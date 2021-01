Home office będzie nowym ładem 2021 roku

- Większą uwagę zaczęliśmy zwracać na tzw. wellbeing, który również stał się jednym z naszych priorytetów. Przeprowadziliśmy badania mające na celu zidentyfikowanie problemów, które najbardziej negatywnie wpływają na samopoczucie członków naszego zespołu w dobie pracy zdalnej. Wyniki pokazały, że najczęściej jest to znalezienie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym - mówi Anna Stach, director HR Partner w Sabre Polska.

Jak Sabre Polska poradziło sobie z przejściem na pracę zdalną w obliczu globalnej pandemii koronawirusa?

Anna Stach, director HR partner w Sabre Polska: - Praca zdalna od wielu lat jest u nas powszechną praktyką, co pozwoliło nam na wcześniejsze wypracowanie wielu skutecznych rozwiązań. Dlatego, kiedy pandemia koronawirusa wymusiła przejście niemal całego naszego zespołu na pracę w domach, łatwiej było nam zachować wysoką wydajność i zaangażowanie pracowników.

Paradoksalnie, ta bezprecedensowa sytuacja stworzyła także nowe możliwości, które pozwoliły nam jeszcze lepiej zadbać o pozytywne doświadczenia zarówno pracowników, jak i klientów. W końcu szczególne okoliczności wymagają wyjątkowych rozwiązań.

Jakie były największe wyzwania wynikające z reorganizacji pracy?

- Pierwszym z wyzwań było zapewnienie wszystkim naszym pracownikom niezbędnej pomocy w stworzeniu funkcjonalnych i wygodnych miejsc pracy w ich domach. W pierwszej kolejności umożliwiliśmy im wypożyczenie sprzętu biurowego, takiego jak monitory, klawiatury, a nawet krzesła biurowe. Z kolei pod koniec 2020 roku pracownicy Sabre otrzymali bonus finansowy na zakup dodatkowego wyposażenia, które pomoże im zorganizować domowe biuro w najlepszy możliwy sposób – w myśl strategii „Work From Anywhere”.

Nie zapomnieliśmy jednak również o tych członkach zespołu, którzy z różnych powodów nie mogą pracować w domu - właśnie z myślą o nich zdecydowaliśmy się ponownie otworzyć jedno piętro naszego biura. To przestrzeń, w której przestrzegane są wszystkie wytyczne dotyczące dystansu społecznego, bezpieczeństwa i warunków sanitarnych.

Czy wypracowanie work-life balance było trudnym zadaniem?

- Obecna sytuacja zmusiła wszystkich do znalezienia nowej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Nowe warunki były bardzo wymagające i dla wielu osób mogły być stresujące. Niektórzy członkowie naszego zespołu musieli połączyć pracę z opieką nad dziećmi, na wielu z nas mocniej wpłynęła sytuacja związana z pandemią i wynikającymi z niej obostrzeniami. Trzeba także pamiętać, że globalna pandemia wywarła ogromny wpływ na branżę turystyczną, w której działamy.

Jakie obszary w relacji pracodawca-pracownik stały się szczególnie istotne w dobie pandemii?

- To z pewnością jasna i transparentna komunikacja. Już wcześniej była ona powszechnym standardem w Sabre Polska. W tym okresie stało się to dla nas jednak jeszcze ważniejsze ze względu na wyjątkowe okoliczności. Chcemy, żeby każdy pracownik był dobrze poinformowany. Nie boimy się trudnych pytań i staramy się udzielać wyczerpujących odpowiedzi.

Na co jeszcze zaczęliście zwracać większą uwagę, jeśli chodzi o kwestie, które wcześniej były na drugim planie?

- Na pewno na tzw. wellbeing, który również stał się jednym z naszych priorytetów. Przeprowadziliśmy badania mające na celu zidentyfikowanie problemów, które najbardziej negatywnie wpływają na samopoczucie członków naszego zespołu w dobie pracy zdalnej. Wyniki pokazały, że najczęściej jest to znalezienie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Omówiliśmy te wyniki z menedżerami zespołów, a następnie przekazaliśmy im konkretne zalecenia. Pod koniec roku zorganizowaliśmy również cztery sesje webinariów na temat dobrego samopoczucia z ekspertami w tej dziedzinie. Spotkały się one z bardzo dobrym przyjęciem.

W kwestii dbania o dobre samopoczucie członków naszego zespołu warto wspomnieć również o globalnej przerwie na koniec roku. Był to miły prezent świąteczny w postaci płatnego urlopu od 25 grudnia do 1 stycznia – cztery dodatkowe dni wolne, które pracownicy mogli przeznaczyć na odpoczynek i nabranie sił po tym wymagającym dla wszystkich roku.

Rok 2020 był niewątpliwie czasem trudnych wyzwań dla firm. Jakie wnioski można wyciągnąć z tego okresu na przyszłość?

- W naszym przypadku dotyczą one przede wszystkim pracy zdalnej. Kilka miesięcy temu zaczęliśmy pracę nad strategią „Work From Anywhere”. Daje ona zespołowi jeszcze większą elastyczność w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Program będzie oferował możliwość wyboru spośród czterech różnych trybów pracy – od codziennego chodzenia do biura, aż po pełną pracę zdalną. Skuteczność pracy z domów w ostatnich miesiącach przekonała nas, że może to być dobry kierunek także wtedy, gdy świat już upora się z pandemią.

Jakie zatem są perspektywy na przyszłość w kwestii pracy zdalnej?

- Uważam, że home office będzie nowym ładem 2021 roku. Wymagać to będzie zdefiniowania na nowo wielu procesów w firmie (od procedur rekrutacyjnych przez zdalną obsługę informatyczną oraz organizację kwestii prawnych i podatkowych - aż po optymalizację np. benefitów pracowniczych) przy jednoczesnym utrzymaniu efektywności pracy i realizacji naszych celów biznesowych.

Gdy już zostaną zniesione ograniczenia związane z pandemią, a do polskiego systemu prawnego zostaną wprowadzone niezbędne zmiany w zakresie pracy zdalnej Sabre Polska będzie gotowe, by tworzyć i rozwijać nowe możliwości z myślą o każdym, kto pracuje w naszej firmie. Chcemy sprawić, żeby była ona jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do pracy i rozwoju.