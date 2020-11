Hotelarze walczą o gości. Zachęcają do pracy z widokiem na góry

Hotelarze są w trudnej sytuacji. Gdy branża zaczęła powoli odbudowywać się po pierwszym lockdownie, pojawiła się decyzja o kolejnym jej zamknięciu. Właściciele pensjonatów i hoteli w Beskidach znaleźli na to sposób.

Bleisure (business & leisure) to trend łączący podróże biznesowe/służbowe z wypoczynkiem (Fot. Pixabay)

Od soboty (7 listopada) obiekty hotelarskie są dostępne tylko dla osób podróżujących w celach służbowych. Hotelarze nie poddają się. Zachęcają klientów do łączenia wyjazdów biznesowych lub służbowych z wypoczynkiem.

Przykładem jest Szczyrk – miasto zachęca do skorzystania z oferty noclegowej popularnego trendu Bleisure (business & leisure), łączącego podróże biznesowe/służbowe z wypoczynkiem. Na stronie miasta jest lista obiektów, świadczących tego typu usługi.

- Szczyrk stwarza ku temu doskonałe warunki. To idealna opcja dla osób, które potrzebują ciszy i spokoju, by przemyśleć strategie biznesowe, zaplanować działania i przygotować się do nowych wyzwań. Górskie powietrze i piękne widoki za oknem sprzyjają kreatywnemu myśleniu i pracy zdalnej - czytamy na stronie miasta Szczyrk.

- Już w czasie wakacji wpływały do nas zapytania o taką możliwość, dlatego właściciele bazy postanowili odpowiedzieć na takie zapotrzebowanie gości. To też ich sposób na ratowanie się w dzisiejszej sytuacji. Oczywiście wszystko musi się odbywać zgodnie z przepisami, ale jeśli ktoś połączy pracę zdalną ze spacerami po Beskidach, to tylko będzie z korzyścią dla niego - mówi w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Sabina Bugaj, szefowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku.

Innym przykładem jest PTTK Przysłop pod Baranią Górą w Wiśle przygotowało ofertę „Mountain Office”, czyli górskiego biura.

Branża hotelarska to nie jedyny sektor, który walczy o przetrwanie. Od soboty (24 października) w ramach walki z pandemią koronawirusa rząd zamknął lokale gastronomia. Decyzja spotkała się z ogromnym oburzeniem ze strony przedstawicieli tej branży. Niektórzy, tak jak właściciel kawiarni La Cafe w Chełmie postanowili obejść zakaz. W jaki sposób? Każda osoba, która będzie chciała skorzystać z ich usług, po wejściu do kawiarni będzie mogła podpisać umowę o dzieło z firmą, która ją prowadzi.

Praca będzie polegała na płatnym testowaniu potraw oraz wydaniu opinii na temat serwowanych tam dań i napoi oraz na temat funkcjonowania lokalu. Za taką pracę właściciel restauracji ma płacić 1 zł wynagrodzenia (odliczanego od rachunku). Kawiarnia tłumaczyła, że umowa została stworzona w taki sposób, by ograniczyć do minimum dzielenie się danymi osobowymi. Ma ona wygasać automatycznie wraz z wydaniem opinii, którą "pracownik" ma opisać na specjalnej ankiecie. O szczegółach przeczytacie tutaj.

