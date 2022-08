Hologramy i wirtualne miejsca pracy. Tak będzie wyglądał dzień pracy już za osiem lat

Niemal wszyscy (98 proc.) ankietowani przedstawiciele kadry c-level światowego badania "Meet Me in Metaverse", przeprowadzonego przez Accenture, uważają, że przy określaniu długoterminowej strategii ich organizacji to postęp technologiczny staje się istotniejszy niż trendy ekonomiczne, polityczne czy społeczne.

- Firmy, które w czasie pandemii inwestowały w tworzenie wirtualnych stanowisk pracy, automatyzację i wdrażały strategię cyfrowej innowacji, nie tylko lepiej poradziły sobie podczas lockdownu, ale również sprawnie odnajdują się w popandemicznej rzeczywistości. To naturalnie pobudziło biznes do bardziej konkretnych działań, ukierunkowanych na wdrożenie nowych technologii - zauważa Dorota Danieluk z NTT w Polsce.

84 proc. ankietowanych badania Accenture uważa, że ich firmy już poradziły sobie z COVID-owymi zawirowaniami i dostosowały się do nowej rzeczywistości. W związku z tym eksperci pokusili się o wytypowanie czterech trendów, które w 2022 będą szczególnie ważne dla przedsiębiorstw. Należą do nich: metaverse, personalizacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji i użycie potężnych komputerów nowej generacji.

- Dobra wiadomość jest taka, że tym razem przedsiębiorstwa są lepiej poinformowane o tym, co nadejdzie i wciąż mają czas, aby dostosować się do zmian - zwraca uwagę Dorota Danieluk. - Nie oznacza to jednak, że mogą się ociągać z inwestycjami. Wyścig już się rozpoczął i tylko kwestią czasu jest, aż fala zmian rozleje się na wszystkie sektory. Dziś o metaverse mówi się głównie w kontekście mediów społecznościowych i gier, ale jeżeli ktokolwiek sądzi, że to jedyne zastosowania dla tej koncepcji, jest w gigantycznym błędzie - dodaje.

Jak wynika z raportu “Meet Me in Metaverse”, aż 7 na 10 przedstawicieli (71 proc.) kadry kierowniczej uważa, że metaverse będzie miał pozytywny wpływ na ich organizację. Jednocześnie 42 proc. jest zdania, że z perspektywy biznesu będzie to przełomowa i transformacyjna zmiana.

Gdy zapytano ich o to, jaki pozytywny wpływ metaverse będzie miał na ich organizację w przyszłości, to 13 proc. oczekuje, że “mieszana rzeczywistość” na nowo zdefiniuje ich branżę, a 28 proc. jest zdania, iż pozwoli ona na stosowanie nowych praktyk biznesowych i pomoże w dotarciu do nowych klientów. Raptem co trzeci (28 proc.) nie spodziewa się, by wspomniana koncepcja miała większy wpływ na ich firmę.

Według szacunków, w 2026 rozpocznie się globalna ekspansja uniwersytetów VR (Fot. Shutterstock)

Transfer do sieci

Eksperci firmy analitycznej podjęli próbę określenia tzw. punktów zwrotnych w rozwoju technologii metaverse. I tak szacują oni, że w 2026 rozpocznie się globalna ekspansja uniwersytetów VR, dzięki którym studenci nie będą musieli uczęszczać na uczelnię, co ma być lekarstwem na rosnące koszty edukacji.

Z kolei w 2031 Komisja Europejska zdefiniuje nową grupę zawodową - pracowników, którzy w metaverse spędzają 100 proc. swojego czasu.

Analiza kończy się na 2034 roku. To właśnie wtedy ilość czasu, jaką dorośli spędzają w mieszanej rzeczywistości, ma być taka sama, jak w świecie realnym. Autorzy raportu uważają, że to zasługa naszego znużenia siecią, jaką dziś znamy i dysponujemy. Nie wystarczy już nam śledzenie tego, co się dzieje w internecie - chcemy być jego częścią.

Sęk w tym, że dziś wciąż niewiele osób ma świadomość, czym jest metaverse. Takie wnioski nasuwają się po lekturze badania firmy doradczej Gartner. Zaledwie 6 proc. ankietowanych wie, czym jest i potrafi sensownie wytłumaczyć założenia nowego pojęcia wirtualnego świata. Biorąc pod uwagę aktualną infrastrukturę sieciową, brak ujednolicenia i kwestie bezpieczeństwa, to wcale nie jest taka zła wiadomość.

Szkolenia w wirtualnym świecie

Badania przeprowadzone przez Accenture w 2021 roku pokazują, że 90 proc. kadry kierowniczej uważa, iż istniejące metody szkoleniowe muszą być bardziej efektywne i wydajne, a 94 proc. pracowników wskazało, że pozostaliby w firmie dłużej, gdyby zainwestowano w rozwój ich kariery.

Wykorzystywane metody szkoleniowe muszą jednak wychodzić poza znany od lat schemat. Mamy narzędzia, które pozwalają nam to robić bardziej efektywnie, szybciej i lepiej. O czym mowa? O wykorzystaniu przy prowadzeniu szkoleń korzyści, jakie daje metaverse.

– To wykorzystanie kombinacji nowoczesnych technologii do tego, by nasze doświadczenie szkoleniowe było zdecydowanie bardziej głębokie, intensywne, byśmy byli w stanie lepiej i na dłużej zapamiętać to, co jest nam potrzebne do pracy – zauważa Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce. – Tradycyjne szkolenia, szczególnie te prowadzone w okresie pandemii, odbywające się przed monitorem komputera, były nieefektywne. One pozwalały na pewną interakcję, pozwalały poznać pewne treści, ale nie dawały szans na pełną interakcję z innymi uczestnikami.

Przykład? Branża handlowa i szkolenia sprzedawców. Od wielu lat firmy handlu detalicznego szkolą pracowników w VR, przygotowując ich na Black Friday, kiedy mamy duży tłum, chaos, być może zagrożenie bezpieczeństwa. To są sytuacje ekstremalne, które czasami można symulować poprzez inscenizacje. Kolejnym przykładem jest branża szkoleń pilotów, która od lat korzysta z trenażerów.

Jak wynika z raportu “Meet Me in Metaverse”, aż 7 na 10 przedstawicieli (71 proc.) kadry kierowniczej uważa, że metaverse będzie miał pozytywny wpływ na ich organizację (Fot. Pixabay)

45 tys. miejsc pracy w metawersum

Nie tylko spotkania czy szkolenia zostaną przeniesione do metawersum. Dubaj zamierza przenieść część departamentów rządowych do metaverse i właśnie tam załatwiać swoje sprawy będą mieszkańcy emiratu.

Plan zakłada również stworzenie nowego modelu działań w turystyce, edukacji, przeniesieniu części handlu detalicznego, ale także stworzenie nowego wymiaru dla opieki zdrowotnej czy sektora prawnego. W efekcie aż 40 tys. nowych miejsc pracy będzie w świecie wirtualnym.

- Szczególnie warto zwrócić uwagę na możliwości technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR). Wirtualny urzędnik otrzyma wiele narzędzi podczas rozmowy z interesariuszem. Może wyświetlić film, wykres, objaśnić coś na wirtualnej tablicy. Rozmowa też przebiega inaczej. Awatar może bowiem w większym stopniu odzwierciedlać emocje, a zrozumienie komunikacji niewerbalnej może przyspieszyć załatwienie sprawy - mówi Michał Jeska, prezes zarządu oyou.me, platformy społecznościowej, która wykorzystuje rozwiązania internetu 3.0, takie jak analiza big data, technologie blockchain czy NFT.