuje na stanowiskach specjalistycznych. Silne przedstawicielstwo ma też grupa menedżerów i kierowników. Najczęściej zarządzają oni zespołami liczącymi maksymalnie 5 osób - aż 63 proc. ankietowanych pracuje w takim dziale. 21 proc. badanych jest zatrudnionych w dział składającym się z 6 do 10 osób, 13 proc. z 11 - do 25 osób, a 3 proc. - z 26 i więcej osób.

Grafika: Kompendium HR 2020

Jak wskazują autorzy raportu, od lat na długiej liście zadań, jakimi zajmują się na co dzień HR-owcy, prym wiodą te same elementy. TOP 5 obszarów, jakie mają pod pieczą, to rekrutacja (94 proc. ankietowanych), selekcja aplikacji (83 proc.), employer / employee branding (72 proc.), komunikacja wewnętrzna oraz rozwój pracowników - szkolenia, programy rozwojowe (po 71 proc.). Eksperci wskazują, że widoczny jest spadek w obszarze kadr i płac, na co może składać się choćby coraz częstszy outsourcing tych procesów czy wyłączanie ich poza nawias działu HR.

Wyzwania dla HR-owca

Najważniejsze wyzwania przed jakimi stają również się nie zmieniły. Numerem jeden pozostaje sprawna komunikacja wewnętrzna (44 proc.). Dalej znajdziemy tworzenie angażującego środowiska pracy (43 proc.), pozyskanie dużej liczby jakościowych aplikacji (37 proc.), motywowanie pracowników (35 proc.) oraz utrzymanie kluczowych talentów w organizacji (34 proc.).

Grafika: Kompendium HR 2020

"Komunikacja wewnętrzna, szczególnie w kontekście aktualnego kryzysu, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizacji, utrzymania w niej kluczowych ludzi i budowania angażującej kultury. Jest to również najważniejsze zadanie wszystkich, którzy walczą o dobre imię pracodawcy i równie dobre doświadczenia z nim związane" - komentuje cytowana w raporcie Zyta Machnicka, CEO Lightness, autorka książki „Lepszy pracodawca. Jak autentyczny employer branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi”.

Zaznacza jednocześnie, że od lat słyszymy od HR-owców, że to jedna z ich największych bolączek. "Bo pracownicy są w różnych grupach wiekowych, na różnych etapach kariery i z różnymi oczekiwaniami wobec komunikacyjnego stylu oraz wykorzystywanych przez pracodawcę narzędzi. A kadra menedżerska też nie zawsze jest przygotowana do zarządzania swoimi ludźmi i nie zawsze też wierzy w kompetencje swoich działów HR. Czasem mając do tego podstawy, a czasem nie" - uzupełnia.

Umiejętności na wagę złota

Autorzy raportu zapytali również o najbardziej potrzebne w pracy HR-owca umiejętności. Tak, jak

i w latach poprzednich, najczęściej wskazywano na dobrą organizację pracy, trzymanie ręki na pulsie zmieniającego się prawa i przepisów i komunikacja i relacje z biznesem. Analityka procesów HR-owych i zarządzanie projektami nie znalazły się w gronie najważniejszych kompetencji.

Grafika: Kompendium HR 2020

"Na szczycie bez zmian. Na to samo pytanie respondenci odpowiedzieli podobnie, jak w ubiegłym roku (jeśli chodzi o trzy najczęstsze wskazania). Zmienił się za to świat wokół nas i to w sposób diametralny. Pandemia wywróciła do góry nogami działania pracodawców i postawiła przed specjalistami HR szereg wyzwań, z którymi przyszło im się zmierzyć po raz pierwszy" - komentuje cytowany w raporcie Jacek Krajewski, growth manager w Gamfi.

Wskazuje też, że przeprowadzenie rekrutacji lub onboardingu w 100 procentach zdalnie czy zorganizowanie pracownikom zasad pracy i formalności w warunkach home office to tylko niektóre z nich. Do tego dochodzi praca pod presją czasu i warunkach dużej niepewności.

Rozwój HR-owca

Jak wynika z raportu, HR-owcy zapytani, jakie obszary chcieliby rozwijać, wskazują w pierwszej kolejności doszkalanie, zdobywanie wiedzy, rozwój własny (58 proc.), budowanie silnej pozycji działu HR w organizacji (54 proc.), planowanie strategii HR dla firmy (47 proc.), bieżący kontakt z pracownikami (employee experience) (44 proc.), coaching, mentoring dla pracowników (35 proc.).

Grafika: Kompendium HR 2020

"Pracownicy odpowiedzialni za zasoby ludzkie i zarządzanie nimi również w przypadku rozwijania swoich umiejętności, uczenia się czy podnoszenia kompetencji cenią sobie element human najmocniej. To właśnie mentorzy, bardziej doświadczeni HR-owcy są na podium pod kątem skutecznego poszerzania wiedzy dla aż 74 proc. uczestników badania. W TOP 3 plasują się również wydarzenia branżowe w odsłonie konferencyjnej oraz szkolenia zawodowe stricte powiązane z kwalifikacjami zawodowymi. Dla ponad połowy ankietowanych również krótkie spotkania z ekspertami online są w cenie" - czytamy w raporcie.

Z badania wynika też, że jeszcze rok temu 48 proc. HR-owców uczestniczyło w konferencjach branżowych (online / offline) tylko raz w roku lub rzadziej, gdy w 2020 roku już tylko 39 proc. wskazuje taką częstotliwość. 40 proc. specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi bywa na wydarzeniach 2-3 razy w roku, 9 proc. nie bywa na takowych wcale. 12 proc. odwiedza 4 wydarzenia branżowe rocznie i więcej.

Grafika: Kompendium HR 2020

Nieco inaczej sytuacja ma się w przypadku szkoleń: niemal połowa ankietowanych (48 proc.) uczestniczy w nich 2-3 razy w ciągu roku, a aż 24 proc. szkoli się 4 razy w roku i więcej. 25 proc. HR-owców bywa na szkoleniach raz w roku lub rzadziej, a 4 proc. uczestników badania nie bierze w nich udziału wcale.

Co więcej, branża HR chętnie korzysta z innych źródeł inspiracji i wiedzy. Tylko 5 proc. respondentów przyznało, że nie czytuje żadnego serwisu branżowego online. 14 proc. wskazuje, że również tradycyjna prasa branżowa znajduje się poza kręgiem ich zainteresowań, dodając jednak, że to głównie kwestia dostępności i cen sprawia, że nie korzystają z prasy branżowej.

Za to coraz chętniej pracownicy HR zaglądają do branżowych blogów. Jeszcze w 2017 roku aż 67 proc. ankietowanych deklarowało, że nie oddaje się lekturze HR-owej blogosfery wcale... W 2019 roku liczba ta zmalała do 54 proc., by w 2020 spaść do 41 proc.

Satysfakcja HR-owca

Wyniki badania wskazują, że HR-owcy są tą grupą zawodową, która autentycznie lubi swą pracę. Przyznaje tak aż 87 proc. badanych.

"Niesamowite w tej pracy i to, co daje wielką motywację, żeby jeszcze ciężej pracować to człowiek, pracownik, kandydat, dla którego wiele rzeczy robimy, ale też zarząd, który dostrzega bardzo często, jak trudną i ważną pracę wykonujemy. W HR nie można się nudzić, cały czas się coś dzieje, są dni, że rano przychodząc do pracy nie wiem, co mnie czeka, bo tyle rzeczy się dzieje i to niesamowicie mnie napędza, powoduje, że już prawie 20 lat pracując cały czas mam energię i chęć do tego, aby codziennie wstać i pójść do pracy" - opowiada jedna z cytowanych w raporcie uczestniczek badania.

Grafika: Kompendium HR 2020

Co najbardziej motywuje HR-owców do pracy? Najczęściej są to współpracownicy i atmosfera pracy (74 proc.), dalej różnorodność zadań (73 proc.), satysfakcja, że mam pośrednio wpływ na to, jak funkcjonuje i rozwija się firma (70 proc.), docenienie ze strony pracowników i/lub kadry zarządzającej (69 proc.) oraz partnerska relacja z biznesem (60 proc.).

Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej piątce nie wspomniano o wynagrodzeniu... Ta pozycja na liście zajęła dopiero 6. miejsce, wskazało na nią 54 proc. badanych.

W najbliższym czasie na łamach PulsHR.pl będziemy publikować materiały opisujące inne zagadnienia zawarte w Kompendium HR 2020.